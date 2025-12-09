Президент России подписал указ о призыве на военные сборы - 09.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251209/prezident-rossii-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-voennye-sbory-1072824420.html
Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России подписал указ о призыве на военные сборы - 09.12.2025 Украина.ру
Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ 8 декабря опубликован на сайте официальных правовых актов
2025-12-09T00:52
2025-12-09T00:52
новости
украина.ру
россия
владимир путин
резервисты
росгвардия
мчс
фсб
вс рф
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072824004_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4f69723db7d150b0eac0659db68ab47f.jpg
"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", — говорится в документе №892.Они будут проходить:- в Вооруженных силах России;- в войсках Росгвардии;- в спасательных воинских формированиях МЧС;- в органах государственной охраны и ФСБ.Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.В ноябре президент РФ подписал закон, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072824004_187:0:1387:900_1920x0_80_0_0_9a582eb89b89a8b0b889bfaafcc1eb0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, владимир путин, резервисты, росгвардия, мчс, фсб, вс рф, минобороны рф, закон, президент
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, резервисты, Росгвардия, МЧС, ФСБ, ВС РФ, Минобороны РФ, Закон, президент

Президент России подписал указ о призыве на военные сборы

00:52 09.12.2025
 
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ 8 декабря опубликован на сайте официальных правовых актов
"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", — говорится в документе №892.
Они будут проходить:
- в Вооруженных силах России;
- в войсках Росгвардии;
- в спасательных воинских формированиях МЧС;
- в органах государственной охраны и ФСБ.
Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.
В ноябре президент РФ подписал закон, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.
На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияВладимир ПутинрезервистыРосгвардияМЧСФСБВС РФМинобороны РФЗаконпрезидент
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:16Обстановку на ключевых направлениях СВО докладывает "Дневник десантника"
00:52"Королева пехоты" остается грозным оружием в условиях современной войны
00:52Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
00:24Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:18Один из нападавших на фольклорный ансамбль "Гуцулия" оказался сыном прокурора Львовской области
00:11Перенос суда по делу Коломойского связан с паникой в окружении Зеленского, заявил националист Мосийчук**
00:07После ударов Сумы остались без электроснабжения
00:04Украинские школьники при виде человека в военной форме кричат "ТЦК!", рассказала военнослужащая
23:58Владельца собаки, покусавшей полицейских в Полтаве, отправили под домашний арест
23:57Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
23:54Дональд Трамп репостнул статью, обвиняющую "импотентных европейцев" в злости из-за отстранения от сделки
23:51В Ставропольском и Краснодарском краях объявлена "беспилотная опасность"
23:43Российские военные обнаружили опустевшее здание военкомата в Красноармейске
23:07В Вене жестоко убит сын заместителя мэра Харькова из-за криптовалюты на 200 тысяч долларов
22:36Американцы настаивают на уходе Украины с Донбасса, сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника
21:54Зеленский заявил, что Украина не имеет права отдавать территории
21:18Советник Зеленского Подоляк в интервью нацистке использовал клише из американских спортивных драм
20:52В Виннице звуки уличных генераторов горожане превратили в "новогоднюю мелодию"
20:42В украинском "учебнике" обнаружена картина, изображающая Украину в битве с "Мордором"
20:30На видео отъезда Зеленского из Лондона заметна его подавленность и скованность
Лента новостейМолния