ФОМ выяснил рейтинг Путина

ФОМ выяснил рейтинг Путина - 14.11.2025 Украина.ру

ФОМ выяснил рейтинг Путина

Отношение граждан России к работе Владимира Путина на посту президента выяснил "Фонд Общественное Мнение"

2025-11-14T11:28

2025-11-14T11:28

2025-11-14T11:29

новости

россия

владимир путин

михаил мишустин

госдума

единая россия

лдпр

кпрф

опрос

социология

Мнения граждан России о работе президента, правительства и партий представлены общественной организацией в публикации "Доминанты. Поле мнений. Выпуск 45. Результаты еженедельных всероссийских опросов ФОМ".Выяснилось, что положительно работу Владимира Путина на посту президента в ноябре оценили 76% россиян. Примерно столько же опрошенных положительно отвечали на этот вопрос в конце лета. Лишь 9% опрошенных в ноябре негативно оценили работу Путина на посту президента. Скорее доверяют президенту 77% опрошенных в ноябре и 13% скорее не доверяют. Эти показатели тоже мало отличаются от данных опроса, проведённого в конце лета. ФОМ также выяснил, что более половины (52%) опрошенных считают работу правительства России скорее хорошей, а обратного мнения придерживаются 25% респондентов.Работу Михаила Мишустина на посту лавы правительства России положительно оценивают 54% граждан и 13% придерживаются противоположной оценки.Рейтинги политических партий России на гипотетических парламентских выборах в следующее воскресенье составили около 40% у партии "Единая Россия", 10% - у ЛДПР, 8% - у КПРФ, а также по 3% у "Новых людей" и "Справедливой России".Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 ноября со стандартной выборкой в 97 населённых пунктах 51 субъекта по месту жительства респондента. Статистическая погрешность заявлена не выше 3,6%.

россия

2025

Новости

новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума, единая россия, лдпр, кпрф, опрос, социология, социологи, рейтинг, политика