Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ - 29.11.2025 Украина.ру
Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов — накрыли целую лабораторию по изготовлению... Украина.ру, 29.11.2025
2025-11-29
2025-11-29T12:01
2025-11-29T12:01
В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов — накрыли целую лабораторию по изготовлению подделок. Среди изъятых улик — поддельный паспорт РФ на имя Клименко Александра Васильевича. Фамилия, имя, отчество, фото и дата рождения в точности совпадают с данными главы САП. Для чего российская ОПГ подделывала паспорта важных политических деятелей Украины и кому это выгодно, рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв.
