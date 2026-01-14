Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог - 14.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260114/isterichnaya-reaktsiya-kieva-na-udar-oreshnikom-pomogla-rossii--politolog-1074276161.html
Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог
Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог - 14.01.2026 Украина.ру
Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог
Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве. Об этом заявил в эфире YouTube-канала американский политолог Гилберт Доктороу
2026-01-14T11:59
2026-01-14T11:59
новости
россия
украина
владимир путин
киев
ес
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png
"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. &lt;…&gt; Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть начеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — напомнил политолог. По его мнению, в описанной ситуации глава украинского внешнеполитического ведомства продемонстрировал крайне низкий уровень профессионализма.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.Подробнее - в материале "Орешник" показал уязвимость и неспособность систем НАТО, включая Patriot - военный эксперт на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_130:0:975:634_1920x0_80_0_0_fb1753ed2670a327408130c476e25755.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, киев, ес, минобороны
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев, ЕС, Минобороны

Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог

11:59 14.01.2026
 
© Фото : Freepik.comОрешник
Орешник - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Freepik.com
Читать в
ДзенTelegram
Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве. Об этом заявил в эфире YouTube-канала американский политолог Гилберт Доктороу
"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть начеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — напомнил политолог.
По его мнению, в описанной ситуации глава украинского внешнеполитического ведомства продемонстрировал крайне низкий уровень профессионализма.
"Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — заключил Доктороу.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Подробнее - в материале "Орешник" показал уязвимость и неспособность систем НАТО, включая Patriot - военный эксперт на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинКиевЕСМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Тимошенко, которую НАБУ подозревает подкупе депутатов, выступает с трибуны Рады
12:43В Польском Жешуве внезапно возросла активность транспортной авиации западных стран, сообщает «Военная хроника».
12:41‼ ВС РФ при создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей ежедневно продвигаются в глубину обороны ВСУ, сообщает МО
12:40Уиткофф и Кушнер планируют поездку в Москву. Главные новости к этому часу
12:37В ходе обысков у Тимошенко на столе заметны пачки долларов
12:31НАБУ публикует прослушку Тимошенко
12:31‼ Украинские пограничники на границе с Белоруссией фиксируют многократный рост задержаний мужчин, пытающихся незаконно выехать из Украины, по сравнению с начальным периодом войны
12:21Армия России освободила Комаровку
12:11Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела
12:07В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии
11:59Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог
11:47Что точно должен уметь боец до выхода на ЛБС? "Студент" о базовых медицинских навыках на фронте
11:17Российские штурмовики применяют новую тактику в зоне спецоперации
11:14"Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения" — Тимошенко отреагировала на обыски в офисе
11:02Тимошенко снова грозят тюрьмой за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"
10:58Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко
10:56"Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся
10:42Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ
10:38"Венесуэльская методика": во что превращается привычный империализм. Реакция в США на события в Каракасе
10:32Более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области. Главное к этому часу
Лента новостейМолния