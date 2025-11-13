Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО - 13.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, российские войска продолжают зачищать Покровскую агломерацию и подходят к Константиновке с юга.
Видео, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО

09:53 13.11.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, российские войска продолжают зачищать Покровскую агломерацию и подходят к Константиновке с юга.
