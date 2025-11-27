https://ukraina.ru/20251127/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-27-noyabrya-1072257461.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 27 ноября

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 27 ноября - 27.11.2025 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 27 ноября

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 27.11.2025

2025-11-27T09:50

2025-11-27T09:50

2025-11-27T09:50

видео

россия

волчанск

часов яр

александр "варяг" матюшин

вс рф

наступление вс рф

фронт

фронт на украине сейчас

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072257341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7245b9aac3742e69f0d976a06d670e28.jpg

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ ведут бои за Волчанск, Гуляйполе, Часов Яр, Северск и Купянскую агломерацию. На покровско-мирноградском направлении противник продолжает сдаваться в плен.

https://ukraina.ru/20251127/1072255150.html

россия

волчанск

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, волчанск, часов яр, александр "варяг" матюшин, вс рф, наступление вс рф, фронт, фронт на украине сейчас, украина.ру