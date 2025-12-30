https://ukraina.ru/20251230/kto-stoit-za-atakami-na-rezidentsiyu-putina-1073836668.html

Кто стоит за атаками на резиденцию Путина

Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Так отреагировал официальный Кремль на налет дронов на Валдае.

За попыткой этого террористического акта стоит не только намерение сорвать переговорный процесс, но и более масштабные задачи. Какие именно? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей БобровскийПосле атаки на резиденцию нашего президента на Валдае (которая была логична и ожидаема), Владимир Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева не останутся без ответа. Трамп сделал вид, что был шокирован и возмущен попыткой атаки, назвал действия хунты "сумасшедшими". Помощник президента Ушаков завил, что Россия изменит позицию по целому ряду достигнутых с США договоренностей по украинскому урегулированию. Глава МИД Лавров пояснил, что наша переговорная позиция будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. 91 дрон - это серьезно. Их просто так не запустишь. Нужно полетные задания ввести в 91 штуку. А до того - поставить задачу на ввод. А до того - принять решение. А еще раньше - разработать замысел, увязав его с пролетом соответствующих спутников (не украинских - а Старлинк). Это если работать по Уставу, где есть раздел "порядок работы командира". Планировать и сделать такое - минимум полгода работы. Выводы просты: переговоры хотели сорвать - и сорвали. Все по плану - британцы усилено срывают планы Трампа: принудить ЕС к перемирию, как теперь главного спонсора Украины. Это всем выгодно: - Трамп может теперь делать круглые глаза. А потом соскочить с конфликта вообще. Это в интересах США. - Европе не придется плясать под дудку Трампа. После нашего ответа можно будет обвинить во всем Москву. Наркоман пока срывает переговоры - живет. Живет и его окружение. Они все будут пущены в расход. Но потом. Не припомню ни одного примера из мировой истории, когда англосаксы спасали бы отработанный материал. Это должны помнить все. Хуже вражды с англосаксами, только дружба с ними! К весне США и Россия, если не случится новых обострений (а они вероятны), выйдут на план нормализации экономических отношений друг с другом. План минимум для США: оставив Россию в тлеющем конфликте с ЕС, при этом, заменить европейский капитал в России, будет выполнена. Наша задача: ведя диалог, выполнять свои военные задачи. Выдавливать британцев как минимум с этой части Черного моря.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВозникает вопрос: кто мог знать и отслеживать в режиме реального времени террористический налёт БПЛА на резиденцию президента РФ? У кого в руках точные данные военного GPS? Кто имеет прямой доступ к "Старлинкам"? Кто передаёт Киеву координаты целей и разведданные со спутников? Чьи это спутники? Отдавался ли Киеву непосредственный приказ на атаку по "Валдаю" и если отдавался, то кем? Если приказа не было и террористический налёт был совершён, так сказать, вопреки "духу Анкориджа", то говорит ли это что-нибудь о пределах влияния Вашингтона на Киев? А если приказ был, то не выглядит ли это тем самым "усилением давления" на Россию, о котором так мечтают Киев и евроглобалисты?Политолог Марат БашировВолна осуждающей реакции от правительств разных стран мира относительно атаки украинских БПЛА по резиденции Президента Путина на Валдае. … Все понимают, что это один из центров управления ядерной триадой России. И это игра с огнем ядерки. … Никто не хочет, чтобы мы ответили за гранью. Но и все знают, что это вторая атака на наши объекты, связанные с управлением ядерным орудием. Первый - нападение украинских БПЛА на наши самолеты - носители ядерного орудия.