"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6" - 16.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251116/glushit-gps-glonass-i-kanaly-svyazi-knutov-pro-preimuschestva-novogo-modulya-serp-p6-1071553458.html
"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6" - 16.11.2025 Украина.ру
"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
Новая система противодействия БПЛА "СЕРП-П6", разработанная для защиты критически важных объектов инфраструктуры, обладает высокой эффективностью за счет компактности и способности работать в автоматическом режиме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-11-16T04:00
2025-11-16T04:00
новости
россия
юрий кнутов
украина.ру
ростех
вооруженные силы украины
миг-31
бпла
беспилотники
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061627067_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_acbad49db83913fea420cc82a399dc98.jpg
Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый модуль "СЕРП" для комплексов противодействия беспилотникам. Система "СЕРП-П6" предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах и в туннелях.Отвечая на вопрос издания Украина.ру про эффективность системы "СЕРП-П6", Кнутов объяснил: "Предыдущие образцы представляли собой треногу, на которую устанавливалась компактная станция РЭБ, которая глушит практически все известные на сегодняшний день системы глобального позиционирования, [такие как] GPS, ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу", европейская "Галилео". Кроме того, она может глушить и каналы связи с оператором, добавил аналитик.Самое главное, что система работает в автономном режиме благодаря анализу электромагнитной обстановки и автоматическому включению системы глушения, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА в материале: "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061627067_0:0:730:547_1920x0_80_0_0_8ce535949cf01f05d5a3200fb2f564c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юрий кнутов, украина.ру, ростех, вооруженные силы украины, миг-31, бпла, беспилотники, дроны, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, военный эксперт, главные новости, новости сво, новости сво россия
Новости, Россия, Юрий Кнутов, Украина.ру, Ростех, Вооруженные силы Украины, МиГ-31, БПЛА, беспилотники, дроны, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, военный эксперт, Главные новости, новости СВО, новости СВО Россия

"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"

04:00 16.11.2025
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : topwar.ru
Читать в
ДзенTelegram
Новая система противодействия БПЛА "СЕРП-П6", разработанная для защиты критически важных объектов инфраструктуры, обладает высокой эффективностью за счет компактности и способности работать в автоматическом режиме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый модуль "СЕРП" для комплексов противодействия беспилотникам. Система "СЕРП-П6" предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах и в туннелях.
Отвечая на вопрос издания Украина.ру про эффективность системы "СЕРП-П6", Кнутов объяснил: "Предыдущие образцы представляли собой треногу, на которую устанавливалась компактная станция РЭБ, которая глушит практически все известные на сегодняшний день системы глобального позиционирования, [такие как] GPS, ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу", европейская "Галилео".
Кроме того, она может глушить и каналы связи с оператором, добавил аналитик.
"СЕРП-П6" более совершенный, в него добавлен новый диапазон подавления помех. Он компактный, его можно присоединить к опоре моста, например. Он малозаметен и при этом выполняет задачи по защите объекта от БПЛА самолетного типа", — отметил эксперт.
Самое главное, что система работает в автономном режиме благодаря анализу электромагнитной обстановки и автоматическому включению системы глушения, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.
Также на тему БПЛА в материале: "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
iframe width="480" height="270" src="https://dzen.ru/embed/oZUb0_MAIAAA?from_block=partner&from=zen&mute=0&autoplay=0&tv=0" allow="autoplay; fullscreen; accelerometer; gyroscope; picture-in-picture; encrypted-media" data-testid="embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЮрий КнутовУкраина.руРостехВооруженные силы УкраиныМиГ-31БПЛАбеспилотникидроныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперациявоенный экспертГлавные новостиновости СВОновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
05:10"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
05:00Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
04:50"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
04:40"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа
04:30Мосты через Днепр еще не разбиты: эксперт о готовности России перекрыть последние артерии ВСУ
04:20Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
04:10"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
04:00"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
18:45Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября
18:00Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
17:52Военкор Котенок сообщил о ситуации на Днепропетровском направлении
17:45Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский
17:28Зеленский объявил о "перезагрузке ключевых госпредприятий" в энергетике
16:53Венгрия не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз
16:31Минимум 36 мирных жителей Купянска убиты солдатами ВСУ
16:17В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
16:00"Восточный легион": подготовка Гитлера к захвату Кавказа и Индии
15:40В Черниговской области поврежден важный энергообъект. Новости к этому часу
15:36ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
Лента новостейМолния