ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России
09:38 19.11.2025 (обновлено: 10:39 19.11.2025)
Евросоюз в сентябре резко нарастил объёмы закупок фармацевтической продукции у России. Закупки оценены в 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. Об этом 19 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Евростат
"В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять, — говорится в публикации. — При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году".
Евростат указал на главных импортёров российских лекарств в Евросоюзе. Ими стали Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча).
"Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро", — сообщило издание.
Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию по итогам месяца стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.