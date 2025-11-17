https://ukraina.ru/20251117/ryba-frukty-i-mnogo-myasa-tikhiy-o-tom-chto-edyat-boytsy-v-zone-svo-1071752224.html
Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО
Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО - 17.11.2025
Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО
Повар, боец ВС РФ с позывным "Тихий" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что любят есть бойцы на СВО. Также он показал, как выглядит... Украина.ру, 17.11.2025
Повар, боец ВС РФ с позывным "Тихий" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что любят есть бойцы на СВО. Также он показал, как выглядит современная полевая кухня. В материале повар готовит для бойцов праздничный стол.
