Железный популизм украинской власти и коррупция на железной дороге
Железный популизм украинской власти и коррупция на железной дороге
Главная железная дорога Украины на грани выживания. На её плечах миллиардные убытки, угрожающими ее функционированию, устаревший подвижной состав, разрушенная инфраструктура, потеря самого прибыльного сегмента – грузовых перевозок.
Член набсовета "УЗ" Сергей Лещенко, докладывая на днях в Верховной Раде о состоянии дел, отметил: "Три с половиной года "УЗ" спасала Украину.Теперь пора помочь нам выстоять. Все годы у нас была система, когда убытки пассажирских перевозок – а они убыточны во всей Европе – перекрывались прибылями грузовых. Пока не началась война, а за ней – эффект домино в промышленности. Падение объемов грузовых перевозок 2021-2025 составило минус 49% без перспектив быстрого восстановления. В 2025 году ситуация обострилась. Мы потеряли угольную отрасль Донбасса. Металлургия и уголь составляли 60% грузовых перевозок УЗ. Плюс за 2025 год Россия совершила более 800 атак по инфраструктуре. Мы больше не имеем ресурса перекрывать грузовыми перевозками ущерб пассажирки. И это правда, чистый убыток УЗ за девять месяцев 2025 составляет 7,195 миллиардов грн". И это правда, чистый убыток УЗ за девять месяцев 2025 составляет 7,195 миллиардов грн".Для спасения компании руководство требует увеличить тарифы на грузовые перевозки в 2026 году в два этапа — на 27,5% с 1 января и на 11% с 1 июля, что в совокупности даст рост на 41,5% и принесет около 22 млрд грн дополнительных доходов. Также компания обязалась сократить собственные расходы как минимум на 10 млрд грн, в том числе за счет продажи металлолома. Ну и главное: в 2026 году на финансирование УЗ в бюджете страны заложено около 16 млрд грн. Государство напрямую компенсирует затраты на социально важные, но убыточные пассажирские перевозки.Украинский бизнес, особенно металлургическая и горнодобывающая отрасли, этим новостям не рады совсем. Рост тарифов, по сути, станет дополнительным налогом. Бизнес-сообщество требует от УЗ большей предсказуемости, прозрачности и работы над собственной эффективностью, а также предлагает заключить долгосрочный меморандум для стабилизации отношений. Эксперты сходятся во мнении, что без глубоких структурных реформ, включающих разделение компании и создание независимого регулятора, проблема будет решена лишь частично. Своим видением спасения УЗ поделился и Зеленский – программа называется "УЗ-3000". Но эксперты увидели в этой инициативе путь к коррупции и предвыборную технологию.Бывший дипломат Валерий ЧалыйЧтобы не были такими "умными" эти все "безумные" критики, которые раньше даже "миллиард деревьев" и "гигават энергии" не оценили - билеты по проекту УЗ-3000 будут выдавать только тем, кто уже забрал "кэшбек" и "тысячу" и предоставит четкие доказательства исключительно через "Дию". А если серьезно - то "Укрзализныцю" спасать, конечно, нужно, но коммуникация с потенциальными пользователями "бесплатной" услуги за уплаченные налоги (в этом случае - налоги работающих киевлян и киевских бизнесов) уже провалена. Эта PR – идея уже "не прокатит". Выпустим, наконец, из правления таких мощных железнодорожников, как Сергей Лещенко и назначим профессиональных международников? Уволим всех замов, которые сидят на потоках и спускают государственные средства на свои схемы? Продадим непрофильные активы, генерирующие убытки? Установим РЫНОЧНЫЕ тарифы, которые смогут покрывать расходы и приносить прибыль? Это все классика реанимации убыточных проектов. Здесь не нужно придумывать велосипед, все давно придумано до нас и оно работает. Но нет! Зачем нам такое скучное кино? Мы же понимаем, что