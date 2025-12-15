Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским - 15.12.2025 Украина.ру
Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским
Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским - 15.12.2025 Украина.ру
Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским
Воскресные переговоры делегаций США и Украины в Берлине были сложными и не привели к компромиссу. Об этом сообщила The Wall Street Journal
2025-12-15T11:54
2025-12-15T11:54
Спецпосланник президента США Дональда Трампа бизнесмен Стив Уиткофф и зять американского президента бизнесмен Джаред Кушнер провели 14 декабря в Берлине переговоры с украинской делегацией. Владимир Зеленский тоже участвовал вв этих переговорах, которые оказались не столь успешными, как это было представлено Уиткоффом и другими официальными лицами, сообщило издание.Со ссылкой на осведомлённый источник газета отметила, что берлинские обсуждения мирного плана Трампа превратились в "перетягивание каната". Белый дом старается ускорить процесс принятия Киевом мирного плана США, тогда как киевский режим и его западноевропейские покровители настаивают на своих требованиях. Таким образом, в реализации мирного плана остаются существенные разногласия."Американская сторона, очевидно, не желает идти на компромисс", — заявил источник издания.Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил о прогрессе в переговорном процессе. Вашингтон и Киев не разглашают подробности очередного обсуждения инициированного Трампом плана урегулирования украинской проблемы. Ранее на эту тему: США не готовы уступать Киеву по ключевым пунктам мирного плана - The Wall Street JournalВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским

11:54 15.12.2025
 
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото
Воскресные переговоры делегаций США и Украины в Берлине были сложными и не привели к компромиссу. Об этом сообщила The Wall Street Journal
Спецпосланник президента США Дональда Трампа бизнесмен Стив Уиткофф и зять американского президента бизнесмен Джаред Кушнер провели 14 декабря в Берлине переговоры с украинской делегацией. Владимир Зеленский тоже участвовал вв этих переговорах, которые оказались не столь успешными, как это было представлено Уиткоффом и другими официальными лицами, сообщило издание.
Со ссылкой на осведомлённый источник газета отметила, что берлинские обсуждения мирного плана Трампа превратились в "перетягивание каната".
Белый дом старается ускорить процесс принятия Киевом мирного плана США, тогда как киевский режим и его западноевропейские покровители настаивают на своих требованиях. Таким образом, в реализации мирного плана остаются существенные разногласия.
"Американская сторона, очевидно, не желает идти на компромисс", — заявил источник издания.
Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил о прогрессе в переговорном процессе. Вашингтон и Киев не разглашают подробности очередного обсуждения инициированного Трампом плана урегулирования украинской проблемы.
Ранее на эту тему: США не готовы уступать Киеву по ключевым пунктам мирного плана - The Wall Street Journal
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
