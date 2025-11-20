От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/ot-kakikh-udarov-rossii-ukraina-podnimet-lapy-kverkhu-a-makronu-budet-pechalno--baranets-1071925148.html
От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец
От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец - 20.11.2025 Украина.ру
От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ,... Украина.ру, 20.11.2025
2025-11-20T16:10
2025-11-20T16:10
россия
украина
запад
эммануэль макрон
виктор баранец
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071925007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6b120f1b903ccb003652cd043b72b04.png
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ, применение беспилотников в современных конфликтах, удары по украинской энергетике и транспортным узлам, а также потенциальные ядерные испытания и реакцию на угрозы Запада: 00:36 – Прорывы ВС РФ; 06:11 – Выход на оперативный простор; 07:20 – О войсках беспилотных систем; 15:50 – Применение артиллерии, РСЗО и ТОСов; 19:54 – О выключении украинской энергетики и логистики; 24:22 – Ядерные испытания и демонстрация силы. Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071925007_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d28f1bfa95edd9d75d7113c9466ddc35.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, запад, эммануэль макрон, виктор баранец, украина.ру, видео, видео
Россия, Украина, Запад, Эммануэль Макрон, Виктор Баранец, Украина.ру, Видео

От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец

16:10 20.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ, применение беспилотников в современных конфликтах, удары по украинской энергетике и транспортным узлам, а также потенциальные ядерные испытания и реакцию на угрозы Запада:
00:36 – Прорывы ВС РФ;
06:11 – Выход на оперативный простор;
07:20 – О войсках беспилотных систем;
15:50 – Применение артиллерии, РСЗО и ТОСов;
19:54 – О выключении украинской энергетики и логистики;
24:22 – Ядерные испытания и демонстрация силы.
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаЗападЭммануэль МакронВиктор БаранецУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Армия России расширяет зону контроля на Северском направлении
16:51В условиях перебоев со светом генераторы, газовые горелки и портативные станции при неправильном использовании становятся источником пожара, взрыва или смертельного угарного газа
16:39На Западной Украине переименовали улицу Гагарина в улицу Жука
16:29ЕС не должен выделять Украине финансовую помощь из-за коррупционного скандала - МИД Венгрии
16:12Иван Скориков: Зеленский отбивается и от Трампа, и от глобалистов, а Россия занимает Покровск и Купянск
16:10Пакетом по президенту. Зеленский может полностью лишиться влияния на власть
16:10От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец
16:05В Севастополе арестован коррупционер из Минобороны: ФСБ пресекла деятельность взяточника
16:00Франция готовится к большой войне: генерал Мандон призвал мэров мобилизовать ресурсы
16:00Франсиско Франко: фашист, правивший Испанией 36 лет
15:57Парламент Украины зарегистрировал постановление об увольнении Умерова и Ермака
15:49Импорт ЕС из РФ превысил помощь Украине с начала СВО на €124 млрд - МИД Швеции
15:38Освобожден Шахтёрский район Красноармейска
15:21Москва и Пекин укрепляют стратегическое партнерство. Главное к этому часу
15:11Точечный удар по военному потенциалу Украины: нанесён удар по заводу "Орион" в Тернополе
15:01Тенденции-2026: версия "рептилоидов"
14:57В ЕС отвергли "план Трампа", признав его капитуляцией Украины
14:55В Республике Сербской с успехом прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
14:40Станет еще темнее. Три украинские АЭС снизили мощность — МАГАТЭ
14:37"Слуга народа" демонстрирует роскошь на фоне гибели соотечественников
Лента новостейМолния