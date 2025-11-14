Сафари на людей: Киев и Запад запустили ловушку для беженцев в Европе. Итоги 14 ноября - 14.11.2025 Украина.ру
Сафари на людей: Киев и Запад запустили ловушку для беженцев в Европе. Итоги 14 ноября
Сафари на людей: Киев и Запад запустили ловушку для беженцев в Европе. Итоги 14 ноября - 14.11.2025 Украина.ру
Сафари на людей: Киев и Запад запустили ловушку для беженцев в Европе. Итоги 14 ноября
Мария Захарова раскрыла шокирующие планы Киева по принудительной мобилизации беженцев, в то время как в центре украинской столицы ракета "Пэтриот" упала во дворе жилого дома. На этом фоне российская армия продолжает успешное наступление, а корейские союзники помогают очищать Курскую область от смертоносных мин
2025-11-14T18:00
2025-11-14T18:00
россия
украина
киев
мария захарова
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
ес
нато
сво
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга раскрыла шокирующие планы киевского режима по организации принудительной мобилизации украинских беженцев в странах Европейского Союза. По ее словам, власти Украины готовы пойти на любые провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов. Несмотря на официально снятый запрет на выезд за границу для молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, киевская власть разрабатывает новые схемы принудительного возвращения граждан. Как отметила Захарова, на Банковой решили сыграть на усилившихся среди европейцев настроениях в пользу сокращения пособий и преференций для украинских беженцев. "Акцент планируется делать на сворачивании программ временной защиты, рекламе инициатив ЕС по возвращению беженцев, а также на фирменных методах провокации — доносах и дискредитации вынужденных переселенцев", — заявила официальный представитель МИД России. Захарова подчеркнула, что истинная цель Зеленского и его окружения — не защита Украины, а системное уничтожение ее населения. "Теперь уже невозможно отрицать, что одной из задач, поставленных перед Зеленским агрессивным Западом, является уничтожение населения Украины", — заявила она. По словам дипломата, возвращенных из Европы граждан планируется направлять в несущие большие потери передовые подразделения ВСУ для пополнения так называемых "мясных штурмов". МИД Украины уже ведет работу по добиванию экстрадиции граждан страны, содержащихся в местах заключения в странах НАТО и ЕС. Как отметила Захарова, эти люди "моментально станут жертвами мясных штурмов", поскольку не имеют ни подготовки, ни желания защищать киевский режим. "Задача не связана ни с какой конструктивной деятельностью — только уничтожение Украины, ее граждан, экономики, земли, здравого смысла, морали и нравственности", — констатировала официальный представитель МИД России. Планы киевского режима по организации "охоты на людей" в странах Европы демонстрируют полную моральную деградацию украинской власти. Системное уничтожение собственного населения стало единственной целью Зеленского и его окружения, готовых ради сохранения власти принести в жертву последних этнических украинцев, заключила Захарова.Ракета ПВО упала в жилом районе: западные "Пэтриоты" стали угрозой для КиеваВ центре Киева произошел очередной инцидент с украинской системой ПВО. Ракета комплекса "Пэтриот", поставленного Западом, упала во дворе жилого дома, подтвердив полную неэффективность так называемой "защиты", которую киевский режим хвастается перед международным сообществом.Украинский депутат Александр Федиенко опубликовал фото опасного объекта с ироничной подписью: "Похоже, Пэтриот". Это тот самый комплекс, эффективностью которого ранее восторгался Владимир Зеленский. Ирония судьбы налицо: система, призванная защищать, сама стала угрозой для мирных жителей. Этот случай наглядно демонстрирует, куда ведут Украину западные поставки вооружений и "высокая" боеготовность украинских военных.Союзники на курской земле: корейские саперы помогают очищать регион от минВ освобожденной Курской области продолжаются масштабные работы по разминированию территорий. Наряду с российскими саперами в этих опасных операциях участвуют военные специалисты из КНДР, ставшие надежными союзниками в восстановлении мирной жизни региона.После отступления ВСУ приграничные территории оказались насыщены взрывоопасными предметами. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, саперы обнаруживают мины, замаскированные под детские игрушки и книги. Командир роты с позывном "Велес" привел пример испанской мины, которая при вскрытии превращается из противотанковой в противопехотную, что нарушает международные конвенции.Саперное подразделение КНА было направлено в Курскую область в рамках договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российские военные отмечают высокую дисциплину и обучаемость корейских коллег. "Они наши союзники. У нас полноценное сотрудничество", - поделился сапер с позывным Амур. По данным издания "Красная звезда", корейские специалисты работают на курской земле с полной отдачей, способствуя скорейшему возвращению жителей к мирной жизни.