Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО - 17.11.2025
https://ukraina.ru/20251117/ryba-frukty-i-mnogo-myasa-tikhiy-o-tom-chto-edyat-boytsy-v-zone-svo-1071752224.html
Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО
Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО - 17.11.2025 Украина.ру
Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО
Повар, боец ВС РФ с позывным "Тихий" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что любят есть бойцы на СВО. Также он показал, как выглядит... 17.11.2025
2025-11-17T17:13
2025-11-17T17:13
видео
россия
украина.ру
александр чаленко
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
спецоперация
вс рф
кухня
Повар, боец ВС РФ с позывным "Тихий" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что любят есть бойцы на СВО. Также он показал, как выглядит современная полевая кухня. В материале повар готовит для бойцов праздничный стол.
россия
армия
Украина.ру
видео, россия, украина.ру, александр чаленко, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, вс рф, кухня, бойцы, армия, видео
Видео, Россия, Украина.ру, Александр Чаленко, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ВС РФ, кухня, бойцы, Армия

Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО

17:13 17.11.2025
 
Повар, боец ВС РФ с позывным "Тихий" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что любят есть бойцы на СВО. Также он показал, как выглядит современная полевая кухня. В материале повар готовит для бойцов праздничный стол.
