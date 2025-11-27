https://ukraina.ru/20251127/ssha-verbuyut-namnikov-dlya-ukrainy-s-oformleniem-v-frg-1072285453.html

США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ

США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ

Представители США вербуют наёмников для ВСУ на Филиппинах с оформлением в Евросоюзе. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ", - заявила на брифинге официальный представитель российского министерства.По данным МИД РФ, при вербовке филиппинцев оговаривается денежное вознаграждение за наемничество."Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов", — уточнила Захарова.Она отметила, что рекрутинг наемников осуществляет американское охранное агентство из штата Флорида. Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором инструкторов и получают рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле."Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. По прилете в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС. Например, в Польшу. Потом — на Украину. Какая есть гарантия, что они куда-либо еще не будут направлены? Никакой", - заметила Захарова. Она обратила внимание не только на ложный предлог оформления МИД ФРГ шенгенских виз для наемников из Филиппин, но также дискриминацию граждан России при выдаче виз ЕС."Но главное другое: это и есть повод для ПАСЕ, для всех остальных институций, наплодившихся на пространстве Западной Европы, всякие там ЕСПЧ и так далее, обсудить ситуацию", — констатировала официальный представитель МИД России.Захарова сообщила также, что российские суды продолжают выносить приговоры украинским неонацистам и наёмникам."За военные преступления в Курской области к длительным срокам заключения приговорены пленные боевики ВСУ: Сергей Пронин (17 лет), Александр Бродовой, Максим Онищенко, Сергей Войтович, Станислав Костенко и Евгений Мартыненко (по 16 лет), Юрий Погорелый и Георгий Каракулин (по 15 лет)", - сообщила Захарова.Она отметила, что 13,5 лет лишения свободы заочно получил участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ наёмник из Швеции Эрик Холл. Он объявлен в международный розыск.Больше новостей дня представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

