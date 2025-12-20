Чехия продолжит поддержку Киева: Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ

https://ukraina.ru/20251220/chekhiya-optimiziruet-podderzhku-kieva-babish-obsudit-s-ekspertami-initsiativu-po-boepripasam-dlya-vsu-1073401025.html
"Никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам для ВСУ. Её судьбу будет решать правительство в целом. Этому будет предшествовать встреча премьера с экспертами для выяснения того, как далее продолжать эту акцию", — приводит Чешское ТВ слова министра.Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с последующей их поставкой киевскому режиму при финансовом участии ряда западных стран. В 2024 году ВСУ таким образом было передано 1,5 миллиона снарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.9 декабря президент Чехии Пётр Павел назначил новым премьер-министром лидера выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. После выборов Бабиш заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости её пересмотреть.Состав нового правительства Чехии, в том числе генерала Зуну в качестве главы оборонного ведомства, президент утвердил 15 декабря. 19 декабря Зуна подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Украину."Вопрос лишь в том, каким образом, насколько оптимально, в том числе с точки зрения наших национальных интересов, продолжать поддерживать Киев", — уточнил министр.По его словам, министерство обороны также продолжит развивать стратегические и важные модернизационные проекты, приоритетом для ведомства будет совершенствование противовоздушной обороны.Ранее Бабиш заявлял, что его страна не намерена брать на себя обязательства по финансовым гарантиям для Украины, а "Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса. У нас нет денег для других государств".Подробнее о том, как лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли решить судьбу замороженных российских активов в публикации - Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Чехия продолжит поддержку Киева: Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ
00:50 20.12.2025 (обновлено: 01:01 20.12.2025)
Новый премьер Чехии Андрей Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ, после чего правительство решит её судьбу, заявил журналистам министр обороны республики Яромир Зуна. Об этом в ночь на 20 декабря сообщает РИА Новости
"Никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам для ВСУ. Её судьбу будет решать правительство в целом. Этому будет предшествовать встреча премьера с экспертами для выяснения того, как далее продолжать эту акцию", — приводит Чешское ТВ слова министра.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с последующей их поставкой киевскому режиму при финансовом участии ряда западных стран. В 2024 году ВСУ таким образом было передано 1,5 миллиона снарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.
9 декабря президент Чехии Пётр Павел назначил новым премьер-министром лидера выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. После выборов Бабиш заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости её пересмотреть.
Состав нового правительства Чехии, в том числе генерала Зуну в качестве главы оборонного ведомства, президент утвердил 15 декабря. 19 декабря Зуна подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Украину.
"Вопрос лишь в том, каким образом, насколько оптимально, в том числе с точки зрения наших национальных интересов, продолжать поддерживать Киев", — уточнил министр.
По его словам, министерство обороны также продолжит развивать стратегические и важные модернизационные проекты, приоритетом для ведомства будет совершенствование противовоздушной обороны.
Ранее Бабиш заявлял, что его страна не намерена брать на себя обязательства по финансовым гарантиям для Украины, а "Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса. У нас нет денег для других государств".
Подробнее о том, как лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли решить судьбу замороженных российских активов в публикации - Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.