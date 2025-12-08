Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов - 08.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251208/kak-rossiya-prikroet-nebo-nad-indiey-i-nachnt-torg-s-zapadom-za-granitsy-1914-goda--anpilogov-1072810901.html
Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов
Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов - 08.12.2025 Украина.ру
Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов
Большой обзор по ситуации на линии фронта в студии Украина.ру провёл военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
2025-12-08T18:23
2025-12-08T18:23
россия
индия
запад
алексей анпилогов
владимир путин
украина.ру
видео
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072810760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2d71d4dfbfa2992d210a1f79e0d720d.png
Большой обзор по ситуации на линии фронта в студии Украина.ру провёл военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Кроме того, обсудили вопрос борьбы с беспилотниками, а также военно-техническое сотрудничество России с Индией и заявления президента Владимира Путина в интервью индийским СМИ: 00:37 – Волчанск и удар по Печенежскому водохранилищу; 04:15 – Ситуация на Купянском участке фронта; 08:03 – Об охвате Славянска; 13:14 – Украинский гарнизон в Димитрове (Мирнограде); 17:36 – Гуляйполе и ситуация на Запорожском участке фронта; 22:02 – Общее мнение по ситуации на фронте; 25:40 – Обнаружение БПЛА и радиоэлектронная разведка; 29:28 – Проводные системы на войне; 33:12 – РЭБ и борьба с дронами; 38:02 – О военно-техническом сотрудничестве России с Индией; 48:09 – Индийские гаубицы и вопрос унификации; 54:22 – Заявления Путина для индийских СМИ. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
россия
индия
запад
Украина.ру
россия, индия, запад, алексей анпилогов, владимир путин, украина.ру, видео, видео
Россия, Индия, Запад, Алексей Анпилогов, Владимир Путин, Украина.ру, Видео

Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов

18:23 08.12.2025
 
Большой обзор по ситуации на линии фронта в студии Украина.ру провёл военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Кроме того, обсудили вопрос борьбы с беспилотниками, а также военно-техническое сотрудничество России с Индией и заявления президента Владимира Путина в интервью индийским СМИ:
00:37 – Волчанск и удар по Печенежскому водохранилищу;
04:15 – Ситуация на Купянском участке фронта;
08:03 – Об охвате Славянска;
13:14 – Украинский гарнизон в Димитрове (Мирнограде);
17:36 – Гуляйполе и ситуация на Запорожском участке фронта;
22:02 – Общее мнение по ситуации на фронте;
25:40 – Обнаружение БПЛА и радиоэлектронная разведка;
29:28 – Проводные системы на войне;
33:12 – РЭБ и борьба с дронами;
38:02 – О военно-техническом сотрудничестве России с Индией;
48:09 – Индийские гаубицы и вопрос унификации;
54:22 – Заявления Путина для индийских СМИ.
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
РоссияИндияЗападАлексей АнпилоговВладимир ПутинУкраина.руВидео
 
