https://ukraina.ru/20251119/es-kratno-narastil-import-lekarstv-iz-rossii-1071839160.html

ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России

ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России - 19.11.2025 Украина.ру

ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России

Евросоюз в сентябре резко нарастил объёмы закупок фармацевтической продукции у России. Закупки оценены в 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. Об этом 19 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Евростат

2025-11-19T09:38

2025-11-19T09:38

2025-11-19T10:39

новости

россия

словения

венгрия

ес

евросоюз

лекарства

медицина

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101693/97/1016939756_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d9473d5b9342b55895cefbec684f8054.jpg

"В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять, — говорится в публикации. — При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году".Евростат указал на главных импортёров российских лекарств в Евросоюзе. Ими стали Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча)."Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро", — сообщило издание.Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию по итогам месяца стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251119/sekretnye-peregovory-ssha-i-rf-sostav-mirnogo-plana-i-tsena-korruptsii-khronika-sobytiy-na-utro-19-1071835360.html

россия

словения

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, словения, венгрия, ес, евросоюз, лекарства, медицина, торговля