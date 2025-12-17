17 декабря 2025 года, утренний эфир - 17.12.2025 Украина.ру
17 декабря 2025 года, утренний эфир
17 декабря 2025 года, утренний эфир
2025-12-17T13:39
новороссия
донбасс
москва
захар виноградов
украина.ру
ес
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". О развитии медицины в Новороссии. Гость: Вера Толмачева, преподаватель Донецкого государственного медицинского университета, руководитель Центра карьеры.* "Важный разговор". О патриотизме подрастающего поколения. Гость: Ольга Иванцова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа предпринимательства, финалист Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться".* "Знай наше". О любимых местах Чехова в Донбассе.* "Помогаем своим". О волонтерстве и объединении тысяч людей вокруг благородных целей. Гость: Инна Сорокина, амбассадор международной Премии #МЫВМЕСТЕ и сообщества волонтеров Москвы, посол федеральной программы молоды душой.* "Трудовая быль". Производство детских площадок под непрекращающимися обстрелами. Гость: Богдан Ткачук — директор ТМ "Консул".* "Аналитика от издания Украина.ру". Голосование в ЕС за изъятие российских активов. Гость: шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.
Украина.ру
новороссия, донбасс, москва, захар виноградов, украина.ру, ес, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донбасс, Москва, Захар Виноградов, Украина.ру, ЕС, Новороссия сегодня

13:39 17.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". О развитии медицины в Новороссии. Гость: Вера Толмачева, преподаватель Донецкого государственного медицинского университета, руководитель Центра карьеры.
* "Важный разговор". О патриотизме подрастающего поколения. Гость: Ольга Иванцова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа предпринимательства, финалист Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться".
* "Знай наше". О любимых местах Чехова в Донбассе.
* "Помогаем своим". О волонтерстве и объединении тысяч людей вокруг благородных целей. Гость: Инна Сорокина, амбассадор международной Премии #МЫВМЕСТЕ и сообщества волонтеров Москвы, посол федеральной программы молоды душой.
* "Трудовая быль". Производство детских площадок под непрекращающимися обстрелами. Гость: Богдан Ткачук — директор ТМ "Консул".
* "Аналитика от издания Украина.ру". Голосование в ЕС за изъятие российских активов. Гость: шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.
