"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине

"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине

Выборы на Украине может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует. А если никто не будет избран, то легитимность такой власти будет под большим вопросом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-11-20T06:00

"Зеленский для всех — легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу", — отметил эксперт.Политолог объяснил, что любая замена Зеленского столкнется с проблемой легитимности. "И любой другой на месте Зеленского уже будет нелегитимным для всех. Они же его не выбирать собираются", — заявил Ищенко.Эксперт указал на процедурные противоречия смены власти в военных условиях. "После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. А если выборы не пройдут, то и он не будет легитимным", — пояснил он.Проблема легитимности власти на Украине напрямую влияет на боеспособность ВСУ и возможность удержания фронта, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

2025

