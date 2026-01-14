https://ukraina.ru/20260114/isterichnaya-reaktsiya-kieva-na-udar-oreshnikom-pomogla-rossii--politolog-1074276161.html

Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог

Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог - 14.01.2026

Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог

Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве. Об этом заявил в эфире YouTube-канала американский политолог Гилберт Доктороу

"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть начеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — напомнил политолог. По его мнению, в описанной ситуации глава украинского внешнеполитического ведомства продемонстрировал крайне низкий уровень профессионализма.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.Подробнее - в материале "Орешник" показал уязвимость и неспособность систем НАТО, включая Patriot - военный эксперт на сайте Украина.ру.

