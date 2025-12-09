Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года - 09.12.2025 Украина.ру
Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года - 09.12.2025 Украина.ру
Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ 8 декабря размещён на портале официального опубликования правовых актов.
2025-12-09T02:49
2025-12-09T02:56
"Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе №896 от 8 декабря.Согласно указу, президент поручил правительству в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.Указ вступает в силу со дня его подписания.Как сообщалось ранее, глава государства 8 декабря подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.О мере, направленной на укрепление института семьи и противодействие демографическим вызовам, в публикации - Владимир Путин объявил о беспрецедентном усилении поддержки российских семей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года

02:49 09.12.2025 (обновлено: 02:56 09.12.2025)
 
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ 8 декабря размещён на портале официального опубликования правовых актов.
"Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе №896 от 8 декабря.
Согласно указу, президент поручил правительству в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщалось ранее, глава государства 8 декабря подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.
О мере, направленной на укрепление института семьи и противодействие демографическим вызовам, в публикации - Владимир Путин объявил о беспрецедентном усилении поддержки российских семей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия Владимир Путин указ Закон здравоохранение
 
