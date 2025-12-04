https://ukraina.ru/20251204/polsha-khochet-napolnit-vyshegradskuyu-gruppu-novym-gazom-1072608007.html

Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом

Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом

На саммите глав государств "Вышеградской группы" новый президент Польши Кароль Навроцкий предложил сделать свою страну хабом поставок американского сжиженного природного газа для всего региона.

В среду, 3 декабря, в венгерском городе Эстергом (одной из древних столиц Венгрии) состоялся саммит президентов стран, входящих в "Вышеградскую группу", или "Вышеградскую четвёрку" (V4). В нём приняли участие президенты Венгрии – Тамаш Шуйок, Словакии – Петер Пеллегрини, Чехии – Петр Павел, и новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий.Созданная в 1991 году как "Вышеградская тройка", ныне V4 является практически не институционализированным форматом сотрудничества четырёх упомянутых выше стран, которые также являются членами НАТО, Европейского Союза и Инициативы Трёх морей. В "четвёрке" всегда хватало внутренних конфликтов. В первую очередь они были связаны с тем, что Чехия, Словакия и Венгрия не признавали ведущую роль Польши в формировании восточной политики ЕС. Странам V4 также не часто удавалось достичь регионального консенсуса в области экономической политики.Кроме того, в последние годы "четвёрка" регулярно распадалась на "двойки". Так, в 2015-2022 году особую позицию занимали Венгрия и Польша (в вопросе беженцев и идентичности), после возвращения в 2023-м к власти в Братиславе Роберта Фицо – Венгрия и Словакия (по вопросу конфликта на Украине). А после грядущего возвращения Андрея Бабиша на пост премьера Чехии V4 вполне может превратиться в V3, считает Милан Нич, старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям."В рамках V3 будет усилена координация на уровне ЕС, между премьер-министрами в преддверии саммитов ЕС, хотя она будет носить в основном тематический и неравномерный характер. Польша не будет участвовать в ней, пока Дональд Туск остаётся премьер-министром", – сказал Нич в комментарии немецким СМИ, подчеркнув политическую близость между Бабишем и премьерами Венгрии и Словакии – Виктором Орбаном и Робертом Фицо.Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло в комментарии польскому изданию Fakt признал, что "с определённого времени V4 была полумёртвой структурой". Однако, с его точки зрения, "Вышеградская группа" является важным элементом более широкой мозаики. "Я говорю об Инициативе трёх морей (объединение 13 стран ЕС, расположенных между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями – прим). Именно об этом, вероятно, думал президент Навроцкий, когда поехал на встречу V4", – сказал польский дипломат.Стоит отметить, что Кароль Навроцкий на протяжении минувшего месяца действительно сосредоточил свою внешнеполитическую активность на странах "Вышеградской четвёрки". 5 ноября он побывал с визитом в Братиславе, 25 ноября – в Праге, где предлагал Словакии и Чехии услуги Польши в снижении зависимости от российского газа. Правда, Чехия и так практически не получает газа из России, а словацкий президент прямо заявил польскому коллеге, что для Словакии полный отказ от поставок российского газа "технически крайне сложен, и в данный момент в краткосрочной перспективе неосуществим".Визит Кароля Навроцкого в Венгрию поначалу был запланирован как двухдневный: 3 декабря – участие в саммите V4 в Эстергоме, а на следующий день – встреча с Виктором Орбаном в Будапеште. Однако в минувшее воскресенье президент Польши решил отменить свою встречу с венгерским премьером в связи со встречей последнего с Владимиром Путиным."Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – сообщил 30 ноября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.Этот демарш выглядел странно, поскольку президент Венгрии Тамаш Шуйок – близкий соратник Виктора Орбана, и выдвиженец его партии ФИДЕС. Кроме того, Орбан открыто поддерживал Навроцкого в ходе избирательной кампании, а на его победу отреагировал с нескрываемым восторгом. "С венгерской точки зрения, я считаю результат фантастически хорошим, ведь в Польше действует проукраинское, провоенное, пробрюссельское либеральное правительство. Можно сказать, что "Вашингтон-экспресс" прибыл в Варшаву", – сказал венгерский премьер 6 июня 2025 года.