"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6" - 16.11.2025 Украина.ру
"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
Новая система противодействия БПЛА "СЕРП-П6", разработанная для защиты критически важных объектов инфраструктуры, обладает высокой эффективностью за счет компактности и способности работать в автоматическом режиме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый модуль "СЕРП" для комплексов противодействия беспилотникам. Система "СЕРП-П6" предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах и в туннелях.Отвечая на вопрос издания Украина.ру про эффективность системы "СЕРП-П6", Кнутов объяснил: "Предыдущие образцы представляли собой треногу, на которую устанавливалась компактная станция РЭБ, которая глушит практически все известные на сегодняшний день системы глобального позиционирования, [такие как] GPS, ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу", европейская "Галилео". Кроме того, она может глушить и каналы связи с оператором, добавил аналитик.Самое главное, что система работает в автономном режиме благодаря анализу электромагнитной обстановки и автоматическому включению системы глушения, подытожил собеседник издания.
Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый модуль "СЕРП" для комплексов противодействия беспилотникам. Система "СЕРП-П6" предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах и в туннелях.
Отвечая на вопрос издания Украина.ру про эффективность системы "СЕРП-П6", Кнутов объяснил: "Предыдущие образцы представляли собой треногу, на которую устанавливалась компактная станция РЭБ, которая глушит практически все известные на сегодняшний день системы глобального позиционирования, [такие как] GPS, ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу", европейская "Галилео".
Кроме того, она может глушить и каналы связи с оператором, добавил аналитик.
"СЕРП-П6" более совершенный, в него добавлен новый диапазон подавления помех. Он компактный, его можно присоединить к опоре моста, например. Он малозаметен и при этом выполняет задачи по защите объекта от БПЛА самолетного типа", — отметил эксперт.
Самое главное, что система работает в автономном режиме благодаря анализу электромагнитной обстановки и автоматическому включению системы глушения, подытожил собеседник издания.
