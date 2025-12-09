https://ukraina.ru/20251209/prezident-rossii-utverdil-strategiyu-razvitiya-zdravookhraneniya-do-2030-goda-1072826648.html

Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ 8 декабря размещён на портале официального опубликования правовых актов.

"Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе №896 от 8 декабря.Согласно указу, президент поручил правительству в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.Указ вступает в силу со дня его подписания.Как сообщалось ранее, глава государства 8 декабря подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.О мере, направленной на укрепление института семьи и противодействие демографическим вызовам, в публикации - Владимир Путин объявил о беспрецедентном усилении поддержки российских семей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

