https://ukraina.ru/20251115/malenkiy-maydan-iz-za-bolshoy-korruptsii-ili-udar-zolotym-unitazom-po-zelenskomu-itogi-15-noyabrya-1071682170.html

Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября

Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября - 15.11.2025 Украина.ру

Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября

Анонсированная на 15 ноября акция протеста против коррупции в украинской власти провалилась, а вот на Западе прощать Владимиру Зеленскому коррупцию не намерены

2025-11-15T18:45

2025-11-15T18:45

2025-11-15T18:45

эксклюзив

хроники

тимур миндич

владимир зеленский

петр порошенко

набу

сап

сбу

mercedes f015

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071681577_0:337:956:875_1920x0_80_0_0_545640d13b2edc00ec61640d1b6bf6f3.jpg

Днём 15 ноября в центре Киева — на Площади Независимости (укр. Майдан Незалежності –Ред.) прошла анонсированная акция протеста против коррупции в украинской власти."Собралось около 100 человек. Люди держали плакаты "Зеленский - преступник", "президента в отставку", "нет коррупции", а также в поддержку арестованного СБУ детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Также часто вспоминали слова Зеленского, сказанные им в ходе предвыборной кампании 2019 года о том, что если у него появится "свой Свинарчук" (речь идёт о соратнике Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) , с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал) он сразу же подаст в отставку", — рассказало украинское издание "Страна" о том, как проходила акция.Организатор протеста — бывшая соратница Михаила Саакашвили Мария Барабаш заявила, что намерена выходить на Майдан каждую субботу до полного выполнения всех её требований, а именно: освобождения Магамедрасулова, экстрадиции на Украину Тимура Миндича и отставки Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Последнего Барабаш называет "лидером коррупционных схем".При этом, несмотря на осуждение коррупции, акцию Барабаш не поддержали связанные с западными грантовыми организациями блогеры и СМИ. В целом акция была гораздо меньше, чем так называемый "картонный Майдан", прошедший за несколько месяцев до этого и связанный с попыткой урезать полномочия НАБУ и САП.Примечательно, что на Западе даже первые лица не могли не заметить скандал с коррупцией — операцию "Мидас", связанную с ближайшим другом и, как утверждают СМИ, кошельком Владимира Зеленского Миндичем."Я призывал его (Зеленского — Ред.) внимательно следить за любыми признаками коррупции в своем окружении. Возможность избежать даже самого незначительного скандала является решающей для его репутации Станет сложнее убедить международных партнёров поддерживать Украину, если такие случаи коррупции будут продолжать появляться. Сейчас кажется, что руководство Украины серьёзно настроено преследовать виновных. Тем не менее, ущерб уже нанесён, и цена будет высокой", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.Британское издание The Financial Times выпустило статью под заголовком "Мешки кэша и золотой туалет: коррупционный кризис поглощает правительство Зеленского". Название отсылало к фото из квартиры Миндича, где в уборной находились позолоченные унитаз и биде.По иронии судьбы во время Майдана 2014 года четвёртого президента Украины Виктора Януковича обвиняли в том, что в его резиденции в Межигорье стоит золотой унитаз. Позднее оказалось, что это ложь.Теперь же британцы обратили внимание на унитаз соратника Зеленского."Облавы силовиков в роскошных киевских квартирах, одна из которых с золотым унитазом. Фотографии спортивных сумок, набитых наличными. Аудиозаписи, на которых чиновники обсуждают схемы отмывания денег. Это лишь часть деталей, которые потрясли украинцев на прошлой неделе, когда администрация <...>Владимира Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его прихода к власти, дестабилизировав руководство страны в критический момент войны", — указывалось в публикации FT.Британские журналисты не преминули напомнить о попытке Зеленского ограничить самостоятельность НАБУ и САП, что и вызвало "картонный Майдан". При этом британцы связали попытки властей с расследованием коррупции в окружении Зеленского."