https://ukraina.ru/20251126/euroclear-pochemu-evrobyurokraty-tak-boyatsya-ukrast-rossiyskie-dengi-1072235554.html

Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги

Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги - 26.11.2025 Украина.ру

Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги

В условиях продолжающегося противостояния вокруг замороженных российских активов наметилась неожиданная развилка: крупнейший европейский депозитарий Euroclear готов судиться с Еврокомиссией, если будет принято решение об их конфискации

2025-11-26T18:52

2025-11-26T18:52

2025-11-26T18:52

украина

европа

китай

ес

еврокомиссия

politico

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg

Глава Euroclear четко обозначила причины сопротивления: использование российских облигаций для финансирования Украины приведет к сокращению международных инвестиций в зону евро, что негативно повлияет на все финансовые потребности Европы. Речь идет не только о возможном оттоке капиталов из Китая, Индии и стран Персидского залива - такой шаг уничтожит саму суть бизнеса клиринговой компании. Клиринговый бизнес Euroclear основан на обеспечении безопасности сделок с облигациями на внебиржевом рынке (OTC). В отличие от биржевой торговли, где участники видят глубину рынка, OTC-сделки проводятся напрямую между клиентом и продавцом. Это создает риски манипуляций и обмана, которые и призван нивелировать клиринговый дом. Euroclear гарантирует участникам, что сделка состоится, обеспечивает ее чистоту перед регуляторами и предотвращает "кидалово". Если же компания сама начнет нарушать принципы работы, это уничтожит ее репутацию - основной капитал в клиринговом бизнесе. Осознавая юридические риски прямого изъятия, евробюрократы разрабатывают альтернативные схемы. Согласно Politico, рассматривается план выдачи Киеву промежуточного кредита, который в будущем планируется погасить за счет конфискованных российских активов. Это напоминает финансовую пирамиду: странам ЕС предлагают "скинуться" на Украину своими деньгами под обещание вернуть средства после гипотетической конфискации. Примечательно, что для реализации схемы требуется единогласное одобрение всех стран ЕС, что маловероятно - Венгрия уже демонстрирует неготовность участвовать в таком "аттракционе щедрости". Наиболее показательным является временной фактор: средства Украине требуются не в отдаленной перспективе, а уже в начале 2026 года. Это свидетельствует о катастрофическом состоянии украинской экономики и ограниченных возможностях ЕС по ее поддержке. Сопротивление Euroclear - не проявление любви к России, а защита собственных бизнес-интересов. Компания понимает, что за политические авантюры евробюрократов расплачиваться придется ей - потерей репутации и клиентов. Поэтому борьба будет продолжаться "до талого", демонстрируя фундаментальный конфликт между политической риторикой и экономической реальностью.Итоги дня в материале Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября на сайте Украина.ру

украина

европа

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, европа, китай, ес, еврокомиссия, politico, новости