Уиткофф и СМИ США расходятся в оценке итогов переговоров с Зеленским
Спецпосланник президента США Дональда Трампа бизнесмен Стив Уиткофф и зять американского президента бизнесмен Джаред Кушнер провели 14 декабря в Берлине переговоры с украинской делегацией. Владимир Зеленский тоже участвовал вв этих переговорах, которые оказались не столь успешными, как это было представлено Уиткоффом и другими официальными лицами, сообщило издание.Со ссылкой на осведомлённый источник газета отметила, что берлинские обсуждения мирного плана Трампа превратились в "перетягивание каната". Белый дом старается ускорить процесс принятия Киевом мирного плана США, тогда как киевский режим и его западноевропейские покровители настаивают на своих требованиях. Таким образом, в реализации мирного плана остаются существенные разногласия."Американская сторона, очевидно, не желает идти на компромисс", — заявил источник издания.Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил о прогрессе в переговорном процессе. Вашингтон и Киев не разглашают подробности очередного обсуждения инициированного Трампом плана урегулирования украинской проблемы. Ранее на эту тему: США не готовы уступать Киеву по ключевым пунктам мирного плана - The Wall Street JournalВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.