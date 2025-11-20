"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине - 20.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251120/snachala-nado-spikhnut-zelenskogo-ischenko-rasskazal-vozmozhny-li-vybory-na-ukraine-1071860263.html
"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине
"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине - 20.11.2025 Украина.ру
"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине
Выборы на Украине может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует. А если никто не будет избран, то легитимность такой власти будет под большим вопросом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Зеленский для всех — легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу", — отметил эксперт.Политолог объяснил, что любая замена Зеленского столкнется с проблемой легитимности. "И любой другой на месте Зеленского уже будет нелегитимным для всех. Они же его не выбирать собираются", — заявил Ищенко.Эксперт указал на процедурные противоречия смены власти в военных условиях. "После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. А если выборы не пройдут, то и он не будет легитимным", — пояснил он.Проблема легитимности власти на Украине напрямую влияет на боеспособность ВСУ и возможность удержания фронта, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Выборы на Украине может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует. А если никто не будет избран, то легитимность такой власти будет под большим вопросом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Зеленский для всех — легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу", — отметил эксперт.
Политолог объяснил, что любая замена Зеленского столкнется с проблемой легитимности. "И любой другой на месте Зеленского уже будет нелегитимным для всех. Они же его не выбирать собираются", — заявил Ищенко.
Эксперт указал на процедурные противоречия смены власти в военных условиях. "После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. А если выборы не пройдут, то и он не будет легитимным", — пояснил он.
Проблема легитимности власти на Украине напрямую влияет на боеспособность ВСУ и возможность удержания фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
