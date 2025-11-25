https://ukraina.ru/20251125/kuban-nochyu-podverglas-odnoy-iz-samykh-massirovannykh-atak-vsu-1072128431.html

Кубань ночью подверглась одной из самых массированных атак ВСУ

Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру

"Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", - отметил Кондратьев.Губернатор добавил, что угроза атаки продолжает действовать.Он уточнил, что сейчас проводится тушение пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.Глава города Сергей Бойко в своем телеграм-канале уточнил, что пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе локализован на 100 квадратных метрах, жильцы не пострадали.В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек, сообщил ночью оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Обломки БПЛА попали также в многоквартирные дома, на зеленую зону (взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна), в грузовик (фура загорелась, водитель успел покинуть кабину).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

