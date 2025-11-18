Под Харьковом уничтожены сразу пять Abrams с экипажами - 18.11.2025 Украина.ру
Под Харьковом уничтожены сразу пять Abrams с экипажами
Под Харьковом уничтожены сразу пять Abrams с экипажами
При ночном ударе в Харьковской области уничтожены не менее пяти танков Abrams с танкистами. Об этом 18 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева
Лебедев сообщил, что удар был нанесен в городе Берестин, куда на днях прибыли американские танки вместе с танкистами из стран НАТО."Уничтожено до пяти танков и 20 человек личного состава", - заявил Лебедев.Он рассказал также, что место удара оцеплено. Оно проверяется сотрудниками госбезопасности Украины.США передали ВСУ устаревшие модификации танков "Абрамс" без "секретной брони" и другого современного оборудования. После уничтожения нескольких машин и "затрофеивания" с демонстрацией в России вашингтонские политики пытались демонстрировать возмущение. Уничтожение "Абрамсов" сильно подорвало авторитет американского производителя. С этим связаны, как сообщала украинская и западная пресса, приказы об отводе также немецких, британских и французских танков с передовой.тем не менее, периодически российскими солдатам удаётся уничтожать такую технику.
При ночном ударе в Харьковской области уничтожены не менее пяти танков Abrams с танкистами. Об этом 18 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева
Лебедев сообщил, что удар был нанесен в городе Берестин, куда на днях прибыли американские танки вместе с танкистами из стран НАТО.
"Уничтожено до пяти танков и 20 человек личного состава", - заявил Лебедев.
Он рассказал также, что место удара оцеплено. Оно проверяется сотрудниками госбезопасности Украины.
США передали ВСУ устаревшие модификации танков "Абрамс" без "секретной брони" и другого современного оборудования. После уничтожения нескольких машин и "затрофеивания" с демонстрацией в России вашингтонские политики пытались демонстрировать возмущение.
Уничтожение "Абрамсов" сильно подорвало авторитет американского производителя. С этим связаны, как сообщала украинская и западная пресса, приказы об отводе также немецких, британских и французских танков с передовой.
тем не менее, периодически российскими солдатам удаётся уничтожать такую технику. Подробности в публикации Успехи на Сумском направлении: уничтожены Abrams и устаревшая шведская техника ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Падение "слуги народа" и чёрные лебеди для Зеленского. Хроника событий на 13:00 18 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
 
