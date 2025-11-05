https://ukraina.ru/20251105/zheleznyy-populizm-ukrainskoy-vlasti-i-korruptsiya-na-zheleznoy-doroge-1071156055.html

Железный популизм украинской власти и коррупция на железной дороге

Главная железная дорога Украины на грани выживания. На её плечах миллиардные убытки, угрожающими ее функционированию, устаревший подвижной состав, разрушенная инфраструктура, потеря самого прибыльного сегмента – грузовых перевозок.

Член набсовета "УЗ" Сергей Лещенко, докладывая на днях в Верховной Раде о состоянии дел, отметил: "Три с половиной года "УЗ" спасала Украину.Теперь пора помочь нам выстоять. Все годы у нас была система, когда убытки пассажирских перевозок – а они убыточны во всей Европе – перекрывались прибылями грузовых. Пока не началась война, а за ней – эффект домино в промышленности. Падение объемов грузовых перевозок 2021-2025 составило минус 49% без перспектив быстрого восстановления. В 2025 году ситуация обострилась. Мы потеряли угольную отрасль Донбасса. Металлургия и уголь составляли 60% грузовых перевозок УЗ. Плюс за 2025 год Россия совершила более 800 атак по инфраструктуре. Мы больше не имеем ресурса перекрывать грузовыми перевозками ущерб пассажирки. И это правда, чистый убыток УЗ за девять месяцев 2025 составляет 7,195 миллиардов грн".Для спасения компании руководство требует увеличить тарифы на грузовые перевозки в 2026 году в два этапа — на 27,5% с 1 января и на 11% с 1 июля, что в совокупности даст рост на 41,5% и принесет около 22 млрд грн дополнительных доходов. Также компания обязалась сократить собственные расходы как минимум на 10 млрд грн, в том числе за счет продажи металлолома. Ну и главное: в 2026 году на финансирование УЗ в бюджете страны заложено около 16 млрд грн. Государство напрямую компенсирует затраты на социально важные, но убыточные пассажирские перевозки.Украинский бизнес, особенно металлургическая и горнодобывающая отрасли, этим новостям не рады совсем. Рост тарифов, по сути, станет дополнительным налогом. Бизнес-сообщество требует от УЗ большей предсказуемости, прозрачности и работы над собственной эффективностью, а также предлагает заключить долгосрочный меморандум для стабилизации отношений. Эксперты сходятся во мнении, что без глубоких структурных реформ, включающих разделение компании и создание независимого регулятора, проблема будет решена лишь частично. Своим видением спасения УЗ поделился и Зеленский – программа называется "УЗ-3000". Но эксперты увидели в этой инициативе путь к коррупции и предвыборную технологию.Бывший дипломат Валерий ЧалыйЧтобы не были такими "умными" эти все "безумные" критики, которые раньше даже "миллиард деревьев" и "гигават энергии" не оценили - билеты по проекту УЗ-3000 будут выдавать только тем, кто уже забрал "кэшбек" и "тысячу" и предоставит четкие доказательства исключительно через "Дию". А если серьезно - то "Укрзализныцю" спасать, конечно, нужно, но коммуникация с потенциальными пользователями "бесплатной" услуги за уплаченные налоги (в этом случае - налоги работающих киевлян и киевских бизнесов) уже провалена. Эта PR – идея уже "не прокатит". Несите другую.Экономический аналитик Даниил МонинЗнаю, что у УЗ большие проблемы и так с деньгами... Им недавно Парламент забрал у Киева 8 млрд и передал УЗ... Ибо противник достаточно усиленно бьёт по узлам Железной дороги... Рад что такой популизм уже рассматривается населением исключительно как треш в стиле индийских поездов.Более того понятно, что забрать налогами деньги у предпринимателей и отдать кому то кто очень хочет проехать 3000 км... Может быть в Европу или ещё куда крайне дебильная затея в принципе.