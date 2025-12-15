https://ukraina.ru/20251215/uitkoff-i-smi-ssha-raskhodyatsya-v-otsenke-itogov-peregovorov-s-zelenskim-1073130997.html

Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским

Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским - 15.12.2025 Украина.ру

Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским

Воскресные переговоры делегаций США и Украины в Берлине были сложными и не привели к компромиссу. Об этом сообщила The Wall Street Journal

2025-12-15T11:54

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073116033_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_11e40c5bf89b0115ea9e530bf07edd5a.jpg

Спецпосланник президента США Дональда Трампа бизнесмен Стив Уиткофф и зять американского президента бизнесмен Джаред Кушнер провели 14 декабря в Берлине переговоры с украинской делегацией. Владимир Зеленский тоже участвовал вв этих переговорах, которые оказались не столь успешными, как это было представлено Уиткоффом и другими официальными лицами, сообщило издание.Со ссылкой на осведомлённый источник газета отметила, что берлинские обсуждения мирного плана Трампа превратились в "перетягивание каната". Белый дом старается ускорить процесс принятия Киевом мирного плана США, тогда как киевский режим и его западноевропейские покровители настаивают на своих требованиях. Таким образом, в реализации мирного плана остаются существенные разногласия."Американская сторона, очевидно, не желает идти на компромисс", — заявил источник издания.Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил о прогрессе в переговорном процессе. Вашингтон и Киев не разглашают подробности очередного обсуждения инициированного Трампом плана урегулирования украинской проблемы. Ранее на эту тему: США не готовы уступать Киеву по ключевым пунктам мирного плана - The Wall Street JournalВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

берлин

киев

