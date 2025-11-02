Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой" - 02.11.2025 Украина.ру
Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"
Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"
Представляем краткую информационную сводку о ходе СВО, ситуации на Украине и вокруг Украины за 1 ноября в формате "одной строки" от телеграм-канала Украина.ру
2025-11-02T00:41
2025-11-02T00:41
🟥 После потужной спецоперации под Покровском, которой руководил лично Буданов, мамкин пирожок был замечен в Павлограде Днепропетровской области;🟥 На Богуславском направлении ВС РФ успешно продвигаются в населённом пункте Куриловка. Украинские военные, окружённые в Красноармейске, начали сдаваться в плен, сообщили в Минобороны РФ. На Северском направлении наши бойцы закрепились в селе Звановка. Российские войска закрепились в Купянске-Узловом с севера;🟥 "Пэтриоты" покинули киевский аэропорт Жуляны;🟥 В октябре ВС РФ выпустили по целям на Украине на 46% больше ракет, чем в сентябре;🟦 Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции вместе с Венгрией и Чехией;🟦 Власти Украины готовятся к выборам президента в 2026-м на случай, если будет заключён мир. Оппонентов уже начали дискредитировать;🟦 Власти Германии разрабатывают законопроект, который лишит украинцев выплаты по безработице.На запорожском, херсонском и харьковском направлениях продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют уверенное продвижение и наращивание оперативной инициативы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина.ру, новости, новости сво, сво, россия, война на украине, украина, кирилл буданов, зрк patriot, киев, словакия, венгрия, чехия, владимир зеленский, выборы, германия, украинские беженцы
Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"

00:41 02.11.2025
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Представляем краткую информационную сводку о ходе СВО, ситуации на Украине и вокруг Украины за 1 ноября в формате "одной строки" от телеграм-канала Украина.ру
🟥 После потужной спецоперации под Покровском, которой руководил лично Буданов, мамкин пирожок был замечен в Павлограде Днепропетровской области;
🟥 На Богуславском направлении ВС РФ успешно продвигаются в населённом пункте Куриловка. Украинские военные, окружённые в Красноармейске, начали сдаваться в плен, сообщили в Минобороны РФ. На Северском направлении наши бойцы закрепились в селе Звановка. Российские войска закрепились в Купянске-Узловом с севера;
🟥 "Пэтриоты" покинули киевский аэропорт Жуляны;
🟥 В октябре ВС РФ выпустили по целям на Украине на 46% больше ракет, чем в сентябре;
🟦 Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции вместе с Венгрией и Чехией;
🟦 Власти Украины готовятся к выборам президента в 2026-м на случай, если будет заключён мир. Оппонентов уже начали дискредитировать;
🟦 Власти Германии разрабатывают законопроект, который лишит украинцев выплаты по безработице.
На запорожском, херсонском и харьковском направлениях продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют уверенное продвижение и наращивание оперативной инициативы.
Трамп сжимает губы
Вчера, 20:39
Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла ВенесуэлуВсе в этой ситуации поступили правильно и где-то даже мудро. Особенно это касается, вы не поверите, 47-го президента США Дональда Трампа, который, похоже, прикинув кое-что к носу и поразмыслив, отменил или перенес агрессию против Венесуэлы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
