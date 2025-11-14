ФОМ выяснил рейтинг Путина - 14.11.2025 Украина.ру
ФОМ выяснил рейтинг Путина
Отношение граждан России к работе Владимира Путина на посту президента выяснил "Фонд Общественное Мнение"
2025-11-14T11:28
2025-11-14T11:29
Мнения граждан России о работе президента, правительства и партий представлены общественной организацией в публикации "Доминанты. Поле мнений. Выпуск 45. Результаты еженедельных всероссийских опросов ФОМ".Выяснилось, что положительно работу Владимира Путина на посту президента в ноябре оценили 76% россиян. Примерно столько же опрошенных положительно отвечали на этот вопрос в конце лета. Лишь 9% опрошенных в ноябре негативно оценили работу Путина на посту президента. Скорее доверяют президенту 77% опрошенных в ноябре и 13% скорее не доверяют. Эти показатели тоже мало отличаются от данных опроса, проведённого в конце лета. ФОМ также выяснил, что более половины (52%) опрошенных считают работу правительства России скорее хорошей, а обратного мнения придерживаются 25% респондентов.Работу Михаила Мишустина на посту лавы правительства России положительно оценивают 54% граждан и 13% придерживаются противоположной оценки.Рейтинги политических партий России на гипотетических парламентских выборах в следующее воскресенье составили около 40% у партии "Единая Россия", 10% - у ЛДПР, 8% - у КПРФ, а также по 3% у "Новых людей" и "Справедливой России".Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 ноября со стандартной выборкой в 97 населённых пунктах 51 субъекта по месту жительства респондента. Статистическая погрешность заявлена не выше 3,6%.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
11:28 14.11.2025 (обновлено: 11:29 14.11.2025)
 
Отношение граждан России к работе Владимира Путина на посту президента выяснил "Фонд Общественное Мнение"
Мнения граждан России о работе президента, правительства и партий представлены общественной организацией в публикации "Доминанты. Поле мнений. Выпуск 45. Результаты еженедельных всероссийских опросов ФОМ".
Выяснилось, что положительно работу Владимира Путина на посту президента в ноябре оценили 76% россиян. Примерно столько же опрошенных положительно отвечали на этот вопрос в конце лета. Лишь 9% опрошенных в ноябре негативно оценили работу Путина на посту президента.
Скорее доверяют президенту 77% опрошенных в ноябре и 13% скорее не доверяют. Эти показатели тоже мало отличаются от данных опроса, проведённого в конце лета.
ФОМ также выяснил, что более половины (52%) опрошенных считают работу правительства России скорее хорошей, а обратного мнения придерживаются 25% респондентов.
Работу Михаила Мишустина на посту лавы правительства России положительно оценивают 54% граждан и 13% придерживаются противоположной оценки.
Рейтинги политических партий России на гипотетических парламентских выборах в следующее воскресенье составили около 40% у партии "Единая Россия", 10% - у ЛДПР, 8% - у КПРФ, а также по 3% у "Новых людей" и "Справедливой России".
Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 ноября со стандартной выборкой в 97 населённых пунктах 51 субъекта по месту жительства респондента. Статистическая погрешность заявлена не выше 3,6%.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния