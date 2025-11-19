ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/es-kratno-narastil-import-lekarstv-iz-rossii-1071839160.html
ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России
ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России - 19.11.2025 Украина.ру
ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России
Евросоюз в сентябре резко нарастил объёмы закупок фармацевтической продукции у России. Закупки оценены в 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. Об этом 19 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Евростат
2025-11-19T09:38
2025-11-19T10:39
новости
россия
словения
венгрия
ес
евросоюз
лекарства
медицина
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101693/97/1016939756_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d9473d5b9342b55895cefbec684f8054.jpg
"В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять, — говорится в публикации. — При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году".Евростат указал на главных импортёров российских лекарств в Евросоюзе. Ими стали Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча)."Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро", — сообщило издание.Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию по итогам месяца стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251119/sekretnye-peregovory-ssha-i-rf-sostav-mirnogo-plana-i-tsena-korruptsii-khronika-sobytiy-na-utro-19-1071835360.html
россия
словения
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101693/97/1016939756_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ea9cae2ccaaf1fc369cacbb5744c3073.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, словения, венгрия, ес, евросоюз, лекарства, медицина, торговля
Новости, Россия, Словения, Венгрия, ЕС, Евросоюз, лекарства, медицина, торговля

ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России

09:38 19.11.2025 (обновлено: 10:39 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз в сентябре резко нарастил объёмы закупок фармацевтической продукции у России. Закупки оценены в 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. Об этом 19 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Евростат
"В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять, — говорится в публикации. — При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году".
Евростат указал на главных импортёров российских лекарств в Евросоюзе. Ими стали Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча).
"Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро", — сообщило издание.
Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию по итогам месяца стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).
Переговоры РФ и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
10:00
Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября Вашингтон пытается возобновить переговоры между Москвой и Киевом. В то же время США и Россия проводят секретные консультации по мирному плану на Украине. Одновременно коррупционный скандал с "пленками Миндича" подрывает боевой дух ВСУ, пока российские войска продвигаются на нескольких фронтах СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСловенияВенгрияЕСЕвросоюзлекарствамедицинаторговля
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33В кранах Ровно нет воды, причины устраняются
11:22Миндич осуществлял преступную деятельность в сфере обороны через влияние на Умерова - расследование НАБУ
11:20Жизнь в аду: "Буря" о национальном менталитете и страхе
11:16Уровень хлора в Тернополе кратно превышен после утренней атаки
11:00Миллионы получили справки об участии в СВО, Медведев заявил о "газовой гангрене". Новости к 11.00
10:57Поражен аэродром, военная база, полигон. ВС РФ разнесли вражеские объекты во Львовской области
10:55Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 ноября
10:48ПВО России перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников
10:31На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова
10:14Зеленского в Анкаре встретил Умеров, которого подозревают в бегстве из страны
10:04Армия России развивает успех в Днепропетровской области
10:00Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября
09:54В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу
09:42Главное за ночь 19 ноября
09:38ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России
09:27Армия России продолжает зачистку подвалов в Купянске
09:15ФСБ задержала главу секты, вербовавшего прихожан в террористическую организацию
09:12В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
08:49Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
08:46Зеленский провел встречи с руководством Испании
Лента новостейМолния