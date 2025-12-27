"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе - 27.12.2025 Украина.ру
"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
Морские дроны не отменяют необходимость в крупных боевых кораблях, которые по-прежнему нужны для контроля океанских путей и защиты транспортных судов. Они обладают ограниченной дальностью и не способны решать стратегические задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях Украина при помощи морских дронов пыталась достать российскую подводную лодку типа "Варшавянка" в бухте Новороссийска. На видео был виден только взрыв, поражения субмарины не было.На вопрос о том, как Украине удалось вести трансляцию из защищенного порта, эксперт дал простое объяснение. "Откуда у украинцев трансляция? А откуда у нас трансляции всех наших попаданий дронов? С соседнего дрона, который в это время ведет трансляцию. У противника тоже самое... Это несложно организовать", — заявил Ищенко.Отвечая на вопрос о будущем ВМФ в эпоху дронов, аналитик заявил, что большие корабли не утратят своего значения. "Что касается большого флота, то он все равно будет существовать. Все эти морские дроны пока не могут плавать слишком далеко, а флот предназначен для контроля океанских путей", — сказал он. "Одно другому не мешает... все равно будут крупные носители БПЛА и мелкие ударные дроны. Кому-то надо будет доставлять их на большое расстояние", — добавил эксперт, указав на сохраняющуюся иерархию.Для наглядности Ищенко привел пример, доказывающий, что БЭКи не заменят корабли. "Можно их отправить на гражданских судах. Но вы один раз отправите, а потом эти гражданские суда моментально попадут под удар. И вам придется отправлять военные конвои... вам нужно хотя бы парочка кораблей океанской зоны, которые будут их сопровождать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в интервью Елены Паниной: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться на сайте Украина.ру.
Морские дроны не отменяют необходимость в крупных боевых кораблях, которые по-прежнему нужны для контроля океанских путей и защиты транспортных судов. Они обладают ограниченной дальностью и не способны решать стратегические задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях Украина при помощи морских дронов пыталась достать российскую подводную лодку типа "Варшавянка" в бухте Новороссийска. На видео был виден только взрыв, поражения субмарины не было.
На вопрос о том, как Украине удалось вести трансляцию из защищенного порта, эксперт дал простое объяснение. "Откуда у украинцев трансляция? А откуда у нас трансляции всех наших попаданий дронов? С соседнего дрона, который в это время ведет трансляцию. У противника тоже самое... Это несложно организовать", — заявил Ищенко.
Отвечая на вопрос о будущем ВМФ в эпоху дронов, аналитик заявил, что большие корабли не утратят своего значения. "Что касается большого флота, то он все равно будет существовать. Все эти морские дроны пока не могут плавать слишком далеко, а флот предназначен для контроля океанских путей", — сказал он.
"Одно другому не мешает... все равно будут крупные носители БПЛА и мелкие ударные дроны. Кому-то надо будет доставлять их на большое расстояние", — добавил эксперт, указав на сохраняющуюся иерархию.
Для наглядности Ищенко привел пример, доказывающий, что БЭКи не заменят корабли. "Можно их отправить на гражданских судах. Но вы один раз отправите, а потом эти гражданские суда моментально попадут под удар. И вам придется отправлять военные конвои... вам нужно хотя бы парочка кораблей океанской зоны, которые будут их сопровождать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в интервью Елены Паниной: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния