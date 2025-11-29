https://ukraina.ru/20251129/kogda-strany-es-nachnut-plevat-na-bryussel-borisov-ob-otnosheniyakh-rossii-i-evropy-1072356425.html
Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы
Когда страны ЕС начнут "плевать" на Брюссель? Борисов об отношениях России и Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным по поводу поставок энергоносителей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он... Украина.ру, 29.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным по поводу поставок энергоносителей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он отправился в Россию без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза. Готовы ли страны ЕС отстаивать свой суверенитет и работать с Россией, взаимодействовать с нашими новыми регионами, если им это выгодно, ответил политолог, германист Тимофей Борисов.
