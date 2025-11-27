https://ukraina.ru/20251127/argentina-vydvinula-kandidata-na-post-genseka-oon-1072251538.html

Аргентина выдвинула кандидата на пост генсека ООН

Аргентина выдвинула кандидата на пост генсека ООН

Аргентина официально представила кандидатуру Рафаэля Гросси, занимающего должность главы МАГАТЭ, на пост генсека ООН. Об этом в ночь на 27 ноября сообщает РИА Новости

"Аргентинская Республика имеет честь представить кандидатуру посла Рафаэля Гросси... на пост Генерального секретаря ООН на период 2027–2031 годов", — сообщает агентство со ссылкой на заявление МИД Аргентины.Внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны отмечает блестящую карьеру Гросси, охватывающую более четырёх десятилетий дипломатической службы, а также его достижения, направленные на укрепление международного мира и безопасности через эффективное управление, принёсшее ощутимые результаты."Его глубокое понимание многосторонней системы, способность содействовать дипломатическому диалогу, доказанная эффективность в разрешении конфликтов и международных кризисов в качестве беспристрастного собеседника, техническая компетентность и приверженность Уставу ООН делают его выдающимся кандидатом для выполнения обязанностей Генерального секретаря, которых требует современный мир", — говорится в сообщении аргентинского МИД.Ранее о своём выдвижении на этот пост заявлял сам Гросси.Ранее сообщалось, что МАГАТЭ достигло важной договорённости о введении локального режима прекращения огня в районе расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, эта мера позволит обеспечить безопасное проведение неотложных ремонтных работ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

