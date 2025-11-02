"Они бегут. Спешно бегут": командир взвода рассказал о паническом отступлении ВСУ из Ивановки - 02.11.2025 Украина.ру
"Они бегут. Спешно бегут": командир взвода рассказал о паническом отступлении ВСУ из Ивановки
Штурм села Ивановка (Днепропетровская область) начался с зачистки от ВСУ домов на улице Франко, в одном из них бойцы обнаружили противника и взяли в плен двух солдат. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
После форсирования водной преграды взвод Базанова зашел на улицу Франко в Ивановке. "Первые три дома проверили, зачистили [от ВСУ]. Дома, подвалы их", — рассказал командир. Бойцы действовали быстро и слаженно, понимая важность скорости при штурме.В четвёртом доме был обнаружен противник, которого заметила российская "птичка". "Сообщают: ребята, в следующем доме видим противника, будьте аккуратнее!" — процитировал Базанов работу экипажа разведывательного беспилотника. Командование взвода "обмозговало" дальнейшие действия, после чего бойцы подошли к дому вдвоём. Такое решение позволило минимизировать риски и эффективно атаковать вражескую позицию.На беседы с пленными времени не было, их направили в тыл для допроса, а взвод продолжил продвигаться вперёд: "Мы долго с ними не беседовали. Выяснили лишь то, что надо было. Где огневые точки? Сколько их тут? После чего направили в тыл для более серьёзного допроса", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
06:00 02.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Штурм села Ивановка (Днепропетровская область) начался с зачистки от ВСУ домов на улице Франко, в одном из них бойцы обнаружили противника и взяли в плен двух солдат. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
После форсирования водной преграды взвод Базанова зашел на улицу Франко в Ивановке. "Первые три дома проверили, зачистили [от ВСУ]. Дома, подвалы их", — рассказал командир. Бойцы действовали быстро и слаженно, понимая важность скорости при штурме.
В четвёртом доме был обнаружен противник, которого заметила российская "птичка". "Сообщают: ребята, в следующем доме видим противника, будьте аккуратнее!" — процитировал Базанов работу экипажа разведывательного беспилотника.
Командование взвода "обмозговало" дальнейшие действия, после чего бойцы подошли к дому вдвоём. Такое решение позволило минимизировать риски и эффективно атаковать вражескую позицию.
"Стали закидывать гранатами. По рации сообщают: с другой стороны из дома выбежали трое. Мы открыли огонь. Оттуда крикнули: мы сдаёмся! Взяли двоих в плен", — описал финал схватки командир.
На беседы с пленными времени не было, их направили в тыл для допроса, а взвод продолжил продвигаться вперёд: "Мы долго с ними не беседовали. Выяснили лишь то, что надо было. Где огневые точки? Сколько их тут? После чего направили в тыл для более серьёзного допроса", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
"Большинство думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о плачевном состоянии ВСУПоказания сдавшихся в плен украинских солдат свидетельствуют о глубоком кризисе в рядах ВСУ, где царит коррупция, хищение имущества и плохое моральное состояние бойцов. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
