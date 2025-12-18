https://ukraina.ru/20251218/lukashenko-rasskazal-o-trkh-polyusakh-mira-i-zastuplenii-oreshnika-na-boevoe-dezhurstvo-v-belorussii-1073321011.html

Лукашенко рассказал о трёх полюсах мира и заступлении "Орешника" на боевое дежурство в Белоруссии

Планы на следующую пятилетку и геополитическую обстановку доложил Александр Лукашенко делегатам VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба президента Белоруссии

В своём выступлении Лукашенко сообщил членам ВНС о необходимости найти "базис для выполнения программы следующей пятилетки". В планах руководства постсоветской республики - "стабильно выйти на $100 млрд годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в $1 тыс". При этом должны устойчиво работать предприятия и финансовая система, заявил Лукашенко. На собрании он также рассказал о геополитической обстановке."В мире три полюса силы - Китай, Россия, США. На самом деле считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований - полюс может рухнуть!" - сказал Лукашенко.По его словам, центром нового притяжения становится также Индия, сказано в официальном сообщении. Лукашенко также рассказал о контактах с новой администрацией Белого дома и диалоге, который ведёт президент США Дональд Трамп с руководством Белоруссии через своего спецпредставителя Джоном Коулом. В минском президентском дворце его в последний раз принимали с двухдневным визитом 12-13 декабря."Нет ничего плохого, что, имея блестящие стратегические отношения с Россией и Китаем, мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством США. Напомню, это один из мощнейших, главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным", - сказал Лукашенко.Лукашенко сообщил также о заступлении российского ракетного комплекса "Орешник" на боевое дежурство в Белоруссии.Актуальное мнение о тенденциях в мировой политике: Казаков: мир стоит на пороге "постукраинской эпохи", границы Европы стали условнымиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

