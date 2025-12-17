https://ukraina.ru/20251217/nochnaya-ataka-dronov-sbito-94-apparata-est-postradavshie-v-krasnodarskom-krae-1073214319.html
Ночная атака дронов: сбито 94 аппарата, есть пострадавшие в Краснодарском крае
Системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями нескольких российских регионов и акваториями морей. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны РФ
По данным ведомства, 31 БПЛА был уничтожен над Краснодарским краем, 22 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью и 4 — над Волгоградской областью. Еще 8 дронов сбиты над акваторией Азовского моря и 8 — над Черным морем. Также перехвачены беспилотники над Саратовской (8 единиц) и Брянской (3 единицы) областями.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь сообщил, что атаки БПЛА отражались в нескольких районах, включая Новошахтинск и Константиновский район, где было повреждено имущество частного предприятия.
В Краснодарском крае, в Славянском районе, в результате падения обломков беспилотника пострадали два человека, повреждены пять частных домов. Пострадавших госпитализировали.
В связи с угрозой беспилотных атак временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Позднее Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Пензы, Саратова, Тамбова и Краснодара. Власти Пензенской и Воронежской областей объявили об отбое угрозы атак БПЛА.
Ранее сводку угроз на 4:00 мск 17 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру. Подробности в публикации Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.