https://ukraina.ru/20251217/17-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073229750.html
17 декабря 2025 года, утренний эфир
17 декабря 2025 года, утренний эфир - 17.12.2025 Украина.ру
17 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.12.2025
2025-12-17T13:39
2025-12-17T13:39
2025-12-17T13:39
новороссия
донбасс
москва
захар виноградов
украина.ру
ес
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073229618_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e67ea884e9baac99dd50018a8fedb473.jpg
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". О развитии медицины в Новороссии. Гость: Вера Толмачева, преподаватель Донецкого государственного медицинского университета, руководитель Центра карьеры.* "Важный разговор". О патриотизме подрастающего поколения. Гость: Ольга Иванцова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа предпринимательства, финалист Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться".* "Знай наше". О любимых местах Чехова в Донбассе.* "Помогаем своим". О волонтерстве и объединении тысяч людей вокруг благородных целей. Гость: Инна Сорокина, амбассадор международной Премии #МЫВМЕСТЕ и сообщества волонтеров Москвы, посол федеральной программы молоды душой.* "Трудовая быль". Производство детских площадок под непрекращающимися обстрелами. Гость: Богдан Ткачук — директор ТМ "Консул".* "Аналитика от издания Украина.ру". Голосование в ЕС за изъятие российских активов. Гость: шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.
новороссия
донбасс
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073229618_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c726b1e174400f46f79b22f188c881da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донбасс, москва, захар виноградов, украина.ру, ес, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донбасс, Москва, Захар Виноградов, Украина.ру, ЕС, Новороссия сегодня
* "Время Новороссии". О развитии медицины в Новороссии. Гость: Вера Толмачева, преподаватель Донецкого государственного медицинского университета, руководитель Центра карьеры.
* "Важный разговор". О патриотизме подрастающего поколения. Гость: Ольга Иванцова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа предпринимательства, финалист Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться".
* "Знай наше". О любимых местах Чехова в Донбассе.
* "Помогаем своим". О волонтерстве и объединении тысяч людей вокруг благородных целей. Гость: Инна Сорокина, амбассадор международной Премии #МЫВМЕСТЕ и сообщества волонтеров Москвы, посол федеральной программы молоды душой.
* "Трудовая быль". Производство детских площадок под непрекращающимися обстрелами. Гость: Богдан Ткачук — директор ТМ "Консул".
* "Аналитика от издания Украина.ру". Голосование в ЕС за изъятие российских активов. Гость: шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.