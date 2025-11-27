https://ukraina.ru/20251127/argentina-vydvinula-kandidata-na-post-genseka-oon-1072251538.html
Аргентина выдвинула кандидата на пост генсека ООН
Аргентина официально представила кандидатуру Рафаэля Гросси, занимающего должность главы МАГАТЭ, на пост генсека ООН. Об этом в ночь на 27 ноября сообщает РИА Новости
"Аргентинская Республика имеет честь представить кандидатуру посла Рафаэля Гросси... на пост Генерального секретаря ООН на период 2027–2031 годов", — сообщает агентство со ссылкой на заявление МИД Аргентины.Внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны отмечает блестящую карьеру Гросси, охватывающую более четырёх десятилетий дипломатической службы, а также его достижения, направленные на укрепление международного мира и безопасности через эффективное управление, принёсшее ощутимые результаты."Его глубокое понимание многосторонней системы, способность содействовать дипломатическому диалогу, доказанная эффективность в разрешении конфликтов и международных кризисов в качестве беспристрастного собеседника, техническая компетентность и приверженность Уставу ООН делают его выдающимся кандидатом для выполнения обязанностей Генерального секретаря, которых требует современный мир", — говорится в сообщении аргентинского МИД.Ранее о своём выдвижении на этот пост заявлял сам Гросси.Ранее сообщалось, что МАГАТЭ достигло важной договорённости о введении локального режима прекращения огня в районе расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, эта мера позволит обеспечить безопасное проведение неотложных ремонтных работ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
03:09 27.11.2025 (обновлено: 09:27 27.11.2025)
Аргентина официально представила кандидатуру Рафаэля Гросси, занимающего должность главы МАГАТЭ, на пост генсека ООН. Об этом в ночь на 27 ноября сообщает РИА Новости
"Аргентинская Республика имеет честь представить кандидатуру посла Рафаэля Гросси... на пост Генерального секретаря ООН на период 2027–2031 годов", — сообщает агентство со ссылкой на заявление МИД Аргентины.
Внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны отмечает блестящую карьеру Гросси, охватывающую более четырёх десятилетий дипломатической службы, а также его достижения, направленные на укрепление международного мира и безопасности через эффективное управление, принёсшее ощутимые результаты.
"Его глубокое понимание многосторонней системы, способность содействовать дипломатическому диалогу, доказанная эффективность в разрешении конфликтов и международных кризисов в качестве беспристрастного собеседника, техническая компетентность и приверженность Уставу ООН делают его выдающимся кандидатом для выполнения обязанностей Генерального секретаря, которых требует современный мир", — говорится в сообщении аргентинского МИД.
Ранее о своём выдвижении на этот пост заявлял сам Гросси.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ достигло важной договорённости о введении локального режима прекращения огня в районе расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, эта мера позволит обеспечить безопасное проведение неотложных ремонтных работ.