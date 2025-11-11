Армен Оганесян: Трамп ведет себя непоследовательно, потому что подвержен давлению союзников по НАТО
Если цель США ослабить Европу, то они должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа сточилась об Украину и об Россию, тем самым серьезно ослабев как старый континент. Но я бы не сказал, что Трамп сильно в этом заинтересован. Он человек бизнеса. Он взвешивает. "А, может быть, сделка с Россией мне принесет больше пользы?".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Международная жизнь" МИД РФ Армен Оганесян.
Зеленский ввел санкции в отношении спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Ранее в ходе визита в США Дмитриев заявил в интервью CNN, что Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению", которое позволит завершить войну.
- Армен Гарникович, как ввод этих санкций соотносится с нынешним состоянием российско-американских отношений?
- Для Зеленского переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном как кость в горле. И не в последнюю очередь это касается и его экономической составляющей. Он прекрасно понимает заинтересованность США в сотрудничестве с Россией. Боится, что это будет аргументом, который повлияет на часть элиты в Вашингтоне, в первую очередь, на деловые круги и на президента Трампа. Это демонстрация его публичного возмущения, которая обличает его страхи и ночные кошмары.
К этому надо относиться спокойно. Это никак не может повлиять на ход переговоров. Их динамика и результативность зависят вовсе не от Киева и от каких-либо санкций. У них свои закономерности и интересы.
- Как на переговорный процесс влияют слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний, хотя до сих пор не вполне ясно, что же имел в виду президент США?
- Я не уверен до сих пор, что это ясно самому президенту Трампу. У него много советчиков, союзников, а иногда он что-то решает спонтанно. Трамп заявил, что будет поступать, как другие страны, но никто не проводит ядерные испытания. В Вашингтоне должны объяснить, что они под этим подразумевают. Если речь идет об испытаниях носителей, которые могут нести ядерные боеголовки, то это не запрещено никакими договоренностями.
- Каково сейчас внутриполитическое положение трампистов в США на фоне победы на выборах в Нью-Йорке левого политика Зохрана Мамдани?
- Это существенный удар по республиканцам и лично по президенту Трампу. Кроме Нью-Йорка еще три штата проголосовали за демократов. Нью-Йорк — это символ деловой Америки.
Что касается ввода Национальной гвардии, а этим угрожал президент США, то в отличие других городов США, где проводились такие операции, Нью-Йорк город совершенно иного качества с огромным населением. А количество иногда перерастает в качество. Да и по качеству это другое население.
Поэтому Трамп подумает несколько раз прежде, чем что-то предпринимать. В Нью-Йорке это чревато гражданской войной.
- Как думаете, приведет ли военное нагнетание вокруг Венесуэлы к реальной военной операции? Или все останется на уровне угрожающей риторики Трампа?
- Согласно доктрине Монро, которая и подталкивает Трампа к решительным действиям, вся Латинская Америка – это задний двор США. Там не должно никого и ничего быть без того, чтобы это поддерживалось США. И вызов с Венесуэлой – это заявка на независимость наподобие Кубы. Раньше такого не было. Теперь Кубу и Венесуэлу можно точно ставить в один ряд. Еще я считаю, что может быть разыграна карта Колумбии.
Сейчас из-за внутренней ситуации будет взвешивать. Какая будет реакция внутри США на военные действия против Венесуэлы? Он сейчас подробно изучает общественное мнение. Потому что в ситуации войны на два фронта (с внутренними противниками и на Украине), Трамп десять раз подумает, прежде чем начинать боевые действия.
Но он начнет войну, если поймет, что это принесет ему внутриполитические дивиденды.
- И все-таки, можем ли мы спустя год после победы Трампа на американских выборах сделать вывод, что он последовательно добивается прекращения конфликта на Украине, пусть и не до конца понимая его первопричины?
- Я бы так не сказал. Последовательность в действиях Трампа не очень прослеживается. Да, мы можем говорить о серьезном влиянии на него Европы, но все-таки Америка самостоятельное государство, и Трамп эту самостоятельность демонстрирует. А вот непоследовательность Трампа, как это ни странно, связана с тем, что он несамостоятельный и поддается давлению своих европейских союзников по НАТО.
Вспомните, что произошло после встречи на Аляске. Приехала эта пожарная команда тушить Трампа, и им это удалось.
Если цель США ослабить Европу, то они должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа сточилась об Украину и об Россию, тем самым серьезно ослабев как старый континент. Но я бы не сказал, что Трамп сильно в этом заинтересован. Он человек бизнеса. Он взвешивает. "А, может быть, сделка с Россией мне принесет больше пользы? Может быть, экономическое сотрудничество с Россией поможет мне оторвать ее от Китая?".
Понятно, что это несбыточные мечты, но Трамп наверняка так думает, чтобы избежать своего главного кошмара – союза России и Китая. Он мечется. Отсюда такая непоследовательность.
Я не вижу никакой преемственности между прежним Трампом и нынешним. Но поскольку предсказать некоторые вещи можно, я использую известную фразу Виктора Черномырдина: "Хуже Трампа лучше нет".