Этим летом Зеленский и его ближайшие помощники пытались ослабить независимые антикоррупционные агентства, которые завершали масштабное расследование, направленное против ближайшего окружения президента. Но украинскому лидеру и его союзникам пришлось отказаться от этой попытки после массовых протестов и возмущения западных партнёров страны", — отмечалось в статье.Там же подчёркивалось, несмотря на то, что Зеленский всё же выступил против своего близкого друга Миндича и связанных с ним людей, его реакцию "критикуют как запоздалую, а политики готовятся к новым разоблачениям". Последние, как ожидается, могут нанести ущерб ближайшим соратникам Зеленского.Американское издание The New York Times опубликовало статью под названием "Имидж Зеленского запятнан: расследование коррупции потрясло его ближайшее окружение". В публикации подчёркивалось: скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины, затрагивает "особую политическую уязвимость Зеленского"."Когда-то он (Зеленский — Ред.) создавал имидж лидера, который сделает политику Украины более открытой, сместив богатых инсайдеров, известных как олигархи. Сейчас, спустя почти семь лет после последних выборов, когда из-за боевых действий новых выборов не предвидится, многие украинцы считают, что он действует в рамках замкнутого круга, не связанного правилами", – писало издание.Также NYT напомнило о деле в отношении бывшего директора компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который в октябре был привлечён к суду по обвинению в финансовых преступлениях, которые он отрицает."В интервью он (Кудрицкий — Ред.) заявил, что стал объектом преследования после того, как открыто заявил о своем отказе нанимать руководителей, которые могли бы растратить деньги, как, предположительно, произошло в атомной компании. Зеленский "не любит людей, которые спорят с ним или имеют свои собственные методы работы", — заявил Кудрицкий", — отмечалось в публикации американского издания.Как сообщают украинские СМИ, визит Зеленского во Францию в понедельник, 17 ноября, также может пройти под знаком коррупционного скандала."Наш источник сообщает, что Макрон вызвал Зеленского на ковёр из-за кейса пленок Миндича. Во Франции Зеленского будут прогибать и ставить ему личный ультиматум.Вопрос только в том, что потребуют взамен "торможения скандала". Ведь у НАБУ ещё осталось много интересных фактов о коррупции, которые они придерживают по указке западных начальников. Ничего хорошего для украинцев это не сулит, так как Зеленский может согласиться на ужесточение мобилизации, чтобы сохранить личную власть", — писал 15 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Сам же Зеленский заявил о том, что правительство начало проверку государственных компаний. Кроме того, Зеленский ввёл санкции в отношении Миндича и других причастных к коррупции в энергосекторе.Но украинцев это не убедило."Правильно. В любой непонятной ситуации вводи санкции <...> Только немножечко дрогнула президентская рука, когда он вводил санкции против своего друга. Скосил Тимуру Миндичу 7 лет: вместо 10 лет санкций, как предлагал Кабмин, ввёл всего 3 года санкций", — заявил украинский журналист Данило Мокрык.Также многие обратили внимание на то, что Миндичу дали возможность покинуть Украину. Как выяснили украинские медиа, покидал страну соратник Зеленского на премиум-такси."Миндич выехал из Украины в 02:09 ночи 10 ноября, пересекая украинскую границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350", — сообщил проект "Схемы".По информации УП, авто принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем компании "ТаймЛюкс".Эта компания предлагает перевозки премиум-класса в Польшу, Молдавию и Румынию. По данным "Украинской правды", в рекламных роликах "ТаймЛюкс" обещает "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты под пожелания клиента".Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".

https://ukraina.ru/20251115/zelenskiy-predstavil-voennym-e-bally-udary-i-nalty-khroniki-sobytiy-na-1300-15-noyabrya-1071669386.html

https://ukraina.ru/20251115/ukrainskaya-korruptsiya-ssorit-evropeytsev-zelenskiy-zametaet-sledy-khroniki-sobytiy-na-utro-15-noyabrya-1071660852.html

https://ukraina.ru/20251114/safari-na-lyudey-kiev-i-zapad-zapustili-lovushku-dlya-bezhentsev-v-evrope-itogi-14-noyabrya-1071631117.html

украина

польша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, тимур миндич, владимир зеленский, петр порошенко, набу, сап, сбу, mercedes f015, украина, польша, запад