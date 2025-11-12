Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону - 12.11.2025 Украина.ру
Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону
Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани свидетельствует о глубоких демографических и культурных изменениях в американском обществе, которые ведут к утрате европейской идентичности. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Ранее в Нью-Йорке в гонке за пост мэра победил Зохран Мамдани, который является демократом, мусульманином и получил гражданство США только в 2018 году.Комментируя победу Мамдани, аналитик заявил, что это доказательство того, что Штаты меняются — и не в лучшую сторону для коренного населения. По мнению Кедми, сейчас США стремительно отдаляются от своих исторических корней.Аналитик подчеркнул, что белое население в США сегодня составляет менее 50%, обратив внимание на тех, кто учится в американских университетах и в будущем будет продвигать математику и физику в стране."Сегодня самое образованное население в США — американцы индийского происхождения. А это другая культура, религия и менталитет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
новости, сша, европа, украина.ру, нью-йорк, индия, яков кедми, образование, англия, германия, мигранты, выборы, мэр, аналитика, эксперты
Новости, США, Европа, Украина.ру, Нью-Йорк, Индия, Яков Кедми, образование, Англия, Германия, мигранты, выборы, мэр, Аналитика, эксперты

Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани свидетельствует о глубоких демографических и культурных изменениях в американском обществе, которые ведут к утрате европейской идентичности. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Ранее в Нью-Йорке в гонке за пост мэра победил Зохран Мамдани, который является демократом, мусульманином и получил гражданство США только в 2018 году.
Комментируя победу Мамдани, аналитик заявил, что это доказательство того, что Штаты меняются — и не в лучшую сторону для коренного населения. По мнению Кедми, сейчас США стремительно отдаляются от своих исторических корней.
"Это уже не та страна, которую основала белая англосакская Европа — христиане, протестанты, выходцы из Англии и Германии. Это уже не страна европейской культуры и европейского образа мышления", — констатировал аналитик.
Аналитик подчеркнул, что белое население в США сегодня составляет менее 50%, обратив внимание на тех, кто учится в американских университетах и в будущем будет продвигать математику и физику в стране.
"Сегодня самое образованное население в США — американцы индийского происхождения. А это другая культура, религия и менталитет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:21
Армен Оганесян: Введение в Нью-Йорк Нацгвардии может привести к началу гражданской войны в СШАЕсли цель США ослабить Европу, то они должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа сточилась об Украину и об Россию, тем самым серьезно ослабев как старый континент. Но я бы не сказал, что Трамп сильно в этом заинтересован. Он человек бизнеса. Он взвешивает. "А, может быть, сделка с Россией мне принесет больше пользы?".