Но Кабмин непоколебим в поддержке идеи Президента - у них это завется Зализна ПидтримкаОт Редакции: Стиль и язык оригинала сохраненПолитический аналитик Сергей МарченкоДело в том, что на Укрзализныце так давно и так успешно воруют наши деньги в промышленных масштабах, что она хронически убыточна. Ущерб накапливался годами и сейчас Укрзализныци особенно плохо. И здесь начинается самое интересное! Может, мы проведем на "Укрзалізниці" аудит? Выпустим, наконец, из правления таких мощных железнодорожников, как Сергей Лещенко и назначим профессиональных международников? Уволим всех замов, которые сидят на потоках и спускают государственные средства на свои схемы? Продадим непрофильные активы, генерирующие убытки? Установим РЫНОЧНЫЕ тарифы, которые смогут покрывать расходы и приносить прибыль? Это все классика реанимации убыточных проектов. Здесь не нужно придумывать велосипед, все давно придумано до нас и оно работает. Но нет! Зачем нам такое скучное кино? Мы же понимаем, что вместо выгонять лещенков и наводить порядок, гораздо легче устроить шоу и дать избирателям нашару прокатиться по Укрзализныце! Нюанс в том, что именно ПАССАЖИРСКИЕ перевозки стабильно генерируют МИНУС в финансовой отчетности, потому что они УБЫТОЧНЫЕ и билеты продают ниже себестоимости. То есть, вы представляете красоту игры: чтобы спасти "Укрзалізницю" от долговой ямы, мы приглашаем людей прокатиться убыточными пассажирскими перевозками и, таким образом, УВЕЛИЧИТЬ убыточность. Ну что я вам скажу? План надежен, как швейцарский нож. Предлагаю пойти дальше. Чтобы лучше спасти "Укрзалізницю", выдавать пассажирам на рейсах черную икру, iPhone 17 и путевки в Буковель. Деньги на это перечислить из госбюджета, а там лещенки разберутся, как их эффективно освоить. Это будет красиво, ярко, молодежно. А реформы - это скучно, долго и никто за тебя потом не проголосует. Нет смысла и начинать.Политический аналитик Сергей ФурсаЧерчилль бы офигел, если бы ему кто-то предложил в 1943 году сделать проезд по британской железной дороге бесплатным и оплатить это счастье из государственного бюджета воюющей страны. Больше Черчилля офигел только Виталий Кличко, у которого недавно из бюджета Киева забрали 8 млрд грн на финансирование украинской железной дороги, которая не вытягивает дотировать пассажирские перевозки на фоне зафиксированных тарифов на перевозку грузов. А тут оказывается столько лишних денег…. А вместе с Кличко офигируют кредиторы украинской железной дороги, большинство из которых имеют офисы в Лондоне и хорошо учились в школе, зная, что сказал бы офигевший Черчилль, которым компания говорит "денег нет, но вы держитесь". Теперь они вряд ли поверят. Вот они, деньги. Поэтому вместе с Кличко и кредиторами, офигирует вероятно и руководство Укрзализныци, которое вряд ли принимало участие в этом креативе и не очень радуется, что объем пассажирских перевозок может возрасти и предпочло бы получить просто поддержку государства, чтобы закрыть уже существующие дыры, возникающие не только от коррупции, а преимущественно от экономически необоснованных тарифов. А еще могут офигеть бельгийцы. Им вся Европа рассказывает, что нужно разблокировать использование российских активов, потому что Украине нужны деньги на войну. И другого варианта нет. А здесь оказывается Украина такая богатая страна, что имеет возможность устраивать аукцион неслыханной щедрости даже во время войны. Но ведь звучит. УЗ-3000. Какой-то талантливый человек придумал…Журналист Татьяна ДаниленкоЛюбой популизм сегодня оплачен кровью солдат на фронте. Каждая копейка государственных средств, которая идет не на первоочередные нужды, забрана у армии. Очень досадно, что после всего пережитого страной, кому-то до сих пор нравятся социальные подачки из денег, оторванных от фронта.Политтехнолог Карл ВолохВовины 3 тысячи (км) – это, конечно, ужас. Но если это свидетельство, что он готовится объявить выборы в скором времени, то пусть так и будет.О том, что говорят чиновники и политики Украины о ситуации с подачей тепла и электроэнергии на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Оказывается, на Украине тепло и свет зависят от РФ. Что говорят на Украине о ситуации с энергетикой и ЖКХ"

