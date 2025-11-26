Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги - 26.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251126/euroclear-pochemu-evrobyurokraty-tak-boyatsya-ukrast-rossiyskie-dengi-1072235554.html
Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги
Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги - 26.11.2025 Украина.ру
Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги
В условиях продолжающегося противостояния вокруг замороженных российских активов наметилась неожиданная развилка: крупнейший европейский депозитарий Euroclear готов судиться с Еврокомиссией, если будет принято решение об их конфискации
2025-11-26T18:52
2025-11-26T18:52
украина
европа
китай
ес
еврокомиссия
politico
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg
Глава Euroclear четко обозначила причины сопротивления: использование российских облигаций для финансирования Украины приведет к сокращению международных инвестиций в зону евро, что негативно повлияет на все финансовые потребности Европы. Речь идет не только о возможном оттоке капиталов из Китая, Индии и стран Персидского залива - такой шаг уничтожит саму суть бизнеса клиринговой компании. Клиринговый бизнес Euroclear основан на обеспечении безопасности сделок с облигациями на внебиржевом рынке (OTC). В отличие от биржевой торговли, где участники видят глубину рынка, OTC-сделки проводятся напрямую между клиентом и продавцом. Это создает риски манипуляций и обмана, которые и призван нивелировать клиринговый дом. Euroclear гарантирует участникам, что сделка состоится, обеспечивает ее чистоту перед регуляторами и предотвращает "кидалово". Если же компания сама начнет нарушать принципы работы, это уничтожит ее репутацию - основной капитал в клиринговом бизнесе. Осознавая юридические риски прямого изъятия, евробюрократы разрабатывают альтернативные схемы. Согласно Politico, рассматривается план выдачи Киеву промежуточного кредита, который в будущем планируется погасить за счет конфискованных российских активов. Это напоминает финансовую пирамиду: странам ЕС предлагают "скинуться" на Украину своими деньгами под обещание вернуть средства после гипотетической конфискации. Примечательно, что для реализации схемы требуется единогласное одобрение всех стран ЕС, что маловероятно - Венгрия уже демонстрирует неготовность участвовать в таком "аттракционе щедрости". Наиболее показательным является временной фактор: средства Украине требуются не в отдаленной перспективе, а уже в начале 2026 года. Это свидетельствует о катастрофическом состоянии украинской экономики и ограниченных возможностях ЕС по ее поддержке. Сопротивление Euroclear - не проявление любви к России, а защита собственных бизнес-интересов. Компания понимает, что за политические авантюры евробюрократов расплачиваться придется ей - потерей репутации и клиентов. Поэтому борьба будет продолжаться "до талого", демонстрируя фундаментальный конфликт между политической риторикой и экономической реальностью.Итоги дня в материале Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября на сайте Украина.ру
украина
европа
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_70:0:1371:976_1920x0_80_0_0_e978c368652526a06af8aea565a98fd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, европа, китай, ес, еврокомиссия, politico, новости
Украина, Европа, Китай, ЕС, Еврокомиссия, Politico, Новости

Euroclear. Почему евробюрократы так боятся украсть российские деньги

18:52 26.11.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
В условиях продолжающегося противостояния вокруг замороженных российских активов наметилась неожиданная развилка: крупнейший европейский депозитарий Euroclear готов судиться с Еврокомиссией, если будет принято решение об их конфискации
Глава Euroclear четко обозначила причины сопротивления: использование российских облигаций для финансирования Украины приведет к сокращению международных инвестиций в зону евро, что негативно повлияет на все финансовые потребности Европы. Речь идет не только о возможном оттоке капиталов из Китая, Индии и стран Персидского залива - такой шаг уничтожит саму суть бизнеса клиринговой компании.
Клиринговый бизнес Euroclear основан на обеспечении безопасности сделок с облигациями на внебиржевом рынке (OTC). В отличие от биржевой торговли, где участники видят глубину рынка, OTC-сделки проводятся напрямую между клиентом и продавцом. Это создает риски манипуляций и обмана, которые и призван нивелировать клиринговый дом.
Euroclear гарантирует участникам, что сделка состоится, обеспечивает ее чистоту перед регуляторами и предотвращает "кидалово".
Если же компания сама начнет нарушать принципы работы, это уничтожит ее репутацию - основной капитал в клиринговом бизнесе.
Осознавая юридические риски прямого изъятия, евробюрократы разрабатывают альтернативные схемы. Согласно Politico, рассматривается план выдачи Киеву промежуточного кредита, который в будущем планируется погасить за счет конфискованных российских активов.
Это напоминает финансовую пирамиду: странам ЕС предлагают "скинуться" на Украину своими деньгами под обещание вернуть средства после гипотетической конфискации. Примечательно, что для реализации схемы требуется единогласное одобрение всех стран ЕС, что маловероятно - Венгрия уже демонстрирует неготовность участвовать в таком "аттракционе щедрости".
Наиболее показательным является временной фактор: средства Украине требуются не в отдаленной перспективе, а уже в начале 2026 года. Это свидетельствует о катастрофическом состоянии украинской экономики и ограниченных возможностях ЕС по ее поддержке.
Сопротивление Euroclear - не проявление любви к России, а защита собственных бизнес-интересов. Компания понимает, что за политические авантюры евробюрократов расплачиваться придется ей - потерей репутации и клиентов.
Поэтому борьба будет продолжаться "до талого", демонстрируя фундаментальный конфликт между политической риторикой и экономической реальностью.
Итоги дня в материале Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаЕвропаКитайЕСЕврокомиссияPoliticoНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28В Германии арестовали украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" в 2022 году — Генеральная прокуратура ФРГ
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:17‼ Мединский с иронией подготовил "краткий экскурс по военной истории" для Каллас, заявившей, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, при этом ни одна из этих стран не нападала на Россию
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
Лента новостейМолния