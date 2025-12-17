https://ukraina.ru/20251217/17-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073229750.html

17 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.12.2025

Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". О развитии медицины в Новороссии. Гость: Вера Толмачева, преподаватель Донецкого государственного медицинского университета, руководитель Центра карьеры.* "Важный разговор". О патриотизме подрастающего поколения. Гость: Ольга Иванцова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа предпринимательства, финалист Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться".* "Знай наше". О любимых местах Чехова в Донбассе.* "Помогаем своим". О волонтерстве и объединении тысяч людей вокруг благородных целей. Гость: Инна Сорокина, амбассадор международной Премии #МЫВМЕСТЕ и сообщества волонтеров Москвы, посол федеральной программы молоды душой.* "Трудовая быль". Производство детских площадок под непрекращающимися обстрелами. Гость: Богдан Ткачук — директор ТМ "Консул".* "Аналитика от издания Украина.ру". Голосование в ЕС за изъятие российских активов. Гость: шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.

