Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону

Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани свидетельствует о глубоких демографических и культурных изменениях в американском обществе, которые ведут к утрате европейской идентичности. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

Ранее в Нью-Йорке в гонке за пост мэра победил Зохран Мамдани, который является демократом, мусульманином и получил гражданство США только в 2018 году.Комментируя победу Мамдани, аналитик заявил, что это доказательство того, что Штаты меняются — и не в лучшую сторону для коренного населения. По мнению Кедми, сейчас США стремительно отдаляются от своих исторических корней.Аналитик подчеркнул, что белое население в США сегодня составляет менее 50%, обратив внимание на тех, кто учится в американских университетах и в будущем будет продвигать математику и физику в стране."Сегодня самое образованное население в США — американцы индийского происхождения. А это другая культура, религия и менталитет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.