вместо выгонять лещенков и наводить порядок, гораздо легче устроить шоу и дать избирателям нашару прокатиться по Укрзализныце! Нюанс в том, что именно ПАССАЖИРСКИЕ перевозки стабильно генерируют МИНУС в финансовой отчетности, потому что они УБЫТОЧНЫЕ и билеты продают ниже себестоимости. То есть, вы представляете красоту игры: чтобы спасти "Укрзалізницю" от долговой ямы, мы приглашаем людей прокатиться убыточными пассажирскими перевозками и, таким образом, УВЕЛИЧИТЬ убыточность. Ну что я вам скажу? План надежен, как швейцарский нож. Предлагаю пойти дальше. Чтобы лучше спасти "Укрзалізницю", выдавать пассажирам на рейсах черную икру, iPhone 17 и путевки в Буковель. Деньги на это перечислить из госбюджета, а там лещенки разберутся, как их эффективно освоить. Это будет красиво, ярко, молодежно. А реформы - это скучно, долго и никто за тебя потом не проголосует. Нет смысла и начинать.Политический аналитик Сергей ФурсаЧерчилль бы офигел, если бы ему кто-то предложил в 1943 году сделать проезд по британской железной дороге бесплатным и оплатить это счастье из государственного бюджета воюющей страны. Черчилль бы офигел, если бы ему кто-то предложил в 1943 году сделать проезд по британской железной дороге бесплатным и оплатить это счастье из государственного бюджета воюющей страны. Больше Черчилля офигел только Виталий Кличко, у которого недавно из бюджета Киева забрали 8 млрд грн на финансирование украинской железной дороги, которая не вытягивает дотировать пассажирские перевозки на фоне зафиксированных тарифов на перевозку грузов. А тут оказывается столько лишних денег…. А вместе с Кличко офигируют кредиторы украинской железной дороги, большинство из которых имеют офисы в Лондоне и хорошо учились в школе, зная, что сказал бы офигевший Черчилль, которым компания говорит "денег нет, но вы держитесь". Теперь они вряд ли поверят. Вот они, деньги. Поэтому вместе с Кличко и кредиторами, офигирует вероятно и руководство Укрзализныци, которое вряд ли принимало участие в этом креативе и не очень радуется, что объем пассажирских перевозок может возрасти и предпочло бы получить просто поддержку государства, чтобы закрыть уже существующие дыры, возникающие не только от коррупции, а преимущественно от экономически необоснованных тарифов. А еще могут офигеть бельгийц Им вся Европа рассказывает, что нужно разблокировать использование российских активов, потому что Украине нужны деньги на войну. И другого варианта нет. А здесь оказывается Украина такая богатая страна, что имеет возможность устраивать аукцион неслыханной щедрости даже во время войны. Но ведь звучит. УЗ-3000. Какой-то талантливый человек придумал…Журналист Татьяна ДаниленкоЛюбой популизм сегодня оплачен кровью солдат на фронте. Каждая копейка государственных средств, которая идет не на первоочередные нужды, забрана у армии. Очень досадно, что после всего пережитого страной, кому-то до сих пор нравятся социальные подачки из денег, оторванных от фронта.Политтехнолог Карл ВолохВовины 3 тысячи (км) – это, конечно, ужас. Но если это свидетельство, что он готовится объявить выборы в скором времени, то пусть так и будет.О том, что говорят чиновники и политики Украины о ситуации с подачей тепла и электроэнергии на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Оказывается, на Украине тепло и свет зависят от РФ. Что говорят на Украине о ситуации с энергетикой и ЖКХ"
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главная железная дорога Украины на грани выживания. На её плечах миллиардные убытки, угрожающими ее функционированию, устаревший подвижной состав, разрушенная инфраструктура, потеря самого прибыльного сегмента – грузовых перевозок.
