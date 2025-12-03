https://ukraina.ru/20251203/elektoralnyy-peyzazh-posle-ermakova-poboischa-1072573347.html
Электоральный пейзаж после ермакова побоища
Конечно, об электоральном пейзаже говорить ещё рано. Мы не знаем, о чём договаривались украинская и американская делегации по этому поводу (не об отмене же выборов?) и знаем, что до прекращения огня выборов не будет, а вчерашние переговоры в Москве результата не дали. Тем не менее, политический ландшафт Украины серьёзно изменился
После "миндичгейта" и отставки Ермака позиции Зеленского сильно пошатнулись.Прежде всего, обвалились рейтинги. По данным центра SOCIS (на сайте организации эти данные отсутствуют, но их опубликовала "Украинская правда"), результаты выборов были бы сейчас такие:Залужный — 27 % (в октябре было 29 %, второе место); Зеленский — 16 % (в октябре было 30 %, первое место); Порошенко* — 6 % (7 %); Буданов** — 3 % (5 %).Во втором туре Зеленский гарантированно проигрывает Залужному и даже Буданову, но легко выигрывает у Порошенко.Следует отметить, что в октябре 51 % опрошенных считали, что Зеленский не должен идти на второй срок (обратной точки зрения придерживались 35,5 %), сейчас ситуация для него существенно ухудшилась. Правда, именно в нынешней ситуации ему уже жизненно нужно идти на второй срок — просто для гарантий безопасности.Разумеется, эти данные отнюдь не полные, ситуация развивается динамично.С одной стороны, информированность людей только растёт, а эффективность правительственного антикриза преувеличивать не следует — ведь на протяжении десятилетий СМИ внушали гражданам, что главная проблема страны — коррупция.С другой стороны, деятельность Ермака в последнее время была направлена на монополизацию управления страной, а сдача Зеленским своих соратников должна была произвести на чиновников не лучшее впечатление (уже ходят слухи, что вновь активизировались попытки депутатов выйти из фракции "Слуга народа").Есть все основания полагать, что в ближайшее время Зеленский столкнётся с кризисом управления. Его, конечно, удастся преодолеть, но на выборах у бывшего президента будут большие, и скорее всего — нерешаемые, сложности с мобилизацией админресурса.Впрочем, у Зеленского по-прежнему есть решающее преимущество — из первой четвёрки он единственный реальный кандидат, который действительно может пойти на выборы и имеет реальные шансы на победу.Порошенко, конечно, пойти на выборы может, но представить себе конфигурацию, при которой у него появятся хоть какие-то шансы на победу, мы не берёмся. Кажется, он может проиграть кому угодно — даже откровенному ноунейму, которого в нынешних рейтингах нет. Поражения на выборах украинский избиратель не прощает в любом случае.Таким образом, джокером кампании по-прежнему является Валерий Залужный.Экс-главком вернулся из Лондона на Украину сразу же после отставки Ермака, с которым у него был конфликт. И это, конечно, не случайность.Тут, правда, надо остановиться немного подробнее, потому что есть у нас основания полагать, что сам Залужный с трудом понимает, почему этот конфликт возник и отчасти даже — в чём он заключался. Потому что сам главком в нём был не субъектом, а объектом.Просто медиаполитика ОП с начала СВО была сосредоточена на Зеленском. Между тем формально и фактически военной сферой руководил Залужный, который как-то сам по себе оказался в статусе вдохновителя побед — как реальных, так и вымышленных. Возник миф о главкоме, полез вверх рейтинг… Обнаружив это, в ОП начали главкома травить, сделав внезапно из честного служаки, лишённого политических амбиций, оппозиционного политика, которого пришлось нейтрализовать при помощи отставки и добровольно-принудительной ссылки в Лондон.Сейчас вопрос, соответственно, в том, какую роль собирается играть Залужный, вернувшись на украинское политическое поле.Некоторые из наших источников неуверенно (!) говорят, что, похоже, Залужного пригласил Зеленский и это, дескать, давнее его намерение, которое блокировал Ермак. Экс-президент якобы хотел сделать Залужного медийным лицом своей кампании.Версия представляется мутной, но всё же имеющей право на существование, особенно если у Ермака действительно было личное неприятие Залужного. Только вот в нынешней ситуации, когда Зеленский со всех сторон под огнём, реализация такой схемы: а) невыгодна Залужному, который тоже окажется под огнём; б) будет слишком дорога для Зеленского, в кампании которого Залужный сыграет слишком весомую роль.Так что более реально выступление Залужного в качестве согласованной на Западе замены Зеленского, но это только в том случае, если он в принципе собирается становиться президентом (а в случае выдвижения он президентом почти наверняка становится). Его поведение в последнее время амбивалентно — он вроде и кампании не ведёт (так, иногда сигналит, чтобы не забыли), но пока выборы не назначены, он и не должен её вести.Вариант, при котором Залужный вообще не будет участвовать в предвыборной кампании, остаётся вполне реальным.Впрочем, самое важное не это. Самое важное состоит в том, что мы в принципе не видим среди кандидатов людей, которые выражали бы мнение той части общества, которая считает необходимым прекратить войну.В какой-то степени соответствует этой нише только бывший спикер Дмитрий Разумков. Не то чтобы он выступал с такими заявлениями, но он просто человек умеренный и аккуратный, вовсе не воинственный. То есть это не он себя ассоциирует с мирной повесткой, а мирная повестка с ним ассоциируется. Но он лишён публичной харизмы и абсолютно бесперспективен, хотя вроде бы укладывается в образ человека с улицы, который пришёл, чтобы обновить политическую элиту.Между тем по данным октябрьского исследования центра SOCIS за поиск мирного решения конфликта выступает 58 % опрошенных (учитывая запредельную погрешность, их намного больше).Нет, разумеется, мирную повестку может реализовать и вполне воинственный президент (и в 1939–1940, и в 1944–1947 годах наиболее авторитетным сторонником мирного урегулирования отношений Финляндии с СССР был Карл Маннергейм)…Вот, например, Валерий Залужный в The Telegraph выразил мнение, что гарантиями безопасности для Украины может быть вступление в НАТО или размещение на её территории ядерного оружия, но эти возможности не обсуждаются, а время уходит и условия для Украины ухудшаются. Возможно, это сигнал, что генерал может выступить в качестве президента-миротворца. А возможно, и нет.И даже если "да", так и не понятно, готов ли Залужный действительно прилагать какие-то усилия для мирного урегулирования, сталкиваясь с сильнейшим противодействием внутри страны? До сих пор в политическом смысле он плыл по течению.* Считается в России членом экстремистского сообщества** Внесён в перечень экстремистов и террористов РосфинмониторингаО связи выборов и переговоров о мире можно прочитать в статье Владимира Скачко "На переговорах нужен легитимный. Президент Путин запустил на Украине избирательный процесс"
Василий Стоякин
Василий Стоякин
