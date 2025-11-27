Европа хочет получить деньги через Украину: Зубец о целях плана ЕС по замороженным активам - 27.11.2025 Украина.ру
Европа хочет получить деньги через Украину: Зубец о целях плана ЕС по замороженным активам
Евросоюз, настаивая на аресте российских активов, преследует только меркантильные интересы. Но эти средства предназначены не для Украины, а для закрытия финансовых обязательств перед самими же европейскими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Комментируя позицию Европы по замороженным российским активам, Зубец четко обозначил конечного бенефициара. Этот тезис эксперт привел, отвечая на вопрос о том, смогут ли США настоять на своем инвестиционном варианте использования российских средств. Таким образом, европейский подход, по сути, является схемой рециркуляции средств внутри собственной экономики.При этом Зубец уверен, что ни один из западных планов не будет реализован без согласия России. "Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать. То есть без России этот вопрос решиться не может", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Европа хочет получить деньги через Украину: Зубец о целях плана ЕС по замороженным активам

Евросоюз, настаивая на аресте российских активов, преследует только меркантильные интересы. Но эти средства предназначены не для Украины, а для закрытия финансовых обязательств перед самими же европейскими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Комментируя позицию Европы по замороженным российским активам, Зубец четко обозначил конечного бенефициара.
"Европейцы имеют в виду, что эти деньги должна получить Европа через Украину. То есть эти деньги пойдут на выплату кредитов и закупку европейского же оборудования", — заявил экономист.
Этот тезис эксперт привел, отвечая на вопрос о том, смогут ли США настоять на своем инвестиционном варианте использования российских средств. Таким образом, европейский подход, по сути, является схемой рециркуляции средств внутри собственной экономики.
При этом Зубец уверен, что ни один из западных планов не будет реализован без согласия России. "Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать. То есть без России этот вопрос решиться не может", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
