Почему нельзя договариваться с ОПГ-властью на Украине? Виноградов об убийстве депутатов Рады и коррупции

Почему нельзя договариваться с ОПГ-властью на Украине? Виноградов об убийстве депутатов Рады и коррупции

2025-11-21T18:48

Имя Владимира Зеленского фигурирует в обвинительном акте НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича, который воспользовался личными связями, чтобы наживаться на "схемах" в Энергоатоме. По некоторым данным, президент якобы мог лично давать согласие на вывод бюджетных денег. Как "работает" украинская коррупция и на каких принципах стоит власть в Киеве рассказал шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