Член набсовета "УЗ" Сергей Лещенко, докладывая на днях в Верховной Раде о состоянии дел, отметил: "Три с половиной года "УЗ" спасала Украину.Теперь пора помочь нам выстоять. Все годы у нас была система, когда убытки пассажирских перевозок – а они убыточны во всей Европе – перекрывались прибылями грузовых. Пока не началась война, а за ней – эффект домино в промышленности. Падение объемов грузовых перевозок 2021-2025 составило минус 49% без перспектив быстрого восстановления. В 2025 году ситуация обострилась. Мы потеряли угольную отрасль Донбасса. Металлургия и уголь составляли 60% грузовых перевозок УЗ. Плюс за 2025 год Россия совершила более 800 атак по инфраструктуре. Мы больше не имеем ресурса перекрывать грузовыми перевозками ущерб пассажирки. И это правда, чистый убыток УЗ за девять месяцев 2025 составляет 7,195 миллиардов грн".
Для спасения компании руководство требует увеличить тарифы на грузовые перевозки в 2026 году в два этапа — на 27,5% с 1 января и на 11% с 1 июля, что в совокупности даст рост на 41,5% и принесет около 22 млрд грн дополнительных доходов. Также компания обязалась сократить собственные расходы как минимум на 10 млрд грн, в том числе за счет продажи металлолома. Ну и главное: в 2026 году на финансирование УЗ в бюджете страны заложено около 16 млрд грн. Государство напрямую компенсирует затраты на социально важные, но убыточные пассажирские перевозки.
Украинский бизнес, особенно металлургическая и горнодобывающая отрасли, этим новостям не рады совсем. Рост тарифов, по сути, станет дополнительным налогом. Бизнес-сообщество требует от УЗ большей предсказуемости, прозрачности и работы над собственной эффективностью, а также предлагает заключить долгосрочный меморандум для стабилизации отношений. Эксперты сходятся во мнении, что без глубоких структурных реформ, включающих разделение компании и создание независимого регулятора, проблема будет решена лишь частично. Своим видением спасения УЗ поделился и Зеленский – программа называется "УЗ-3000". Но эксперты увидели в этой инициативе путь к коррупции и предвыборную технологию.
Бывший дипломат Валерий Чалый
Чтобы не были такими "умными" эти все "безумные" критики, которые раньше даже "миллиард деревьев" и "гигават энергии" не оценили - билеты по проекту УЗ-3000 будут выдавать только тем, кто уже забрал "кэшбек" и "тысячу" и предоставит четкие доказательства исключительно через "Дию". А если серьезно - то "Укрзализныцю" спасать, конечно, нужно, но коммуникация с потенциальными пользователями "бесплатной" услуги за уплаченные налоги (в этом случае - налоги работающих киевлян и киевских бизнесов) уже провалена. Эта PR – идея уже "не прокатит". Несите другую.
Экономический аналитик Даниил Монин
Знаю, что у УЗ большие проблемы и так с деньгами... Им недавно Парламент забрал у Киева 8 млрд и передал УЗ... Ибо противник достаточно усиленно бьёт по узлам Железной дороги... Рад что такой популизм уже рассматривается населением исключительно как треш в стиле индийских поездов.
Более того понятно, что забрать налогами деньги у предпринимателей и отдать кому то кто очень хочет проехать 3000 км... Может быть в Европу или ещё куда крайне дебильная затея в принципе.
Но Кабмин непоколебим в поддержке идеи Президента - у них это завется Зализна Пидтримка
От Редакции: Стиль и язык оригинала сохранен
Политический аналитик Сергей Марченко
Дело в том, что на Укрзализныце так давно и так успешно воруют наши деньги в промышленных масштабах, что она хронически убыточна. Ущерб накапливался годами и сейчас Укрзализныци особенно плохо.
