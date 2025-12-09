https://ukraina.ru/20251209/prezident-rossii-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-voennye-sbory-1072824420.html
Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ 8 декабря опубликован на сайте официальных правовых актов
"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", — говорится в документе №892.Они будут проходить:- в Вооруженных силах России;- в войсках Росгвардии;- в спасательных воинских формированиях МЧС;- в органах государственной охраны и ФСБ.Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.В ноябре президент РФ подписал закон, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
