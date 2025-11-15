https://ukraina.ru/20251115/vostochnyy-legion-podgotovka-gitlera-k-zakhvatu-kavkaza-i-indii-1071668037.html

"Восточный легион": подготовка Гитлера к захвату Кавказа и Индии

Вторгаясь в Советский Союз, верхушка Третьего Рейха лелеяла планы о последующем захвате нефтеносного Кавказа и Индии – главной "жемчужины" и генератора доходов Британской короны, путь к которой лежал через советскую Среднюю Азию. Уже осенью 1941 года абвер начал вести работы в этом направлении на оккупированных территориях СССР

В октябре из военнопленных начали отбирать будущих спецназовцев соответствующих национальностей, которые должны были в ближайшем будущем помочь немцам с вторжением на Кавказ и в Среднюю Азию. Планировалось вести там диверсионную деятельность и бороться в тылу с партизанами. Но пока что завербованные помогали в вербовке новых людей. Соответствующие подразделения и части начали формировать в тылу группы армий "Юг", так как именно в её будущей полосе продвижения находились вожделенные территории.Первым 15 ноября 1941 года был создан 811-й пехотный батальон, о формировании которого под название "Туркестанский полк" говорится в приказе генерал-квартирмейстера Генштаба сухопутных войск (ОКХ) Эдуарда Вагнера "О создании охранных "сотен" из военнопленных туркестанской и кавказской национальности".Батальон вошёл в состав 444-й охранной дивизии и состоял из 4-х рот, командовали которыми немецкие офицеры и фельдфебели. Уже зимой батальон охранял тыл группы армий "Юг" на участке от устья Днепра до Перекопа. Предполагалось создать при дивизии ещё несколько таких батальонов, но так как вопрос имел стратегическое значение, вскоре планы изменились, и 811-й батальон у неё забрали, так как восточные легионы стали формировать централизованно на уровне ОКХ. Отвечал за это теперь Штаб подготовки восточных легионов в Польше, который 23 января 1943 года сменил своё название на Штаб командования восточными легионами.Начиная с 30 декабря 41-го года за два месяца в Польше сформировали 4 легиона: 13 января появились Туркестанский и Кавказско-магометанский легионы, а 8 февраля – Грузинский и Армянский. В первый набирали узбеков, казахов, киргизов, туркменов, каракалпаков и таджиков, во второй – азербайджанцев, дагестанцев, ингушей и чеченцев. В Грузинском, помимо основной нации, оказались осетины, абхазы, адыгейцы, черкесы, кабардинцы, балкарцы и карачаевцы. Однородным был только Армянский легион.2 августа 1942 года Кавказско-магометанский легион переименовали в Азербайджанский. Представителей горских народов из него выделили в отдельный Северокавказский легион. 15 августа появился шестой легион – Волжско-татарский, объединивший коллаборантов из числа поволжских татар, башкир, марийцев, мордвы, чувашей и удмуртов.За каждым из легионов закрепили подготовительный лагерь, где "натаскивали" навербованный среди заключённых концлагерей контингент. Уже там его разбивали поротно и повзводно. Взводами и отделениями командовали соответствующие унтерменши, предварительно получившие двухнедельную подготовку в спецшколе у станции Легионово. Должности выше комвзвода занимали немецкие офицеры, у которых имелись "дублёры" соответствующих национальностей.После подготовительных лагерей, где "заготовки" легионеров в основном муштровали на плацах и учили азам тактики, их переводили в батальоны в центрах подготовки легионов. Каждый батальон по штату включал 3 пехотных роты, а также пулемётную и штабную (по 130-200 человек в каждой) плюс 4 взвода: миномётный, сапёрный, противотанковый и связи. Соответственно батальоны насчитывали по 800-1000 человек.Формирование восточных легионов продолжалось до октября 1943 года. Всего были подготовлены 53 батальона общей численностью до 53 тысяч человек, в том числе 14 туркестанских, 9 армянских, 8 азербайджанских, 8 грузинских, 7 северокавказских и 7 волжско-татарских. Уже с конца 1942 года их начали отправлять на фронт, где они в основном занимались борьбой с партизанами и карательными действиями против мирного населения.Формировались восточные легионы в 1942 году и на Украине. Структура и численность у них была практически точно такая же, как и у польских, не был сформирован только волжско-татарский легион. Руководил их подготовкой Штаб подготовки и обучения иностранных добровольческих формирований из советских военнопленных, который располагался в Миргороде и был сформирован по приказу Верховного командования вермахта (ОКВ, а не ОКХ). "Обслуживавшие" эти легионы подготовительные лагеря располагались в Лубнах и Хороле.На май 1943 года на Украине были подготовлены 25 батальонов: 12 туркестанских, 6 азербайджанских, 4 грузинских, 3 армянских и 2 северокавказских полубатальона. Ещё 8 батальонов находились в стадии формирования – всего около 30 тысяч человек.21 мая 1943 года штаб Командования восточными легионами на Украине преобразовали в экспериментальную 162-ю Тюркскую пехотную дивизию. В неё вошли батальоны, находившиеся в стадии формирования.Летом кадровый состав перебросили на учебный полигон Нойхаммер (Германия), где дивизию доформировали. Она помимо штаба и подразделений обеспечения состояла из 303-го Туркестанского, 314-го Азербайджанского пехотных и пехотный полк и 236-го Туркестанского артиллерийского полков. С сентября 43-го дивизия воевала с партизанами в Словении, а с августа 44-го – в Италии. Потом её использовали в боях с союзниками. Потрёпанные остатки дивизии отвели в 45-м в Австрию, где они союзникам и сдались.