США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ - 27.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251127/ssha-verbuyut-namnikov-dlya-ukrainy-s-oformleniem-v-frg-1072285453.html
США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ
США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ - 27.11.2025 Украина.ру
США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ
Представители США вербуют наёмников для ВСУ на Филиппинах с оформлением в Евросоюзе. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-11-27T16:38
2025-11-27T16:38
новости
германия
сша
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
ес
парламентская ассамблея совета европы
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060767393_0:65:704:461_1920x0_80_0_0_c48f159b256fddef89f2b8e9e8a1fe90.jpg
"Представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ", - заявила на брифинге официальный представитель российского министерства.По данным МИД РФ, при вербовке филиппинцев оговаривается денежное вознаграждение за наемничество."Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов", — уточнила Захарова.Она отметила, что рекрутинг наемников осуществляет американское охранное агентство из штата Флорида. Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором инструкторов и получают рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле."Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. По прилете в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС. Например, в Польшу. Потом — на Украину. Какая есть гарантия, что они куда-либо еще не будут направлены? Никакой", - заметила Захарова. Она обратила внимание не только на ложный предлог оформления МИД ФРГ шенгенских виз для наемников из Филиппин, но также дискриминацию граждан России при выдаче виз ЕС."Но главное другое: это и есть повод для ПАСЕ, для всех остальных институций, наплодившихся на пространстве Западной Европы, всякие там ЕСПЧ и так далее, обсудить ситуацию", — констатировала официальный представитель МИД России.Захарова сообщила также, что российские суды продолжают выносить приговоры украинским неонацистам и наёмникам."За военные преступления в Курской области к длительным срокам заключения приговорены пленные боевики ВСУ: Сергей Пронин (17 лет), Александр Бродовой, Максим Онищенко, Сергей Войтович, Станислав Костенко и Евгений Мартыненко (по 16 лет), Юрий Погорелый и Георгий Каракулин (по 15 лет)", - сообщила Захарова.Она отметила, что 13,5 лет лишения свободы заочно получил участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ наёмник из Швеции Эрик Холл. Он объявлен в международный розыск.Больше новостей дня представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
германия
сша
украина
россия
филиппины
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060767393_79:0:704:469_1920x0_80_0_0_90ab5600c75575259adcf8192728962a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, сша, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, парламентская ассамблея совета европы, россия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, мид рф, мид фрг, иностранные наемники, всу, филиппины, кто, пасе, еспч, дипломаты, дипломатические отношения
Новости, Германия, США, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЕС, Парламентская ассамблея Совета Европы, Россия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, МИД РФ, МИД ФРГ, иностранные наемники, ВСУ, Филиппины, КТО, ПАСЕ, ЕСПЧ, дипломаты, дипломатические отношения

США вербуют наёмников для Украины с оформлением в ФРГ

16:38 27.11.2025
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Представители США вербуют наёмников для ВСУ на Филиппинах с оформлением в Евросоюзе. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ", - заявила на брифинге официальный представитель российского министерства.
По данным МИД РФ, при вербовке филиппинцев оговаривается денежное вознаграждение за наемничество.
"Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов", — уточнила Захарова.
Она отметила, что рекрутинг наемников осуществляет американское охранное агентство из штата Флорида. Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором инструкторов и получают рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле.
"Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. По прилете в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС. Например, в Польшу. Потом — на Украину. Какая есть гарантия, что они куда-либо еще не будут направлены? Никакой", - заметила Захарова.
Она обратила внимание не только на ложный предлог оформления МИД ФРГ шенгенских виз для наемников из Филиппин, но также дискриминацию граждан России при выдаче виз ЕС.
"Но главное другое: это и есть повод для ПАСЕ, для всех остальных институций, наплодившихся на пространстве Западной Европы, всякие там ЕСПЧ и так далее, обсудить ситуацию", — констатировала официальный представитель МИД России.
Захарова сообщила также, что российские суды продолжают выносить приговоры украинским неонацистам и наёмникам.
"За военные преступления в Курской области к длительным срокам заключения приговорены пленные боевики ВСУ: Сергей Пронин (17 лет), Александр Бродовой, Максим Онищенко, Сергей Войтович, Станислав Костенко и Евгений Мартыненко (по 16 лет), Юрий Погорелый и Георгий Каракулин (по 15 лет)", - сообщила Захарова.
Она отметила, что 13,5 лет лишения свободы заочно получил участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ наёмник из Швеции Эрик Холл. Он объявлен в международный розыск.
Больше новостей дня представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияСШАУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕСПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияМИД РФМИД ФРГиностранные наемникиВСУФилиппиныКТОПАСЕЕСПЧдипломатыдипломатические отношения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния