Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ

2025-11-29T12:01

видео

украина

московская область

россия

трамп и зеленский

андрей ермак

олег царев

опг

набу

сап

В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов — накрыли целую лабораторию по изготовлению подделок. Среди изъятых улик — поддельный паспорт РФ на имя Клименко Александра Васильевича. Фамилия, имя, отчество, фото и дата рождения в точности совпадают с данными главы САП. Для чего российская ОПГ подделывала паспорта важных политических деятелей Украины и кому это выгодно, рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв.

