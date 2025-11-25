https://ukraina.ru/20251125/kuban-nochyu-podverglas-odnoy-iz-samykh-massirovannykh-atak-vsu-1072128431.html
Кубань ночью подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
Кубань ночью подверглась одной из самых массированных атак ВСУ - 25.11.2025 Украина.ру
Кубань ночью подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-25T07:50
2025-11-25T07:50
2025-11-25T07:57
новости
краснодарский край
туапсе
кубань
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg
"Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", - отметил Кондратьев.Губернатор добавил, что угроза атаки продолжает действовать.Он уточнил, что сейчас проводится тушение пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.Глава города Сергей Бойко в своем телеграм-канале уточнил, что пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе локализован на 100 квадратных метрах, жильцы не пострадали.В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек, сообщил ночью оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Обломки БПЛА попали также в многоквартирные дома, на зеленую зону (взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна), в грузовик (фура загорелась, водитель успел покинуть кабину).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
краснодарский край
туапсе
кубань
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_223:0:2776:1915_1920x0_80_0_0_c85c34f85edf204bcf54680ba624728f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, краснодарский край, туапсе, кубань, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, краснодарский край, Туапсе, Кубань, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Кубань ночью подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
07:50 25.11.2025 (обновлено: 07:57 25.11.2025)
Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", - отметил Кондратьев.
Губернатор добавил, что угроза атаки продолжает действовать.
Он уточнил, что сейчас проводится тушение пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.
Глава города Сергей Бойко в своем телеграм-канале уточнил, что пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе локализован на 100 квадратных метрах, жильцы не пострадали.
В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек, сообщил ночью оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Обломки БПЛА попали также в многоквартирные дома, на зеленую зону (взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна), в грузовик (фура загорелась, водитель успел покинуть кабину).
"С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь", - заключил губернатор.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.