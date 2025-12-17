Ночная атака дронов: сбито 94 аппарата, есть пострадавшие в Краснодарском крае - 17.12.2025 Украина.ру
Ночная атака дронов: сбито 94 аппарата, есть пострадавшие в Краснодарском крае
Ночная атака дронов: сбито 94 аппарата, есть пострадавшие в Краснодарском крае - 17.12.2025 Украина.ру
Ночная атака дронов: сбито 94 аппарата, есть пострадавшие в Краснодарском крае
Системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями нескольких российских регионов и акваториями морей. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны РФ
2025-12-17T07:34
2025-12-17T07:34
новости
краснодарский край
ростовская область
воронежская область
росавиация
бпла сегодня
удары
По данным ведомства, 31 БПЛА был уничтожен над Краснодарским краем, 22 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью и 4 — над Волгоградской областью. Еще 8 дронов сбиты над акваторией Азовского моря и 8 — над Черным морем. Также перехвачены беспилотники над Саратовской (8 единиц) и Брянской (3 единицы) областями.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь сообщил, что атаки БПЛА отражались в нескольких районах, включая Новошахтинск и Константиновский район, где было повреждено имущество частного предприятия. В Краснодарском крае, в Славянском районе, в результате падения обломков беспилотника пострадали два человека, повреждены пять частных домов. Пострадавших госпитализировали.В связи с угрозой беспилотных атак временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Позднее Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Пензы, Саратова, Тамбова и Краснодара. Власти Пензенской и Воронежской областей объявили об отбое угрозы атак БПЛА.Ранее сводку угроз на 4:00 мск 17 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру. Подробности в публикации Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
краснодарский край
ростовская область
воронежская область
новости, краснодарский край, ростовская область, воронежская область, росавиация, бпла сегодня, удары
Новости, краснодарский край, Ростовская область, Воронежская область, Росавиация, БПЛА сегодня, удары

Ночная атака дронов: сбито 94 аппарата, есть пострадавшие в Краснодарском крае

07:34 17.12.2025
 
© APУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP
Системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями нескольких российских регионов и акваториями морей. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны РФ
По данным ведомства, 31 БПЛА был уничтожен над Краснодарским краем, 22 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью и 4 — над Волгоградской областью. Еще 8 дронов сбиты над акваторией Азовского моря и 8 — над Черным морем. Также перехвачены беспилотники над Саратовской (8 единиц) и Брянской (3 единицы) областями.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь сообщил, что атаки БПЛА отражались в нескольких районах, включая Новошахтинск и Константиновский район, где было повреждено имущество частного предприятия.
В Краснодарском крае, в Славянском районе, в результате падения обломков беспилотника пострадали два человека, повреждены пять частных домов. Пострадавших госпитализировали.
В связи с угрозой беспилотных атак временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Позднее Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Пензы, Саратова, Тамбова и Краснодара. Власти Пензенской и Воронежской областей объявили об отбое угрозы атак БПЛА.
Ранее сводку угроз на 4:00 мск 17 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру. Подробности в публикации Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Новостикраснодарский крайРостовская областьВоронежская областьРосавиацияБПЛА сегодняудары
 