Отдельно осенью 1941 года началось формирование соединения особого назначения "Горец", которое курировал абвер – военная разведка вермахта. Рядовых набирали из военнопленных кавказской национальности. Командовали ими на уровне взвод-отделение в основном навербованные во Франции эмигранты-грузины. Деление было следующим: 1-я рота – грузины и армяне, 2-я – дагестанцы, 3-я – азербайджанцы, 4-я – грузины и армяне, 5-я, штабная, комплектовалась грузинами-эмигрантами. Особняком стояла группа из 130 эмигрантов-грузин – группа "Тамара", которой предстояло поднять в Грузии антисоветское восстание. Командный состав подразделения (до ротного звена включительно) состоял целиком из немцев. Всего оно насчитывало 1200 человек: 300 немцев и 900 унтерменшей.Возглавил "Горец" обер-лейтенант Теодор Оберлендер, до того служивший офицером по связи с абвером в батальоне полка Бранденбург-800 под названием "Нахтигаль". Если кто не помнит – украинским командиром "Нахтигаля" был будущий главнокомандующий бандеровцев Роман Шухевич, и оттуда же была половина верхушки ОУН-УПА*.До ноября 41-го в "Горец" набирали контингент, после чего его передислоцировали в Баварию. В июне 42-го личный состав подразделения принял присягу и через месяц отбыл на Кавказ. Там за счёт перебежчиков и добровольцев оно "распухло" до 2690 человек и стало полком 3-х батальонного состава. Однако для диверсий полк почти не использовали. Чаще его подразделения сражались как обычная пехота и понесли большие потери. В некоторых батальонах личный состав переходил на сторону Красной армии, почему "Горец" в 1944 году распустили.В меньшей степени в восточные батальоны привлекали крымских татар, так как их в основном использовали в карательных отрядах в самом Крыму. Они боролись с многочисленными партизанами и советскими диверсантами и проводили карательные акции против мирного населения. Из них формировали так называемые "отряды самообороны", командовали которыми немецкие офицеры.Общая численность отрядов в апреле 42-го достигала 4 тыс. плюс резерв в 5 тыс. чел. К ноябрю отряды свели в 8 батальонов по 500-700 чел. К весне 43-го их было 9 и плюс дополнительно формировались несколько батальонов. Ещё 8684 татарских добровольца пополнили весной 42-го 11-ю армию генерала Манштейна, которая в июле штурмом взяла Севастополь.Нацистские оккупационные власти в Крыму тесно взаимодействовали с мусульманским духовенством, многие представители которого одобряли набор крымских татар в вермахт, подразделения СС и полицию. Многие муллы работали членами вербовочных комиссий. Когда формировались крымско-татарские батальоны, так называемые "Шума", в каждом была должность муллы. После разгрома в Крыму немцы эвакуировали уцелевшие крымско-татарские батальоны и свели их в Германии в 3-батальонный Татарский горно-егерский полк СС.Интересна мотивация, которую немцы использовали в работе с восточными легионами. Народы Туркестана манили идеями пантюркизма и обещали содействие в создании Большого Туркестана от Китая до Поволжья и Крыма. Поволжским народам говорили, что они самые умные, и будут в будущем тюркском государственном образовании главными. Тоже самое говорили и азербайджанцам, а грузинам и армянам обещали создание суверенных государств с расширением границ за счёт соседей… которые нередко служили, в соседних батальонах.Общей в подготовке была заботливо взращиваемая немцами в их подопечных русофобия и ненависть ко всему советскому. Основными средствами пропаганды были специально выпускавшиеся для легионеров газеты. Многие исторические мифы и русофобские идеи из этого багажа в наше время преподают в школах соответствующих стран на уроках истории.Важное место отводилось религиозной подготовке мусульманских восточных легионов. Для них специально готовили мулл, которые входили в штат батальонов, нередко являясь взводными командирами. В основном это были молодые мужчины 25-32 лет, содержали которых остальные легионеры – они отдавали им 5-ю часть своего денежного довольствия. Раз неделю во всех батальонах в общеобязательном порядке проводился намаз. При произнесении присяги легионеры-мусульмане обязательно произносили фразу "клянусь драться во имя Аллаха". Когда восточные части стали формировать в СС, в Дрездене 26 ноября 1944 года вообще открыли "Школу мулл".Восточные батальоны с сентября 1942 года стали бросать в бои на Кавказе как обычные пехотные подразделения, кроме одного азербайджанского и двух грузинских, которые воевали в составе горно-егерских дивизий. На Кавказе батальоны понесли большие потери и были деморализованы. Некоторые потеряли от 20 до 50% личного состава.В сентябре 43-го Гитлер приказал вывести их на юг Франции, где из остатков легионов сформировали 1-й и 2-й Кадровые добровольческие (восточные) полки. Вместе с 3-м русским, 4-м украинским и 5-м казачьим полками они составили Кадровую добровольческую (восточную) дивизию.Она в основном воевала на Западном фронте, в том числе и при отражении высадки союзников в Нормандии, почему союзники потом и выдали тех, кто выжил и попал в плен, СССР. Одни батальоны погибли или понесли большие потери. Другие немцы разоружили из-за их нежелания воевать. Зимой 1944-45 годов из остатков Грузинского, Армянского и Северокавказского легионов было сформировано 12-е Кавказское истребительно-противотанковое соединение, которое весной 1945 года действовало против Красной армии на Одерском фронте. Потом его перебросили в Данию, где оно и попало в плен, но две роты обороняли Берлин и там погибли полностью.* Террористическая организация, запрещённая в России.

