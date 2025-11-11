https://ukraina.ru/20251111/ugroza-ukrainskikh-bpla--i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1071405265.html
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов был закрыт аэропорт Волгограда. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 11 ноября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Брянской областях, в Крыму, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Краснодарском крае, в Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Херсонской, Калужской, Смоленской, Курской областях, в ДНР.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропорту Волгограда."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:02 мск.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о террористических атаках со стороны украинских формирований, в результате которых пострадали мирные жители, один из них погиб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
