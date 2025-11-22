Силы НАТО могут попытаться опередить Россию: Тимофей Борисов раскрыл смысл заявления Писториуса - 22.11.2025 Украина.ру
Силы НАТО могут попытаться опередить Россию: Тимофей Борисов раскрыл смысл заявления Писториуса
Скандальное заявление Бориса Писториуса о сроках конфликта с Россией было неверно истолковано. Министр обороны Германии лишь указал на временное окно для подготовки Европы к гипотетическому столкновению. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
На днях глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш огульно обвинил Россию в диверсии на железной дороге.На вопрос о том, являются ли заявления немецкого министра и польского коллеги частью единого замысла по провокации конфликта, эксперт пояснил, что Писториус был косноязычен. Политолог раскрыл контекст высказывания: Писториус дискутировал с военным экспертом Зёнке Найтцелем, который предрекал скорую войну. "Писториус ответил, что есть такие "эксперты" (не называя Зёнке Найтцеля), которые считают, что уже в следующем году Россия будет [якобы] готова напасть. Но, как утверждает сам Писториус, по данным немецкой разведки, Россия будет готова воевать (не напасть!) к 2029 году", — пояснил собеседник издания.И поэтому в выступлении Писториуса проскочила опасная мысль: а не попытаться ли силам НАТО опередить РФ, спровоцировав столкновение с Россией, ослабленной войной с Украиной, так как понятно, что воюющая страна накапливает усталость, резюмировал собеседник издания.
Украина.ру
новости, россия, германия, украина, борис писториус, нато, украина.ру, альянс, война, чем закончится война на украине, война на украине, фрг, мид фрг, польша, эксперты, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, сво
Силы НАТО могут попытаться опередить Россию: Тимофей Борисов раскрыл смысл заявления Писториуса

Скандальное заявление Бориса Писториуса о сроках конфликта с Россией было неверно истолковано. Министр обороны Германии лишь указал на временное окно для подготовки Европы к гипотетическому столкновению. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
На днях глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш огульно обвинил Россию в диверсии на железной дороге.
На вопрос о том, являются ли заявления немецкого министра и польского коллеги частью единого замысла по провокации конфликта, эксперт пояснил, что Писториус был косноязычен.
"Громкие слова Бориса Писториуса неправильно поняли. Он по природе своей далеко не златоуст. Вдобавок он шепелявит и крайне косноязычен, его и немцам тяжело понять", — заявил Борисов.
Политолог раскрыл контекст высказывания: Писториус дискутировал с военным экспертом Зёнке Найтцелем, который предрекал скорую войну.
"Писториус ответил, что есть такие "эксперты" (не называя Зёнке Найтцеля), которые считают, что уже в следующем году Россия будет [якобы] готова напасть. Но, как утверждает сам Писториус, по данным немецкой разведки, Россия будет готова воевать (не напасть!) к 2029 году", — пояснил собеседник издания.
И поэтому в выступлении Писториуса проскочила опасная мысль: а не попытаться ли силам НАТО опередить РФ, спровоцировав столкновение с Россией, ослабленной войной с Украиной, так как понятно, что воюющая страна накапливает усталость, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния