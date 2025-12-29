https://ukraina.ru/20251229/dva-goda-proslushki-i-dengi-v-konvertakh-nabu-nanosit-po-zelenskomu-novyy-udar-1073773163.html

Два года прослушки и деньги в конвертах. НАБУ наносит по Зеленскому новый удар

На днях украинские антикоррупционные органы сообщили о разоблачении преступной группы с участием действующих депутатов Верховной Рады из правящей партии "Слуга народа". Чем это грозит Владимиру Зеленскому - в материале издания Украина.ру

"Кисельгейт"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поймали на горячем парламентариев, которые на систематической основе получали "неправомерную выгоду" за голосования.Близкий к НАБУ депутат Ярослав Железняк предположил, что речь идет среди прочих про Юрия Киселя – главу комитета по вопросам транспорта, близкого к Сергею Шефиру - другу Владимира Зеленского. Дело, в котором засветился Кисель, не связано с "миндичгейтом" - расследованием про коррупцию в компании "Энергоатом", в которой фигурирует Тимур Миндич – еще один близкий партнер Зеленского по бизнесу.НАБУ прослушивало Киселя без малого два года. Наверняка среди зафиксированных следствием разговоров есть беседы депутата с Шефиром на самые разные "чувствительные" темы, в том числе и относительно выдачи зарплат депутатам в конвертах.После бегства Миндича именно Шефир стал главным куратором серых схем по перехвату бюджетных потоков и расходов госкомпаний на личные нужды главаря киевского режима и его ближайших подельников.По итогам обысков подозрение предъявлено, кроме Киселя, также членам правящей партии Евгению Пивоварову и Игорю Негулевскому. Всех троих подозревают в "получении неправомерной выгоды должностным лицом". Кроме того, НАБУ допрашивает секретаря фракции Зеленского в Раде Тараса Мельничука.При чем здесь выборыРазоблачение очередных близких к Зеленскому и его ближайшему окружению лиц вписывается в общую ситуацию с подготовкой выборов на Украине, особенно в контексте заявления главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который подтвердил, что власти готовят выборы в онлайн-формате.Тактика "антизеленской коалиции" – опутать главу режима множеством открытых уголовных дел, в которых под подозрением или уже в положении задержанных будут находится все более-менее приближенные к Зеленскому фигуры с соответствующим ворохом компромата на него.Каждое такое дело все крепче связывает главу киевского режима по рукам, с каждым разом сильнее ограничивая для него пространство внутриполитического маневра в целях удержания власти.Оппонентов Зеленского в этой связи, разумеется, больше всего волнует его намерение провести дистанционное электронное голосование, которое в нынешней ситуации позволит главе режима почти бесконтрольно приписать себе любые цифры "за".По словам Арахамии, рабочая группа по проведению выборов рассматривает смешанную форму голосования: частично на избирательных участках, частично дистанционно, да еще и растянуть голосование на нескольких дней.С чем связана активность НАБУ и САПНельзя исключать, что продолжение расследований антикоррупционерами мошенничества среди верхушки киевского режима связано с подготовкой переговоров о завершении украинского кризиса.Прямых фактов в пользу этой версии, однако, нет, кроме совпадения обысков НАБУ с отъездом Зеленского в США на переговоры с Дональдом Трампом. Сложные формально-логические исчисления в таких ситуациях подсказывают простой вывод – "после этого, не значит вследствие этого".Отъезд Зеленского и обыск у его друзей могут принадлежать совершенно разным сюжетам, разной событийной цепочке.А вот в рамках иного, внутриполитического сюжета – борьбы "антизеленской коалиции" за ликвидацию контроля Зеленского над Радой с последующим перехватом управления правительством – такое совпадение неслучайно.Конкуренты Зеленского воспользовались его отъездом в США, чтобы сделать еще один шаг в обозначенной борьбе и довершить то, что было начато еще весной этого года, когда Трамп провозгласил курс на прекращение украинского кризиса и проведение выборов на Украине.Летом это все едва не окончилось крахом, когда Зеленский фактически отдал приказ на разгром антикоррупционной вертикали, но с отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака оппоненты власти окончательно закрепили промежуточную победу.Сигнал для АрахамииВ эту сюжетную линию вписывается систематическая деятельность антикоррупционной вертикали.Нынешние обыски и подозрения – еще одна попытка радикально ослабить власть Зеленского, поскольку первая – с Ермаком, хоть и ослабила позиции главы режима, но не принципиально.Спецслужбы пока еще в целом выполняют его указания, а большинство в Раде расколоть не удалось. В отсутствие Ермака Арахамия увидел для себя редкую возможность укрепить фракцию "Слуг" и парламентское большинство в целом, вернув Раде, а заодно, и себе, влияние на важнейшие политические процессы.Например, взял под контроль кадровые вопросы в правительстве и предотвратил увольнение вице-премьера Алексея Кулебы. Все это, видимо, стало неожиданностью для конкурентов Зеленского.Нынешняя атака на депутатов именно из "Слуги народа" — это попытка расколоть ориентированную на Зеленского фракцию, добиться выхода из нее депутатов и, одновременно, послать конкретный сигнал Арахамии определиться, с кем он.Подробнее об усиливающейся борьбе за власть на Украине - в материале издания Украина.ру Как и зачем Буданов* сливает Залужного. И при чем здесь Зеленский. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

