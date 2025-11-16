https://ukraina.ru/20251116/glushit-gps-glonass-i-kanaly-svyazi-knutov-pro-preimuschestva-novogo-modulya-serp-p6-1071553458.html

"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"

"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6" - 16.11.2025 Украина.ру

"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"

Новая система противодействия БПЛА "СЕРП-П6", разработанная для защиты критически важных объектов инфраструктуры, обладает высокой эффективностью за счет компактности и способности работать в автоматическом режиме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-11-16T04:00

2025-11-16T04:00

2025-11-16T04:00

новости

россия

юрий кнутов

украина.ру

ростех

вооруженные силы украины

миг-31

бпла

беспилотники

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061627067_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_acbad49db83913fea420cc82a399dc98.jpg

Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый модуль "СЕРП" для комплексов противодействия беспилотникам. Система "СЕРП-П6" предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах и в туннелях.Отвечая на вопрос издания Украина.ру про эффективность системы "СЕРП-П6", Кнутов объяснил: "Предыдущие образцы представляли собой треногу, на которую устанавливалась компактная станция РЭБ, которая глушит практически все известные на сегодняшний день системы глобального позиционирования, [такие как] GPS, ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу", европейская "Галилео". Кроме того, она может глушить и каналы связи с оператором, добавил аналитик.Самое главное, что система работает в автономном режиме благодаря анализу электромагнитной обстановки и автоматическому включению системы глушения, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА в материале: "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, юрий кнутов, украина.ру, ростех, вооруженные силы украины, миг-31, бпла, беспилотники, дроны, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, военный эксперт, главные новости, новости сво, новости сво россия