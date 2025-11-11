https://ukraina.ru/20251111/ugroza-ukrainskikh-bpla--i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1071405265.html

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.11.2025 Украина.ру

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов был закрыт аэропорт Волгограда. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 11 ноября

2025-11-11T00:21

2025-11-11T00:21

2025-11-11T00:21

новости

украина.ру

россия

угроза

бпла

всу

ростовская область

липецк

рязанская область

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Брянской областях, в Крыму, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Краснодарском крае, в Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Херсонской, Калужской, Смоленской, Курской областях, в ДНР.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропорту Волгограда."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:02 мск.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о террористических атаках со стороны украинских формирований, в результате которых пострадали мирные жители, один из них погиб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251110/1071401579.html

россия

ростовская область

липецк

рязанская область

орловская область

брянская область

крым

лнр

днр

краснодарский край

саратовская область

волгоградская область

пенза

ульяновская область

херсонская область

калужская область

смоленск

курская область

аэропорт

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, угроза, бпла, всу, ростовская область, липецк, рязанская область, орловская область, брянская область, крым, лнр, днр, краснодарский край, саратовская область, волгоградская область, пенза, ульяновская область, херсонская область, калужская область, смоленск, курская область, росавиация, аэропорт, аэропорты, ограничения, украина, война на украине