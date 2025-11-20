https://ukraina.ru/20251120/ot-kakikh-udarov-rossii-ukraina-podnimet-lapy-kverkhu-a-makronu-budet-pechalno--baranets-1071925148.html

От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец

От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец - 20.11.2025 Украина.ру

От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ,... Украина.ру, 20.11.2025

2025-11-20T16:10

2025-11-20T16:10

2025-11-20T16:10

россия

украина

запад

эммануэль макрон

виктор баранец

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071925007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6b120f1b903ccb003652cd043b72b04.png

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ, применение беспилотников в современных конфликтах, удары по украинской энергетике и транспортным узлам, а также потенциальные ядерные испытания и реакцию на угрозы Запада: 00:36 – Прорывы ВС РФ; 06:11 – Выход на оперативный простор; 07:20 – О войсках беспилотных систем; 15:50 – Применение артиллерии, РСЗО и ТОСов; 19:54 – О выключении украинской энергетики и логистики; 24:22 – Ядерные испытания и демонстрация силы. Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, запад, эммануэль макрон, виктор баранец, украина.ру, видео, видео