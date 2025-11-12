Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону
Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани свидетельствует о глубоких демографических и культурных изменениях в американском обществе, которые ведут к утрате европейской идентичности. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Ранее в Нью-Йорке в гонке за пост мэра победил Зохран Мамдани, который является демократом, мусульманином и получил гражданство США только в 2018 году.
Комментируя победу Мамдани, аналитик заявил, что это доказательство того, что Штаты меняются — и не в лучшую сторону для коренного населения. По мнению Кедми, сейчас США стремительно отдаляются от своих исторических корней.
"Это уже не та страна, которую основала белая англосакская Европа — христиане, протестанты, выходцы из Англии и Германии. Это уже не страна европейской культуры и европейского образа мышления", — констатировал аналитик.
Аналитик подчеркнул, что белое население в США сегодня составляет менее 50%, обратив внимание на тех, кто учится в американских университетах и в будущем будет продвигать математику и физику в стране.
"Сегодня самое образованное население в США — американцы индийского происхождения. А это другая культура, религия и менталитет", — подытожил собеседник издания.
