Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 27 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 27 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 27.11.2025
2025-11-27T09:50
2025-11-27T09:50
2025-11-27T09:50
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ ведут бои за Волчанск, Гуляйполе, Часов Яр, Северск и Купянскую агломерацию. На покровско-мирноградском направлении противник продолжает сдаваться в плен.
