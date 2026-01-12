12 января 2026 года, утренний эфир - 12.01.2026 Украина.ру
12 января 2026 года, утренний эфир
12 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.01.2026
2026-01-12T11:54
2026-01-12T12:07
россия
украина
мариуполь
михаил павлив
иван лизан
павел волков
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* ВРЕМЯ НОВОРОССИИ. В России 11 января отметили День заповедников и национальных парков. Гость: руководитель заповедника "Каменные Могилы" под Мариуполем Виктор Сиренко* КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Об искусстве и войне. Гость: ополченец, сценарист, актёр и военкор Ринат Есеналиев* ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ. Анализ главных политических событий начала 2026 года. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ. О главном в российской и украинской экономике. Гость: журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. Чего Россия ждёт от переговорного процесса по Украине, а также о новых фактах военных преступлений Украины. Ведущий: Павел Волков. Гость: посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
россия, украина, мариуполь, михаил павлив, иван лизан, павел волков, новороссия сегодня, видео
Россия, Украина, Мариуполь, Михаил Павлив, Иван Лизан, Павел Волков, Новороссия сегодня

12 января 2026 года, утренний эфир

11:54 12.01.2026 (обновлено: 12:07 12.01.2026)
 
Сегодня в эфире:
* ВРЕМЯ НОВОРОССИИ. В России 11 января отметили День заповедников и национальных парков. Гость: руководитель заповедника "Каменные Могилы" под Мариуполем Виктор Сиренко
* КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Об искусстве и войне. Гость: ополченец, сценарист, актёр и военкор Ринат Есеналиев
* ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ. Анализ главных политических событий начала 2026 года. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ. О главном в российской и украинской экономике. Гость: журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан
* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. Чего Россия ждёт от переговорного процесса по Украине, а также о новых фактах военных преступлений Украины. Ведущий: Павел Волков. Гость: посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
РоссияУкраинаМариупольМихаил ПавливИван ЛизанПавел ВолковНовороссия сегодня
 
