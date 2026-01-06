СК назвал причину возгорания в многоэтажке в Твери, где погиб человек - 06.01.2026 Украина.ру
СК назвал причину возгорания в многоэтажке в Твери, где погиб человек
Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек и еще двое пострадали, стал хлопок бытового газа, сообщило СУСК по региону, передают РИА Новости
"Ночью 6 января 2026 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных… следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины", — сообщается в телеграм-канале СУСК.Как ранее информировал врио губернатора Тверской области Виталий Королев, обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоэтажки в Твери, в результате погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.В официальном телеграм-канале правительства региона также процитировали новое заявление Королева, в котором он уточнил причину возгорания. "В течение минувшей ночи силами Минобороны РФ над территорией Тверской области ликвидировано 6 БПЛА. Что касается возгорания в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек, то, по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки.Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идёт подключение газа в квартиры", — говорится в публикации канала.В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет об одном и том же случае.Больше важных новостей в публикации: "Трамп грозит "второй военной операцией" в Венесуэле, успехи ВС РФ в Сумской области. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.
12:12 06.01.2026
 
© Фото : Правительство Тверской области
© Фото : Правительство Тверской области
Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек и еще двое пострадали, стал хлопок бытового газа, сообщило СУСК по региону, передают РИА Новости
"Ночью 6 января 2026 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании одной из квартир жилого дома в Твери, в результате которого один человек погиб, еще двум жителям потребовалась медицинская помощь, которая оказана на месте происшествия. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. Исходя из обнаруженных… следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины", — сообщается в телеграм-канале СУСК.
Как ранее информировал врио губернатора Тверской области Виталий Королев, обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоэтажки в Твери, в результате погиб один человек, жителей соседних квартир эвакуировали. Возникший в одной из квартир пожар полностью потушили, а двух пострадавших госпитализировали.
В официальном телеграм-канале правительства региона также процитировали новое заявление Королева, в котором он уточнил причину возгорания.
"В течение минувшей ночи силами Минобороны РФ над территорией Тверской области ликвидировано 6 БПЛА. Что касается возгорания в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек, то, по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки.

Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идёт подключение газа в квартиры", — говорится в публикации канала.
В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет об одном и том же случае.
Больше важных новостей в публикации: "Трамп грозит "второй военной операцией" в Венесуэле, успехи ВС РФ в Сумской области. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.
