Скандальное заявление Бориса Писториуса о сроках конфликта с Россией было неверно истолковано. Министр обороны Германии лишь указал на временное окно для подготовки Европы к гипотетическому столкновению. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811275_0:173:2903:1806_1920x0_80_0_0_0ff4b279469ae0a1d44e3cf8577ec079.jpg

На днях глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш огульно обвинил Россию в диверсии на железной дороге.На вопрос о том, являются ли заявления немецкого министра и польского коллеги частью единого замысла по провокации конфликта, эксперт пояснил, что Писториус был косноязычен. Политолог раскрыл контекст высказывания: Писториус дискутировал с военным экспертом Зёнке Найтцелем, который предрекал скорую войну. "Писториус ответил, что есть такие "эксперты" (не называя Зёнке Найтцеля), которые считают, что уже в следующем году Россия будет [якобы] готова напасть. Но, как утверждает сам Писториус, по данным немецкой разведки, Россия будет готова воевать (не напасть!) к 2029 году", — пояснил собеседник издания.И поэтому в выступлении Писториуса проскочила опасная мысль: а не попытаться ли силам НАТО опередить РФ, спровоцировав столкновение с Россией, ослабленной войной с Украиной, так как понятно, что воюющая страна накапливает усталость, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.

