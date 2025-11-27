https://ukraina.ru/20251127/25-noyabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072272877.html
25 ноября 2025 года, утренний эфир
25 ноября 2025 года, утренний эфир
25 ноября 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
2025-11-27
2025-11-27T13:29
2025-11-27T13:29
донецкая народная республика
россия
евгений копатько
наталья курянская
донецк
новороссия сегодня
Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводки. Нам есть, чем гордиться. Секреты и особенности Донецкого краеведческого музея. Гость: Марина Максимчук, генеральный директор государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Донецкий республиканский краеведческий музей" Женщины Новороссии. О поэтессе Вере Инбер. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР Время Новороссии. Налоговая реформа. Гость: Нина Анатольевна Орёл, заместитель руководителя государственной Микрокредитной компании ДНР Мы живем в России. Трудная жизненная ситуация. Гость: Светлана Николаевна Малахай, Уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Лица Новороссии. Развитие интернета в Донецке, зарождение Linux в России. Гость: Леонид Кантер, архитектор операционной системы "МСВСфера" Большое интервью. О настроениях украинцев в тылу и на фронте. Гость: Евгений Копатько – социолог
донецкая народная республика
россия
донецк
Новости и фронтовые сводки.
Нам есть, чем гордиться. Секреты и особенности Донецкого краеведческого музея. Гость: Марина Максимчук, генеральный директор государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Донецкий республиканский краеведческий музей"
Женщины Новороссии. О поэтессе Вере Инбер. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР
Время Новороссии. Налоговая реформа. Гость: Нина Анатольевна Орёл, заместитель руководителя государственной Микрокредитной компании ДНР
Мы живем в России. Трудная жизненная ситуация. Гость: Светлана Николаевна Малахай, Уполномоченный по правам ребёнка в ДНР
Лица Новороссии. Развитие интернета в Донецке, зарождение Linux в России. Гость: Леонид Кантер, архитектор операционной системы "МСВСфера"
Большое интервью. О настроениях украинцев в тылу и на фронте. Гость: Евгений Копатько – социолог