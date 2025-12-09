https://ukraina.ru/20251209/spasateli-nashli-fragmenty-upavshego-pod-ivanovo-an-22-1072847788.html

Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22 - 09.12.2025 Украина.ру

Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

Спасателям удалось отыскать фрагменты упавшего под Иваново самолета Ан-22, сообщает 9 декабря телеграм-канал Shot

2025-12-09T13:45

2025-12-09T13:45

2025-12-09T13:45

новости

россия

иваново

ивановская область

вкс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047149938_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_d4f0a72c5d644d7c1176cbe83d0458ec.jpg

Уточняется, что их нашли на воде, так как борт потерпел крушение возле Уводьского водохранилища.О крушении самолета стало известно днем во вторник.Для установления всех обстоятельств случившегося к месту крушения вылетела комиссия ВКС России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

иваново

ивановская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иваново, ивановская область, вкс, украина.ру