12 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* ВРЕМЯ НОВОРОССИИ. В России 11 января отметили День заповедников и национальных парков. Гость: руководитель заповедника "Каменные Могилы" под Мариуполем Виктор Сиренко* КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Об искусстве и войне. Гость: ополченец, сценарист, актёр и военкор Ринат Есеналиев* ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ. Анализ главных политических событий начала 2026 года. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ. О главном в российской и украинской экономике. Гость: журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. Чего Россия ждёт от переговорного процесса по Украине, а также о новых фактах военных преступлений Украины. Ведущий: Павел Волков. Гость: посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
11:54 12.01.2026 (обновлено: 12:07 12.01.2026)
* ВРЕМЯ НОВОРОССИИ. В России 11 января отметили День заповедников и национальных парков. Гость: руководитель заповедника "Каменные Могилы" под Мариуполем Виктор Сиренко
* КУЛЬТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Об искусстве и войне. Гость: ополченец, сценарист, актёр и военкор Ринат Есеналиев
* ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ. Анализ главных политических событий начала 2026 года. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ. О главном в российской и украинской экономике. Гость: журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан
* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. Чего Россия ждёт от переговорного процесса по Украине, а также о новых фактах военных преступлений Украины. Ведущий: Павел Волков. Гость: посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник