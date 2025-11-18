https://ukraina.ru/20251118/pod-kharkovom-unichtozheny-srazu-pyat-abrams-s-ekipazhami-1071796932.html

Под Харьковом уничтожены сразу пять Abrams с экипажами

При ночном ударе в Харьковской области уничтожены не менее пяти танков Abrams с танкистами. Об этом 18 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева

2025-11-18T15:21

Лебедев сообщил, что удар был нанесен в городе Берестин, куда на днях прибыли американские танки вместе с танкистами из стран НАТО."Уничтожено до пяти танков и 20 человек личного состава", - заявил Лебедев.Он рассказал также, что место удара оцеплено. Оно проверяется сотрудниками госбезопасности Украины.США передали ВСУ устаревшие модификации танков "Абрамс" без "секретной брони" и другого современного оборудования. После уничтожения нескольких машин и "затрофеивания" с демонстрацией в России вашингтонские политики пытались демонстрировать возмущение. Уничтожение "Абрамсов" сильно подорвало авторитет американского производителя. С этим связаны, как сообщала украинская и западная пресса, приказы об отводе также немецких, британских и французских танков с передовой.тем не менее, периодически российскими солдатам удаётся уничтожать такую технику. Подробности в публикации Успехи на Сумском направлении: уничтожены Abrams и устаревшая шведская техника ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Падение "слуги народа" и чёрные лебеди для Зеленского. Хроника событий на 13:00 18 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

