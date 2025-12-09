Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
02:49 09.12.2025 (обновлено: 02:56 09.12.2025)
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ 8 декабря размещён на портале официального опубликования правовых актов.
"Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе №896 от 8 декабря.
Согласно указу, президент поручил правительству в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
