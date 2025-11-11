https://ukraina.ru/20251111/nepredskazuemye-posledstviya-k-chemu-mogla-privesti-ukrainskaya-provokatsiya-s-mig-31-1071443221.html

Непредсказуемые последствия: к чему могла привести украинская провокация с МиГ-31

Украина предприняла очередную провокацию, которая потенциальна могла иметь далеко идущие последствия

"Еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень"Во вторник, 11 ноября, ФСБ сообщила о срыве операции Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины. При поддержке британских кураторов украинская спецслужба пыталась организовать угон российского сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31.Отмечается, что принятыми мерами провокация украинской и британских спецслужб была пресечена.Все началось стандартно – в мессенджеры к российским летчикам осенью прошлого года стали поступать звонки и сообщения с предложением о сотрудничестве. На этот раз прикрытием служила нежелательная в РФ организация журналистских расследований Bellingcat*, от лица которой с военнослужащими общался сотрудник ГУР, представившийся как Сергей Луговской. Он сообщил, что якобы собирает материал для очередной публикации и готов за консультацию заплатить деньги."При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat, подконтрольную SIS (Секретная служба – британская внешняя разведка – ред.) Британии", - сказал представитель ФСБ в эфире телеканала "Россия-24".Командование воинской части, в которой служат летчики, обратилось в ФСБ, после чего дальнейшие контакты с украинским "журналистом" проходили уже под контролем сотрудников российской спецслужбы.Как рассказал СМИ один из летчиков, такую оплату предлагали осуществить ему на карту, предположительно, чтобы скомпрометировать его и вынудить сотрудничать с украинской стороной.Конечной целью операции был угон истребителя МиГ-31, для чего ГУР пыталось завербовать штурмана. Ему было предложено солидное денежное вознаграждение, в подтверждение чего ему прислали видео с пачками долларов."Я тебе предложил три миллиона баксов за самолет с "Кинжалом", - говорит голос за кадром.Вместе с деньгами ему также было обещано гражданство иностранного государства и возможность вывезти своих родителей в "комфортную страну с хорошей медициной".Когда штурман заявил, что не сможет самостоятельно посадить самолет, его связали с украинскими специалистами, которые начали объяснять ему как это сделать.Согласно плану ГУР, штурман должен был убить пилота, сидящего впереди в кабине: застрелить, задушить, либо же нанести отравляющее вещество на его кислородную маску."Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю", - писал летчику сотрудник ГУР, соответствующие скриншоты переписки опубликованы в СМИ.В ответ на провокацию с истребителем армия России нанесла по противнику удар возмездия."Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября сего года ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Катастрофа была бы в любом случаеИстория с МиГ-31 – не первая попытка угона российских самолетов и вертолетов, которую предпринимают украинские спецслужбы.Летом 2022 года Украина по похожей схеме через вербовку летчиков пыталась устроить перегон на свою сторону истребителей Су-24, Су-34 и сверхзвукового ракетоносца Ту-22М3. Тогда в ФСБ сообщили, что к операции украинской разведки был причастен руководитель Bellingcat Христо Грозев**.Год назад ФСБ пресекла попытка угона вертолета со средствами радиоэлектронной борьбы, украинцы "вели" летчика около года, ему предлагали за это преступление от 600 до 700 тыс. долларов.Самый известный подобный эпизод имел место летом 2023-го. Двадцативосьмилетний летчик Максим Кузьминов самостоятельно вышел на украинские спецслужбы через мессенджеры и предложил им свои услуги. На сверхмалой высоте на вертолете Ми-8 он пересек границу Украины через Курскую область и приземлил вертолет, который уже ждали в условленном месте украинцы.Находившиеся также в составе экипажа бортмеханик и штурман предателями стать отказались и были убиты. В феврале следующего года в Испании был найден труп Кузьминова, который жил там под другим именем и фамилией. Это убийство до сих пор не раскрыто, расследование зашло в тупик.Все эти случаи имеют одно важное отличие от эпизода с МиГ-31. Предыдущие попытки угона имели цель нанести скорее имиджевый урон России, показать, что среди ее офицеров есть иуды, готовые за деньги продать родину. На этот раз результат такой операции должен был стать совсем иным."В складывающейся на сегодняшний момент международной ситуации понятно, что это могло привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям", - рассказал сотрудник ФСБ, слова которого приводит РИА Новости.Обращает на себя внимание, что местом приземления самолета должна была стать не Украина, а Румыния, а именно расположенная там крупнейшая авиабаза НАТО в Констанце. Планировалось, что МиГ-31 пересечет румынскую границу, что будет де-факто означать вторжение российского истребителя в воздушное пространство страны Альянса, после чего последует поражение самолета средствами ПВО.Как итог – российский самолет с "Кинжалом" на борту сбит НАТО, на что Москва была бы вынуждена реагировать, в совокупности все это могло стать потенциальным детонатором полноценного мирового конфликта.При этом не обязательно нужно было бы сбивать истребитель. На опубликованном ФСБ видео заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов рассказал, что этот истребитель невозможно посадить в случае, если пилот теряет управление. Штурман в таком случае должен вывести самолет в зону для катапультирования, после чего обеспечивает катапультирование себя и пилота."Выполнение посадки из задней кабины руководством летной эксплуатации не предусмотрено, поэтому при возникшей ситуации штурман, чтобы спасти жизни членов экипажа, должен привести систему катапультирования в действие. Посадка невозможна. Она приведет неизбежно к катастрофе", - сказал он.Грамотные и своевременные действия ФСБ помогли вовремя пресечь эту провокацию, которая могла поставить мир на грань глобальной войны. Произошедшее еще раз подчеркивает террористическую природу правящего на Украине режима и его западных кураторов, которые не остановятся ни перед чем для достижения своих целей.*СМИ, выполняющее функции иноагента**Иностранный агентПодробнее о предыдущих попытках угона российской авиатехники - в материале издания Украина.ру Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ.

