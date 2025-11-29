Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы - 29.11.2025 Украина.ру
Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы
Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы
Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным по поводу поставок энергоносителей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он...
2025-11-29T10:01
2025-11-29T10:01
видео
виктор орбан
владимир путин
ес
фридрих мерц
переговоры
евросоюз
россия
венгрия
германия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072356006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0150351aa3d30ec160b4b576d7dc739b.jpg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным по поводу поставок энергоносителей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он отправился в Россию без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза. Готовы ли страны ЕС отстаивать свой суверенитет и работать с Россией, взаимодействовать с нашими новыми регионами, если им это выгодно, ответил политолог, германист Тимофей Борисов.
россия
венгрия
германия
виктор орбан, владимир путин, ес, фридрих мерц, переговоры, евросоюз, россия, венгрия, германия
Видео, Виктор Орбан, Владимир Путин, ЕС, Фридрих Мерц, переговоры, Евросоюз, Россия, Венгрия, Германия, энергетика, поставки

Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы

10:01 29.11.2025
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным по поводу поставок энергоносителей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он отправился в Россию без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза.
Готовы ли страны ЕС отстаивать свой суверенитет и работать с Россией, взаимодействовать с нашими новыми регионами, если им это выгодно, ответил политолог, германист Тимофей Борисов.
