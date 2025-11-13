https://ukraina.ru/20251113/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-1071535318.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

видео

константиновка

александр "варяг" матюшин

По его словам, российские войска продолжают зачищать Покровскую агломерацию и подходят к Константиновке с юга.

константиновка