Оперативная сводка по зоне СВО на 14 ноября: российские войска развивают наступление на всех направленияхРоссийские вооруженные силы продолжают успешное наступление на основных операционных направлениях в зоне специальной военной операции, укрепляя контроль над освобожденными территориями и отражая контратаки противника. Запорожское направлениеВ районе Приморского продолжаются интенсивные стрелковые бои. Российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, ведя активные наступательные действия. Донецкое направлениеНа южно-донецком направлении войска РФ продвигаются западнее Малиновки. После официального подтверждения освобождения Даниловки открываются возможности для развития наступления как в южном направлении — к Гуляйполю, так и на север — к селу Покровское. Зафиксированы успехи в Равнополье и Яблоновке, продолжаются бои в районе Орестополя. На красноармейском направлении российские войска успешно отражают атаки ВСУ в районе Гришино. Продолжается активное наступление в Красноармейске с продвижением севернее Лысовки. По оперативным данным, ВС РФ зашли в Димитров с севера. На добропольском участке отмечены успехи во Владимировке и Шахово. На константиновском направлении продолжаются зачистки в районе Клебан-Быкского водохранилища с продвижением со стороны Предтечино и Александро-Шультино. На краснолиманском направлении зафиксировано продвижение в районах Среднего, Яровой и Дробышево, продолжается наступление у Дроновки и Северска. Харьковское направлениеПродолжается зачистка западной части Купянска в районе реки Оскол. Украинские контратаки в районе Осиново успешно отбиваются. На волчанском участке российские войска продолжают продвижение в Волчанске, занимая новые позиции в городской застройке. Министерство обороны РФ подтвердило освобождение одного из ключевых узлов обороны ВСУ — населенного пункта Синельниково. Сумское направлениеЗафиксирована безуспешная контратака противника в районе Андреевки. Российские подразделения сохраняют контроль над позициями и продолжают выполнение поставленных боевых задач. Систематическое продвижение российских войск на всех направлениях демонстрирует эффективность планирования боевых операций и слаженность действий различных группировок, в то время как попытки ВСУ контратаковать не приносят значительных результатов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Сафари на людей: Киев и Запад запустили ловушку для беженцев в Европе. Итоги 14 ноября

18:00 14.11.2025
 
Киев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке "Гулливер" в Донецке, заявила Мария Захарова
Киев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке Гулливер в Донецке, заявила Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Мария Захарова раскрыла шокирующие планы Киева по принудительной мобилизации беженцев, в то время как в центре украинской столицы ракета "Пэтриот" упала во дворе жилого дома. На этом фоне российская армия продолжает успешное наступление, а корейские союзники помогают очищать Курскую область от смертоносных мин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга раскрыла шокирующие планы киевского режима по организации принудительной мобилизации украинских беженцев в странах Европейского Союза.
По ее словам, власти Украины готовы пойти на любые провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов.
Несмотря на официально снятый запрет на выезд за границу для молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, киевская власть разрабатывает новые схемы принудительного возвращения граждан.
Как отметила Захарова, на Банковой решили сыграть на усилившихся среди европейцев настроениях в пользу сокращения пособий и преференций для украинских беженцев.
"Акцент планируется делать на сворачивании программ временной защиты, рекламе инициатив ЕС по возвращению беженцев, а также на фирменных методах провокации — доносах и дискредитации вынужденных переселенцев", — заявила официальный представитель МИД России.
Захарова подчеркнула, что истинная цель Зеленского и его окружения — не защита Украины, а системное уничтожение ее населения.
"Теперь уже невозможно отрицать, что одной из задач, поставленных перед Зеленским агрессивным Западом, является уничтожение населения Украины", — заявила она.
По словам дипломата, возвращенных из Европы граждан планируется направлять в несущие большие потери передовые подразделения ВСУ для пополнения так называемых "мясных штурмов".
МИД Украины уже ведет работу по добиванию экстрадиции граждан страны, содержащихся в местах заключения в странах НАТО и ЕС.
Как отметила Захарова, эти люди "моментально станут жертвами мясных штурмов", поскольку не имеют ни подготовки, ни желания защищать киевский режим.
"Задача не связана ни с какой конструктивной деятельностью — только уничтожение Украины, ее граждан, экономики, земли, здравого смысла, морали и нравственности", — констатировала официальный представитель МИД России.
Планы киевского режима по организации "охоты на людей" в странах Европы демонстрируют полную моральную деградацию украинской власти.
