Спасатели нашли фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

Спасателям удалось отыскать фрагменты упавшего под Иваново самолета Ан-22, сообщает 9 декабря телеграм-канал Shot
Уточняется, что их нашли на воде, так как борт потерпел крушение возле Уводьского водохранилища.
О крушении самолета стало известно днем во вторник.
"Сегодня в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", - информировали в Минобороны РФ.
Для установления всех обстоятельств случившегося к месту крушения вылетела комиссия ВКС России.