Стоит отметить, что ни Виктор Орбан, ни глава МИД Венгрии Петер Сийярто на решение Кароля Навроцкого никак не отреагировали. Венгерская пресса комментировала визит польского президента на саммит V4 подчёркнуто корректно, хотя заявления Навроцкого в Эстергоме вряд ли понравились официальному Будапешту. В частности, на совместном брифинге четырёх президентов гость из Варшавы заявил, что самым большим из вызовов, которые сейчас стоят перед восточноевропейскими государствами, "является возрождение российского империализма"."Я хотел бы сказать, и я коснулся этого также во время встречи "Вышеградской группы": иллюзией является убеждение, что война на Украине является конфликтом исключительно между Россией и Украиной. Гибридные операции, атаки на критическую инфраструктуру все более дерзко проводятся российской разведкой во многих европейских странах, включая Польшу", – сказал Навроцкий. Он подчеркнул, что только сильное присутствие США и НАТО в Восточной Европе может гарантировать безопасность странам "Вышеградской группы" от российской угрозы.Кароль Навроцкий также заявил, что в общих интересах четырёх государств лежит дальнейшее укрепление инфраструктурных связей в контексте достижения энергетической независимости, – которую польский президент видит в усилении зависимости региона от поставок американских энергоносителей.Навроцкий отметил, что в последние годы Польша ведёт активные переговоры о возможности поставок природного газа через разветвлённую сеть межсистемных газопроводов. Он подчеркнул, что Польша, как страна с прямым выходом к морю, "несёт совместную ответственность за поставки энергии, и в частности газа, в наш регион". Напомним, что польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце на Балтике ныне позволяет поставить в Европу до 6,2 миллиардов кубометров газа в год, и планируется увеличение его мощности до 7,5 млрд кубометров.Президент Польши сообщил, что обсудил с коллегами из Чехии, Словакии и Венгрии "сотрудничество между странами нашего региона в области поставок сжиженного природного газа из США через Польшу". "Польша может стать газовым хабом для нашего региона, и я уже достиг предварительных договорённостей об этом с президентом США Дональдом Трампом", – сказал Кароль Навроцкий."Цель этого ясна: систематическое ограничение влияния России в Европе, что важно для безопасности всех наших стран", – подчеркнул он. Навроцкий добавил, что "у Польши есть конкретные предложения" относительно более тесного сотрудничества стран V4 в газовой энергетике. Судя по всему, речь шла о так называемом "Вертикальном газовом коридоре", о котором недавно писало издание Украина.ру.Однако коллеги Навроцкого его "газовый пас" не приняли. Президент Словакии Петер Пеллегрини на совместном брифинге лишь коротко заявил, что для его страны "Вышеградская группа" – "исключительно ценная платформа, где мы можем обсуждать общие интересы и лучше понимать друг друга в областях, где наши потенциальные позиции расходятся".Президент Чехии Петр Павел также оценил V4 в первую очередь как площадку для дискуссий. "Мы считаем важным иметь возможность обсуждать то, что нас разъединяет, в том числе в сфере безопасности. Но у наших стран гораздо больше общего, чем того, что может нас разъединить. Мы связаны экономически, коммуникационно, с точки зрения энергетики и во многих других аспектах, и всё это прекрасно работает. Я рад, что сегодня нам представилась возможность убедиться в возможности сотрудничества и потенциале его ускорения", – заявил он.В свою очередь, президент Венгрии Тамаш Шуйок подчеркнул, что главной целью стран V4 является повышение конкурентоспособности. "Наш регион демонстрирует более высокие показатели роста производительности труда, чем в среднем по Европейскому Союзу, но это в первую очередь обусловлено эффектом догоняющего развития. Поэтому мы поддерживаем действия, направленные на повышение конкурентоспособности, но в то же время, в рамках экологической и цифровой трансформации, мы должны принимать меры, учитывающие интересы промышленности и экономики", – сказал он.Это был более чем прозрачный намёк: без недорогих (читай: российских) энергоносителей регион будет неконкурентоспособным по отношению к "старой Европе". А в таких условиях будет сложно реализовать одну из целей V4, обозначенную президентом Чехии –"повлиять на ЕС и убедить других партнеров принять позиции стран Центральной Европы".

