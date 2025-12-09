Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22 - 09.12.2025 Украина.ру
Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22
Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22 - 09.12.2025 Украина.ру
Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22
Спасателям удалось отыскать фрагменты упавшего под Иваново самолета Ан-22, сообщает 9 декабря телеграм-канал Shot
Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

13:45 09.12.2025
 
© Фото : Василий СтоякинАн-22 в Монино
Ан-22 в Монино - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Василий Стоякин
Спасателям удалось отыскать фрагменты упавшего под Иваново самолета Ан-22, сообщает 9 декабря телеграм-канал Shot
Уточняется, что их нашли на воде, так как борт потерпел крушение возле Уводьского водохранилища.
О крушении самолета стало известно днем во вторник.

"Сегодня в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", - информировали в Минобороны РФ.

Для установления всех обстоятельств случившегося к месту крушения вылетела комиссия ВКС России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
