Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье - 22.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251122/chemodan-bez-ruchki-voennyy-ekspert-rasskazal-kak-vs-rf-svorachivayut-v-rulon-vsu-na-zaporozhe-1071964990.html
Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье
Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье - 22.11.2025 Украина.ру
Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье
На Запорожском направлении российские войска развивают успех, начатый с взятия Угледара, и методично "сворачивают" оборону ВСУ, изначально выстроенную для удара с юга. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
2025-11-22T05:15
2025-11-22T05:15
новости
запорожье
россия
запорожское направление
украина.ру
гуляйполе
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg
Комментируя развитие ситуации на юге, эксперт отметил: "Мне очень нравится, как складывается обстановка в Запорожской области. Это продолжение истории, которая началась со взятия Угледара". Он сообщил, что российские войска двигаются с востока и "сворачивают в рулон" оборонительные линии противника, которые были выстроены для отражения атаки с юга.По словам Шлепченко, командование ВСУ спровоцировало развитие событий, ослабив это направление. "ВСУ сами довели ситуацию до такой стадии, когда утащили оттуда все, что можно, а "Восток" пошел в наступление", — констатировал военный обозреватель. Он добавил, что противник пытается компенсировать это массированным минированием подступов к Гуляйполю.Запорожье – город, который включен в состав РФ, это третий областной центр, который киевскому режиму надо обязательно удерживать, чтобы не допускать больших политических потрясений, добавил эксперт."Продвижение к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль. Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
запорожье
россия
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_2c10e895684134d4f6dee2a834172013.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, россия, запорожское направление, украина.ру, гуляйполе, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, наступление
Новости, Запорожье, Россия, Запорожское направление, Украина.ру, Гуляйполе, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, наступление

Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье

05:15 22.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Запорожском направлении российские войска развивают успех, начатый с взятия Угледара, и методично "сворачивают" оборону ВСУ, изначально выстроенную для удара с юга. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя развитие ситуации на юге, эксперт отметил: "Мне очень нравится, как складывается обстановка в Запорожской области. Это продолжение истории, которая началась со взятия Угледара".
Он сообщил, что российские войска двигаются с востока и "сворачивают в рулон" оборонительные линии противника, которые были выстроены для отражения атаки с юга.
По словам Шлепченко, командование ВСУ спровоцировало развитие событий, ослабив это направление. "ВСУ сами довели ситуацию до такой стадии, когда утащили оттуда все, что можно, а "Восток" пошел в наступление", — констатировал военный обозреватель.
Он добавил, что противник пытается компенсировать это массированным минированием подступов к Гуляйполю.
Запорожье – город, который включен в состав РФ, это третий областной центр, который киевскому режиму надо обязательно удерживать, чтобы не допускать больших политических потрясений, добавил эксперт.
"Продвижение к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль. Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.
О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожьеРоссияЗапорожское направлениеУкраина.руГуляйполеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление Россиинаступление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Хронический анахронизм "Хроник…": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…
06:28"Женщина с косой", "черноротая ведьма" и "не подстилка": три фурии украинской политики
06:27От фронта до комфорта: как живут те, кто устроил Майдан
06:25Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры
06:06"Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00"Плотный клин" в Купянске: военный эксперт раскрыл детали освобождения города
05:50"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности
05:40Весь Запад пришел убивать Россию, но проиграл сам: политолог о фиаско замыслов Вашингтона
05:30Силы НАТО могут попытаться опередить Россию: Тимофей Борисов раскрыл смысл заявления Писториуса
05:15Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье
05:11В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры
05:00"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ
04:55Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
04:50"Каждый выезд – это целая спецоперация": военкор рассказал о работе тяжелых огнеметных систем
04:40"Дальность полета растет": полковник Алехин рассказал о модернизации ударных БПЛА
04:30Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске
04:23ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом
04:15"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия
04:00Военный аналитик Ераносян — о новой угрозе: "Прошедшие Украину колумбийцы развернут сетевую войну"
03:54Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ
Лента новостейМолния