Почему нельзя договариваться с ОПГ-властью на Украине? Виноградов об убийстве депутатов Рады и коррупции
Почему нельзя договариваться с ОПГ-властью на Украине? Виноградов об убийстве депутатов Рады и коррупции - 21.11.2025 Украина.ру
Почему нельзя договариваться с ОПГ-властью на Украине? Виноградов об убийстве депутатов Рады и коррупции
Имя Владимира Зеленского фигурирует в обвинительном акте НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича, который воспользовался личными связями, чтобы наживаться на... Украина.ру, 21.11.2025
Имя Владимира Зеленского фигурирует в обвинительном акте НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича, который воспользовался личными связями, чтобы наживаться на "схемах" в Энергоатоме. По некоторым данным, президент якобы мог лично давать согласие на вывод бюджетных денег. Как "работает" украинская коррупция и на каких принципах стоит власть в Киеве рассказал шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
