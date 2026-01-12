https://ukraina.ru/20260112/12-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074167463.html

12 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.01.2026

Сегодня в эфире:* ВРЕМЯ НОВОРОССИИ. В России 11 января отметили День заповедников и национальных парков. Гость: руководитель заповедника "Каменные Могилы" под Мариуполем Виктор Сиренко* КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Об искусстве и войне. Гость: ополченец, сценарист, актёр и военкор Ринат Есеналиев* ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ. Анализ главных политических событий начала 2026 года. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ. О главном в российской и украинской экономике. Гость: журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. Чего Россия ждёт от переговорного процесса по Украине, а также о новых фактах военных преступлений Украины. Ведущий: Павел Волков. Гость: посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

