Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ - 29.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251129/kak-rossiyskaya-opg-pomogala-zelenskomu-tsarv-ob-obyskakh-u-ermaka-i-davlenii-na-nabu-1072354726.html
Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ - 29.11.2025 Украина.ру
Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов — накрыли целую лабораторию по изготовлению... Украина.ру, 29.11.2025
2025-11-29T12:01
2025-11-29T12:01
видео
украина
московская область
россия
трамп и зеленский
андрей ермак
олег царев
опг
набу
сап
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072354401_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_018045744691dd058126c3bbbb68b32f.png
В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов — накрыли целую лабораторию по изготовлению подделок. Среди изъятых улик — поддельный паспорт РФ на имя Клименко Александра Васильевича. Фамилия, имя, отчество, фото и дата рождения в точности совпадают с данными главы САП. Для чего российская ОПГ подделывала паспорта важных политических деятелей Украины и кому это выгодно, рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв.
украина
московская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072354401_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5faa19d2e7024d43aee7c7a1931dbeed.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, московская область, россия, трамп и зеленский, андрей ермак, олег царев, опг, набу, сап, подделка, документы, паспорт, видео
Видео, Украина, Московская область, Россия, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, Олег Царев, ОПГ, НАБУ, САП, подделка, документы, паспорт

Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ

12:01 29.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов — накрыли целую лабораторию по изготовлению подделок. Среди изъятых улик — поддельный паспорт РФ на имя Клименко Александра Васильевича. Фамилия, имя, отчество, фото и дата рождения в точности совпадают с данными главы САП.
Для чего российская ОПГ подделывала паспорта важных политических деятелей Украины и кому это выгодно, рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаМосковская областьРоссияТрамп и ЗеленскийАндрей ЕрмакОлег ЦаревОПГНАБУСАПподделкадокументыпаспорт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния