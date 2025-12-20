https://ukraina.ru/20251220/chekhiya-optimiziruet-podderzhku-kieva-babish-obsudit-s-ekspertami-initsiativu-po-boepripasam-dlya-vsu-1073401025.html

Чехия продолжит поддержку Киева: Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ

Чехия продолжит поддержку Киева: Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ - 20.12.2025 Украина.ру

Чехия продолжит поддержку Киева: Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш обсудит с экспертами инициативу по боеприпасам для ВСУ, после чего правительство решит её судьбу, заявил журналистам министр обороны республики Яромир Зуна. Об этом в ночь на 20 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-20T00:50

2025-12-20T00:50

2025-12-20T01:01

новости

украина.ру

чехия

вооруженные силы украины

киев

ес

еврокомиссия

украина

военная помощь украине

боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072848135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0137b62e04892b9a44a03b4192a718dc.jpg

"Никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам для ВСУ. Её судьбу будет решать правительство в целом. Этому будет предшествовать встреча премьера с экспертами для выяснения того, как далее продолжать эту акцию", — приводит Чешское ТВ слова министра.Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с последующей их поставкой киевскому режиму при финансовом участии ряда западных стран. В 2024 году ВСУ таким образом было передано 1,5 миллиона снарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.9 декабря президент Чехии Пётр Павел назначил новым премьер-министром лидера выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. После выборов Бабиш заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости её пересмотреть.Состав нового правительства Чехии, в том числе генерала Зуну в качестве главы оборонного ведомства, президент утвердил 15 декабря. 19 декабря Зуна подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Украину."Вопрос лишь в том, каким образом, насколько оптимально, в том числе с точки зрения наших национальных интересов, продолжать поддерживать Киев", — уточнил министр.По его словам, министерство обороны также продолжит развивать стратегические и важные модернизационные проекты, приоритетом для ведомства будет совершенствование противовоздушной обороны.Ранее Бабиш заявлял, что его страна не намерена брать на себя обязательства по финансовым гарантиям для Украины, а "Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса. У нас нет денег для других государств".Подробнее о том, как лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли решить судьбу замороженных российских активов в публикации - Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

чехия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, чехия, вооруженные силы украины, киев, ес, еврокомиссия, украина, военная помощь украине, боеприпасы, снаряды, война на украине