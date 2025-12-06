https://ukraina.ru/20251206/ermak-okkultist-gotovitsya-k-begstvu-khronika-sobytiy-na-utro-5-dekabrya-1072726717.html

Ермак-оккультист готовится к бегству. Хроника событий на утро 5 декабря

Ермак-оккультист готовится к бегству. Хроника событий на утро 5 декабря - 06.12.2025 Украина.ру

Ермак-оккультист готовится к бегству. Хроника событий на утро 5 декабря

Украинские СМИ сообщили о подготовке бегства из страны экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Последнего также назвали приверженцем оккультизма

2025-12-06T10:00

2025-12-06T10:00

2025-12-06T10:01

эксклюзив

хроники

андрей ермак

игорь мосийчук

владимир зеленский

верховная рада

офис президента

набу

украина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069264924_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_e82a33d840292abea0fd20e02b0c237e.jpg

Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Службе внешней разведки Украины вечером 5 декабря сообщило о возможной подготовке экс-главы Офиса президента Андрея Ермака к бегству."Сегодня около 17:00 (18:00 по Москве — Ред.) бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Он заехал на черном бронированном Mercedes S-класса (Mercedes 222, номер 5657). Как сообщают собеседники издания, он пробыл там 45 минут и после отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия. По словам источников, Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих же собеседников, обязан ему своим назначением", — утверждалось в публикации издания."Зеркало недели" отметило, что источники допускают: документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы."Параллельно собеседники в правоохранительных органах сообщают, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", которая касается роли Андрея Ермака, а также подозрение", — также сообщила газета.За несколько часов до этого Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым Ермака вывели из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и Ставки верховного главнокомандующего. Ранее Ермак находился там несмотря на отставку с поста главы Офиса президента Украины.За два дня до этого, в среду, 3 декабря, бывший спикер Верховной Рады и бывший член "Слуги народа" Дмитрий Разумков обритал внимание на то, что Ермак оставался в перечне членов Совета национальной безопасности и обороны Украины."Андрей Ермак является членом Совета национальной безопасности и обороны. На сайте информация есть, указа об увольнении с такой должности президент Украины Владимир Зеленский не издавал", — заявил Разумков.Он попросил пригласить экс-главу ОП на следующий день непрерывного заседания Рады на 4 или 16 декабря."Действительно, мы проверили — на официальном сайте он таким числится", — ответил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и поставил предложение на голосование.Однако Верховная Рада не поддержала Разумкова.Ермака считают одним из основных фигурантов дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало некоторые записи, сделанные в рамках операции "Мидас".Как заявил народный депутат Ярослав Железняк, во время антикоррупционного форума руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказал ему, что на плёнках фигурирует некто "Али Баба", который проводил совещания с правоохранительными органами, которым дал поручение преследовать НАБУ и САП."Сразу несколько источников сказали мне, что Али Баба - это АБ. Очень часто я слышал, как Ермака сокращают как АБ, или называют "Алла Борисовна". Так вот, Али Баба на этих пленках - это Андрей Борисович Ермак", — рассказывал Железняк.По его данным историю с принятием закона о ликвидации институциональной независимости САП и НАБУ в июле вёл лично Ермак.Помимо причастности к коррупции Ермака подозревают в приверженности к оккультизму. Так, 5 декабря популярный украинский блогер Игорь Лаченков известный как "Лачен" сообщил о том, что у Ермака во время проведённого 28 ноября обыске обнаружили предметы, связанные с оккультизмом."При обысках у Андрея Ермака нашли куклу воду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов. И это не шутка, все были в шоке, ведь такого ещё не видели. Андрей Ермак, оказывается, тот ещё фанат "Битвы экстрасенсов", гадалок, таро, нумерологии, астрологии и чёрной магии. Андрей Ведьмак", — писал Лаченков в своём телеграм-канале.Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук и вовсе обвинил Ермака в сатанизме."Всё это (найденные при обыске оккультные предметы — Ред.), а также то, что он постоянно носил браслеты с соответствующей символикой и татуировки на деле свидетельствуют, что он принадлежит или принадлежал, но, наверное, принадлежит к одной из оккультных сект", — отметил он.По словам Мосийчука, доказательства этого есть у НАБУ — речь о зафиксированных на видео предметов."Кроме Ермака ещё как минимум один человек принадлежит к этой секте. Тоже Андрей, только Пышный — глава Национального банка Украины. У него на теле такие же татуировки, как у Андрея Ермака, и такие же браслетики. Похоже, они вместе принадлежат к этой группе лиц, к этой секте, к этой ложе", — заявил Мосийчук.По его словам, это объясняет, почему Ермак последовательно уничтожал православие на Украине.При этом Мосийчук задал вопрос и о политике самого Зеленского."Я его (Зеленского — Ред.) считал сторонником атеистической идеологии — советским человеком. Но если посмотреть на то, чем занимался его любимчик Ермак, чем занимался его друг Пышный, то возникает много вопросов по назначению советников из числа иностранцев, которые реально исповедовали сатанизм. Остаётся открытым вопрос глумления над мощами преподобных святых отцов наших Киево-Печерский. И многие другие вещи: та же ЛГБТ*(движение признано экстремистским — Ред.)-идеология, которая насаждалась при помощи Ермака и компании. И сейчас вопрос: а не находимся ли мы под каким-то оккультным управлением каких-то ненормальных лиц?" — задал вопрос Мосийчук.Бывший нардеп заявил, что его источники подтверждают обнаружение оккультной атрибутики при обысках у Ермака. Также Мосийчук заявил, что запрос по поводу того, к какой секте принадлежит Ермак."Нужно провести соответствующую экспертизу — в СБУ же спецы по проведению экспертиз — и выяснить, не оказались ли мы в заложниках у маньяков. И не является ли эта война и всё, что происходит, следствием деятельности этих маньяков?" — отметил Мосийчук.Лаченков и Мосийчук былине первыми,кто сообщал о приверженности Ермака оккультизму."Итак, новости из Офиса президента. Первая и главная новость — Ермак Зеленским прощен. Смогли убедить и близкие Ермака, и сам Ермак в том, что он незаменим. Зеленский практически уверен, что Ермак — это рука Господня. К слову, в этом его уверила и ворожка, к которой они регулярно ездили с Ермаком и продолжают ездить. Эту же гадалку гении привозили на квартиру Миндича. Да, в ту самую, которую прослушивало НАБУ. Будет забавно, если она есть на записях. Президент и глава Офиса слушают и исполняют бредни гадалки - это сильно", — писал в августе в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что ранее ряд других украинских политиков был уличён в приверженности к оккультизму.О нюансах внутренней политики Украины — в статье Василия Стоякина "Электоральный пейзаж после ермакова побоища".

https://ukraina.ru/20251205/rossiya-ukreplyaet-pozitsii-novye-rubezhi-diplomaticheskie-i-informatsionnye-pobedy-itogi-5-dekabrya-1072695133.html

https://ukraina.ru/20251205/zapad-v-tupike-rossiya--na-vzlte-dialog-s-moskvoy-stal-tselyu-ssha-khronika-sobytiy-na-1300-5-dekabrya-1072677447.html

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, андрей ермак, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада, офис президента, набу, украина, москва