Философ Александр ДугинМне кажется, мы перебираем с заискивающим отношением к Трампу. Он хочет показать, что над схваткой, а мы ему подыгрываем. Но он не арбитр, не судья. Он прямой участник конфликта. Пока так. И точно не от него зависит наша Победа. Она зависит от Бога и от нас. Вот зачем после атаки на резиденцию нашего Президента немедленно уведомлять Трампа, что мы не выходим из переговоров. И главное немедленно. Будто мы боимся его разозлить. Какое-то не суверенное поведение. У нас с Трампом есть общий враг - либерал-глобалисты. Но сам-то Трамп намерен с ними всерьез бороться? Если да, то в нас он объективно должен видеть союзника. А в ЕС и Зеленском - врагов. Но никак не над схваткой. Надо четко различать идеологию MAGA, которая нам во многом созвучна, и оппортунизм Трампа, который не против заключать сделки хоть с Эпштейном, хоть с неоконами, хоть с Глубинным государством, хоть с дьяволом. У него мир состоит из сделок. У нас по-другому. Должно быть по- другому.Блогер Алексей АнтоновЧасть Киевской администрации никакого договорнячка не хочет и делает всё, чтобы продолжить войну. Мы можем предположить, что эта часть администрации находится под влиянием Лондона и в каком-то смысле является с ним в рамках текущего конфликта одним целым. С согласия Зеленского (если он по-прежнему хоть что-то контролирует), либо против его согласия (если он не контролирует даже это) нанесли удар по резиденции Владимира Путина на Валдае. Никакого практического смысла в этом нет, кроме как сподвигнуть Россию выйти из переговоров. Несмотря на то, что подобный удар - это прям отличный способ сорвать любой диалог, этого не произошло и из переговоров мы не вышли. Вы спросите — ну дроны и дроны? У нашего что ли эго больше всех? Каждый день же дроны летают в обе стороны? Нет, друзья. Это именно что НЕ ПО ПОНЯТИЯМ, так делать. Есть негласные договоренности: чтобы ни происходило, не пытаться атаковать вражеского лидера. Зеленского могли бы ликвидировать тысячу раз, но этого не делают принципиально. Эти договоренности общепринятые и нарушаются только конечными беспредельщиками типа Израиля. И то, по отношению к лидерам двух-трех стран. Если бы такой договоренности не было, конфликты выглядели бы совсем иначе, и никому бы это не понравилось. Все бы воевали на тотальное уничтожение, как во Вторую Мировую. Так вот, эти кретины из руководства ВСУ или ГУР или кто там запускает самолетики решили данную договоренность нарушить. Хотя их Зеленского никто не трогает. Видимо, его уже не жалко и самим хохлам. Или сам Зеленский реально думает, что может сказать теперь Трампу, мол, "я ничего не знал, я ничего не согласовывал". Включить дурочку. Весь мир предсказуемо на такую наглость возбудился — ну всё, вы всё проиграли, пора сдаваться, вы, как бы, чё делаете-то вообще? Чё удумали? Мировые лидеры вслед за Трампом поспешили выразить своё крайнее неодобрение произошедшему. Особенно те из них, кого Британия давно и надёжно задолбала. Наша позиция в деталях пока не ясна, но я думаю там будет типа "Зеля, ты это или не ты — отвечать тебе; получишь меньше денег, отдашь больше земли, или жди ударов по себе и по своим друзьям". Повторюсь — то, что мы не вышли из переговоров, как того хотели бы инициаторы атаки, это очень и очень хорошо.Оппозиционный украинский политик Олег ВолошинОчевидно, что в этот раз концепция "весь мир с нами" для лживого киевского режима окончательно оказалась несостоятельной. Нынешняя уникальная в своем роде волна осуждения авантюры Зеленского - заметный дипломатический успех России (например, редко Исламабад и Нью-Дели осуждают что-то синхронно), объясняющий ура-патриотам известную сдержанность и аккуратность Кремля в своих ударах по территории Украины. Ясно, что своим ограниченным умом все равно не поймут. Но большая мировая политика никогда и не делается с оглядкой на мнение широких масс.Политолог Юрий БаранчикЗа ударами по Валдаю, конечно, стоит не Зеленский. Думаю, он сам ни сном, ни духом. И тут без бритов, конечно, не обошлось. Видя, что он сливается перед Путиным и Трампом по объективным обстоятельствам, белую лошадь решили пристрелить. Пока политически. Зе не мог полететь к Трампу, отдав приказ на удар по резиденции Путина. Значит, это сделали за его спиной. А кто за его спиной готовит выписать Залужного из Лондона? Правильно, те же самые ребята. Поэтому готовимся к новому раскладу по укре. Левое поднепровье все наше. Включая Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую область. Игра бритов в нового "правильного" диктатора" Залужного - это на самом дела изначально проигрышная игра. Подробнее о позиции России - в интервью Александра Дюкова: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ.

