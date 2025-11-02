https://ukraina.ru/20251102/ataka-na-tuapse-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-2-noyabrya-1071067379.html

Атака на Туапсе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 ноября

Атака на Туапсе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 ноября - 02.11.2025 Украина.ру

Атака на Туапсе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 ноября

Два иностранных гражданских судна получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071067257_0:14:755:439_1920x0_80_0_0_16e0067f3dc49a2fc4081d50d56c0227.jpg

Во время ночного налёта украинских беспилотников на Туапсе получили повреждения два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна", — отмечалось в публикации.Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания уже потушили, добавили в штабе.Украинские беспилотники ВСУ атаковали Туапсе около двух часов ночи. Сообщалось, что обломки сбитых аппаратов упали в порту на танкер, повредив его палубную надстройку, на судне начался пожар.Повреждения получили также строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла.Кроме того, фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.Также обломки БПЛА обнаружили в Геленджике, в одном из домов в СНТ выбиты стекла, поврежден автомобиль."В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль", — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.Обстрелы и налётыУтром 2 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 39 – над акваторией Чёрного моря, 32 – над территорией Краснодарского края, 26 – над территорией Республики Крым, 20 – над территорией Брянской области, 9 – над территорией Волгоградской области, 9 – над территорией Ростовской области, 9 – над территорией Орловской области, 6 – над территорией Липецкой области, 5 – над территорией Воронежской области, 3 – над акваторией Азовского моря, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Курской области, 2 – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 2 – над территорией Республики Крым, 2 – над акваторией Чёрного моря", — заявила пресс-служба министерства обороны РФ.На этом украинские атаки в регионе Чёрного моря не прекратились."С 09.00 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 14 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА – над акваторией Чёрного моря", — указывалось в телеграм-канале Минобороны РФ в 12:25.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 4 снаряда на Горловском направлении. Поступили сведения о ранении подростка 2018 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены специализированная техника и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Великие Копани — 4; Голая Пристань — 2; Саги — 3; Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 2 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий", — писал он.В Белгородском районе посёлки Малиновка, Октябрьский, сёла Бессоновка, Нехотеевка, Отрадное и Салтыково атакованы 8 беспилотниками, из которых 5 сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский повреждены частный дом, ворота другого домовладения и служебный автомобиль, в селе Бессоновка — складское помещение сельхозпредприятия."В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Зозули произведены атаки 9 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты. В районе посёлка Борисовка повреждён грузовой автомобиль, в селе Берёзовка — социальный объект и легковой автомобиль", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Казинка и хутор Кургашки подверглись атакам 7 беспилотников, 4 из которых подавлены. В селе Казинка повреждены линия электропередачи и частный дом, в хуторе Кургашки — частный дом.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое и селу Борисовка совершены атаки 2 беспилотников. В селе Борисовка уничтожен огнём частный дом, в посёлке Пятницкое повреждён КамАЗ.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Антоновка, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мощёное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Смородино и хутору Масычево выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 31 беспилотника, 7 из которых сбиты и подавлены."В селе Мощёное при атаке дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое. В селе повреждены 2 частных дома, 2 надворные постройки и 2 автомобиля. В селе Дорогощь в результате детонации дрона пострадали два 15-летних подростка. После обследования в детской областной клинической больнице предварительные диагнозы не подтвердились", — сообщил губернатор.На месте атаки повреждены частный дом и машина. Также в селе в результате обстрела повреждены здание предприятия и 18 единиц техники."Ещё один мирный житель получил ранения от удара FPV-дрона в городе Грайворон. Лечение проходит амбулаторно. В городе повреждены 3 частных дома, хозпостройка, объект инфраструктуры, автомобиль ПСЧ, также ещё 10 машин, 2 из которых сгорели. В сёлах Дунайка и Новостроевка-Первая повреждены по одному автомобилю, в селе Смородино — 2 частных дома", — отмечал Гладков.В Ивнянском районе село Драгунка атаковано беспилотником — повреждены 2 частных дома.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 3 боеприпаса и совершены удары 14 беспилотников. Последствий нет.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Кроме того, в селе Нагорье от детонации БПЛА самолётного типа повреждены частный дом и хозпостройка.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Коровино, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 11 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка повреждён частный дом. Ночью в Шебекино повреждён частный дом, между сёлами Белянка и Зимовенька уничтожен огнём автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, каким эксперты видят будущее Украины — в статье Сергея Зуева "Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину".