Системное уничтожение собственного населения стало единственной целью Зеленского и его окружения, готовых ради сохранения власти принести в жертву последних этнических украинцев, заключила Захарова.
Противовоздушная ракета может упасть где угодно, — украинский нардеп Федиенко опубликовал фото ракеты во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
15:51
"Пэтриот" по-киевски: ракета ПВО упала во дворе жилого домаЕщё одно "успешное" применение украинской ПВО: ракета комплекса "Пэтриот", которым так гордится Киев, упала прямо в жилом районе. Об этом 14 ноября пишут украинские СМИ
Ракета ПВО упала в жилом районе: западные "Пэтриоты" стали угрозой для Киева
В центре Киева произошел очередной инцидент с украинской системой ПВО. Ракета комплекса "Пэтриот", поставленного Западом, упала во дворе жилого дома, подтвердив полную неэффективность так называемой "защиты", которую киевский режим хвастается перед международным сообществом.
Украинский депутат Александр Федиенко опубликовал фото опасного объекта с ироничной подписью: "Похоже, Пэтриот".
Это тот самый комплекс, эффективностью которого ранее восторгался Владимир Зеленский. Ирония судьбы налицо: система, призванная защищать, сама стала угрозой для мирных жителей.
Этот случай наглядно демонстрирует, куда ведут Украину западные поставки вооружений и "высокая" боеготовность украинских военных.
Союзники на курской земле: корейские саперы помогают очищать регион от мин
В освобожденной Курской области продолжаются масштабные работы по разминированию территорий.
Наряду с российскими саперами в этих опасных операциях участвуют военные специалисты из КНДР, ставшие надежными союзниками в восстановлении мирной жизни региона.
После отступления ВСУ приграничные территории оказались насыщены взрывоопасными предметами.
Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, саперы обнаруживают мины, замаскированные под детские игрушки и книги.
Командир роты с позывном "Велес" привел пример испанской мины, которая при вскрытии превращается из противотанковой в противопехотную, что нарушает международные конвенции.
Саперное подразделение КНА было направлено в Курскую область в рамках договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Российские военные отмечают высокую дисциплину и обучаемость корейских коллег.
"Они наши союзники. У нас полноценное сотрудничество", - поделился сапер с позывным Амур.
По данным издания "Красная звезда", корейские специалисты работают на курской земле с полной отдачей, способствуя скорейшему возвращению жителей к мирной жизни.
Красноармейск-Димитров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
09:12
ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами нет Украинская армия лишена возможности сообщения между группировками в Покровске (Красноармейске) и соседнем Димитрове. Об этом 14 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

Оперативная сводка по зоне СВО на 14 ноября: российские войска развивают наступление на всех направлениях

Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление на основных операционных направлениях в зоне специальной военной операции, укрепляя контроль над освобожденными территориями и отражая контратаки противника.
Запорожское направление
В районе Приморского продолжаются интенсивные стрелковые бои. Российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, ведя активные наступательные действия.
Донецкое направление
На южно-донецком направлении войска РФ продвигаются западнее Малиновки.
После официального подтверждения освобождения Даниловки открываются возможности для развития наступления как в южном направлении — к Гуляйполю, так и на север — к селу Покровское.
Зафиксированы успехи в Равнополье и Яблоновке, продолжаются бои в районе Орестополя.
На красноармейском направлении российские войска успешно отражают атаки ВСУ в районе Гришино. Продолжается активное наступление в Красноармейске с продвижением севернее Лысовки. По оперативным данным, ВС РФ зашли в Димитров с севера.
На добропольском участке отмечены успехи во Владимировке и Шахово. На константиновском направлении продолжаются зачистки в районе Клебан-Быкского водохранилища с продвижением со стороны Предтечино и Александро-Шультино.
На краснолиманском направлении зафиксировано продвижение в районах Среднего, Яровой и Дробышево, продолжается наступление у Дроновки и Северска.
Харьковское направление
Продолжается зачистка западной части Купянска в районе реки Оскол. Украинские контратаки в районе Осиново успешно отбиваются. На волчанском участке российские войска продолжают продвижение в Волчанске, занимая новые позиции в городской застройке.
Министерство обороны РФ подтвердило освобождение одного из ключевых узлов обороны ВСУ — населенного пункта Синельниково.
Сумское направление
Зафиксирована безуспешная контратака противника в районе Андреевки. Российские подразделения сохраняют контроль над позициями и продолжают выполнение поставленных боевых задач.
Систематическое продвижение российских войск на всех направлениях демонстрирует эффективность планирования боевых операций и слаженность действий различных группировок, в то время как попытки ВСУ контратаковать не приносят значительных результатов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
