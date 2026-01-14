https://ukraina.ru/20260114/isterichnaya-reaktsiya-kieva-na-udar-oreshnikom-pomogla-rossii--politolog-1074276161.html
Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог
Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог
Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве. Об этом заявил в эфире YouTube-канала американский политолог Гилберт Доктороу
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.Подробнее - в материале "Орешник" показал уязвимость и неспособность систем НАТО, включая Patriot - военный эксперт на сайте Украина.ру.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_130:0:975:634_1920x0_80_0_0_fb1753ed2670a327408130c476e25755.png
"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть начеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — напомнил политолог.
По его мнению, в описанной ситуации глава украинского внешнеполитического ведомства продемонстрировал крайне низкий уровень профессионализма.
"Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — заключил Доктороу.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.