Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье

На Запорожском направлении российские войска развивают успех, начатый с взятия Угледара, и методично "сворачивают" оборону ВСУ, изначально выстроенную для удара с юга. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру

2025-11-22T05:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg

Комментируя развитие ситуации на юге, эксперт отметил: "Мне очень нравится, как складывается обстановка в Запорожской области. Это продолжение истории, которая началась со взятия Угледара". Он сообщил, что российские войска двигаются с востока и "сворачивают в рулон" оборонительные линии противника, которые были выстроены для отражения атаки с юга.По словам Шлепченко, командование ВСУ спровоцировало развитие событий, ослабив это направление. "ВСУ сами довели ситуацию до такой стадии, когда утащили оттуда все, что можно, а "Восток" пошел в наступление", — констатировал военный обозреватель. Он добавил, что противник пытается компенсировать это массированным минированием подступов к Гуляйполю.Запорожье – город, который включен в состав РФ, это третий областной центр, который киевскому режиму надо обязательно удерживать, чтобы не допускать больших политических потрясений, добавил эксперт."Продвижение к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль. Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.

