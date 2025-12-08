https://ukraina.ru/20251208/kak-rossiya-prikroet-nebo-nad-indiey-i-nachnt-torg-s-zapadom-za-granitsy-1914-goda--anpilogov-1072810901.html

Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов

Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов - 08.12.2025

Как Россия прикроет небо над Индией и начнёт торг с Западом за границы 1914 года – Анпилогов

Большой обзор по ситуации на линии фронта в студии Украина.ру провёл военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей... Украина.ру, 08.12.2025

Большой обзор по ситуации на линии фронта в студии Украина.ру провёл военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Кроме того, обсудили вопрос борьбы с беспилотниками, а также военно-техническое сотрудничество России с Индией и заявления президента Владимира Путина в интервью индийским СМИ: 00:37 – Волчанск и удар по Печенежскому водохранилищу; 04:15 – Ситуация на Купянском участке фронта; 08:03 – Об охвате Славянска; 13:14 – Украинский гарнизон в Димитрове (Мирнограде); 17:36 – Гуляйполе и ситуация на Запорожском участке фронта; 22:02 – Общее мнение по ситуации на фронте; 25:40 – Обнаружение БПЛА и радиоэлектронная разведка; 29:28 – Проводные системы на войне; 33:12 – РЭБ и борьба с дронами; 38:02 – О военно-техническом сотрудничестве России с Индией; 48:09 – Индийские гаубицы и вопрос унификации; 54:22 – Заявления Путина для индийских СМИ. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

