Гривна продолжает предновогоднее падение - 29.12.2025
https://ukraina.ru/20251229/grivna-prodolzhaet-prednovogodnee-padenie-1073779204.html
Гривна продолжает предновогоднее падение
Гривна продолжает предновогоднее падение - 29.12.2025 Украина.ру
Гривна продолжает предновогоднее падение
Курсы иностранных валют на Украине продолжают рост. Об этом 29 декабря сообщает Украина.ру
2025-12-29T13:29
2025-12-29T14:03
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103159/12/1031591235_0:355:1920:1435_1920x0_80_0_0_2233bf0d9dfee9b9e244ab047e6bf674.jpg
Курс доллара в обменных пунктах в понедельник 29 декабря вырос по сравнению с пятницей 26 декабря. Он колеблется около отметки 42 гривны за доллар США. Курс продажи наличного доллара в обменниках Украины превышает 42 гривны. Скупается наличная валюта США по курсу чуть дешевле этой отметки. При этом Нацбанк Украины установил курс доллара США на уровне 42,0637 гривны. На межбанковском рынке Украины 29 декабря курс доллара составил 42,10 и 42,14 гривны за доллар при покупке и продаже соответственно. Евро тоже существенно прибавило в стоимости - почти на треть гривны, торгуясь в диапазоне 49,62-49,65 грн.Доллары США остаются на Украине наиболее популярной валютой для сбережений населения и взяток.Ранее в новостях: "Шаг" к... банкротству? Рада тратит время и ресурсы на переименование монетБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Гривна продолжает предновогоднее падение

13:29 29.12.2025 (обновлено: 14:03 29.12.2025)
 
Курсы иностранных валют на Украине продолжают рост. Об этом 29 декабря сообщает Украина.ру
Курс доллара в обменных пунктах в понедельник 29 декабря вырос по сравнению с пятницей 26 декабря. Он колеблется около отметки 42 гривны за доллар США.
Курс продажи наличного доллара в обменниках Украины превышает 42 гривны. Скупается наличная валюта США по курсу чуть дешевле этой отметки. При этом Нацбанк Украины установил курс доллара США на уровне 42,0637 гривны.
На межбанковском рынке Украины 29 декабря курс доллара составил 42,10 и 42,14 гривны за доллар при покупке и продаже соответственно. Евро тоже существенно прибавило в стоимости - почти на треть гривны, торгуясь в диапазоне 49,62-49,65 грн.
Доллары США остаются на Украине наиболее популярной валютой для сбережений населения и взяток.
Ранее в новостях: "Шаг" к... банкротству? Рада тратит время и ресурсы на переименование монет
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
