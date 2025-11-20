https://ukraina.ru/20251120/ot-kakikh-udarov-rossii-ukraina-podnimet-lapy-kverkhu-a-makronu-budet-pechalno--baranets-1071925148.html
От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец
От каких ударов России Украина поднимет лапы кверху, а Макрону будет печально — Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ,... Украина.ру, 20.11.2025
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ, применение беспилотников в современных конфликтах, удары по украинской энергетике и транспортным узлам, а также потенциальные ядерные испытания и реакцию на угрозы Запада: 00:36 – Прорывы ВС РФ; 06:11 – Выход на оперативный простор; 07:20 – О войсках беспилотных систем; 15:50 – Применение артиллерии, РСЗО и ТОСов; 19:54 – О выключении украинской энергетики и логистики; 24:22 – Ядерные испытания и демонстрация силы. Наш сайт: https://ukraina.ru
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте и прорывы ВС РФ, применение беспилотников в современных конфликтах, удары по украинской энергетике и транспортным узлам, а также потенциальные ядерные испытания и реакцию на угрозы Запада:
06:11 – Выход на оперативный простор;
07:20 – О войсках беспилотных систем;
15:50 – Применение артиллерии, РСЗО и ТОСов;
19:54 – О выключении украинской энергетики и логистики;
24:22 – Ядерные испытания и демонстрация силы.