И здесь начинается самое интересное! Может, мы проведем на "Укрзалізниці" аудит? Выпустим, наконец, из правления таких мощных железнодорожников, как Сергей Лещенко и назначим профессиональных международников? Уволим всех замов, которые сидят на потоках и спускают государственные средства на свои схемы? Продадим непрофильные активы, генерирующие убытки? Установим РЫНОЧНЫЕ тарифы, которые смогут покрывать расходы и приносить прибыль?
Это все классика реанимации убыточных проектов. Здесь не нужно придумывать велосипед, все давно придумано до нас и оно работает. Но нет! Зачем нам такое скучное кино? Мы же понимаем, что вместо выгонять лещенков и наводить порядок, гораздо легче устроить шоу и дать избирателям нашару прокатиться по Укрзализныце! Нюанс в том, что именно ПАССАЖИРСКИЕ перевозки стабильно генерируют МИНУС в финансовой отчетности, потому что они УБЫТОЧНЫЕ и билеты продают ниже себестоимости. То есть, вы представляете красоту игры: чтобы спасти "Укрзалізницю" от долговой ямы, мы приглашаем людей прокатиться убыточными пассажирскими перевозками и, таким образом, УВЕЛИЧИТЬ убыточность. Ну что я вам скажу? План надежен, как швейцарский нож.
Предлагаю пойти дальше. Чтобы лучше спасти "Укрзалізницю", выдавать пассажирам на рейсах черную икру, iPhone 17 и путевки в Буковель. Деньги на это перечислить из госбюджета, а там лещенки разберутся, как их эффективно освоить. Это будет красиво, ярко, молодежно. А реформы - это скучно, долго и никто за тебя потом не проголосует. Нет смысла и начинать.
Политический аналитик Сергей Фурса
Черчилль бы офигел, если бы ему кто-то предложил в 1943 году сделать проезд по британской железной дороге бесплатным и оплатить это счастье из государственного бюджета воюющей страны. Больше Черчилля офигел только Виталий Кличко, у которого недавно из бюджета Киева забрали 8 млрд грн на финансирование украинской железной дороги, которая не вытягивает дотировать пассажирские перевозки на фоне зафиксированных тарифов на перевозку грузов. А тут оказывается столько лишних денег….
А вместе с Кличко офигируют кредиторы украинской железной дороги, большинство из которых имеют офисы в Лондоне и хорошо учились в школе, зная, что сказал бы офигевший Черчилль, которым компания говорит "денег нет, но вы держитесь". Теперь они вряд ли поверят. Вот они, деньги. Поэтому вместе с Кличко и кредиторами, офигирует вероятно и руководство Укрзализныци, которое вряд ли принимало участие в этом креативе и не очень радуется, что объем пассажирских перевозок может возрасти и предпочло бы получить просто поддержку государства, чтобы закрыть уже существующие дыры, возникающие не только от коррупции, а преимущественно от экономически необоснованных тарифов. А еще могут офигеть бельгийцы. Им вся Европа рассказывает, что нужно разблокировать использование российских активов, потому что Украине нужны деньги на войну. И другого варианта нет. А здесь оказывается Украина такая богатая страна, что имеет возможность устраивать аукцион неслыханной щедрости даже во время войны. Но ведь звучит. УЗ-3000. Какой-то талантливый человек придумал…
Журналист Татьяна Даниленко
Любой популизм сегодня оплачен кровью солдат на фронте. Каждая копейка государственных средств, которая идет не на первоочередные нужды, забрана у армии. Очень досадно, что после всего пережитого страной, кому-то до сих пор нравятся социальные подачки из денег, оторванных от фронта.
Политтехнолог Карл Волох
Вовины 3 тысячи (км) – это, конечно, ужас. Но если это свидетельство, что он готовится объявить выборы в скором времени, то пусть так и будет.
О том, что говорят чиновники и политики Украины о ситуации с подачей тепла и электроэнергии на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Оказывается, на Украине тепло и свет зависят от РФ. Что говорят на Украине о ситуации с энергетикой и ЖКХ"
