Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"
Представляем краткую информационную сводку о ходе СВО, ситуации на Украине и вокруг Украины за 1 ноября в формате "одной строки" от телеграм-канала Украина.ру
2025-11-02T00:41
🟥 После потужной спецоперации под Покровском, которой руководил лично Буданов, мамкин пирожок был замечен в Павлограде Днепропетровской области;
🟥 На Богуславском направлении ВС РФ успешно продвигаются в населённом пункте Куриловка. Украинские военные, окружённые в Красноармейске, начали сдаваться в плен, сообщили в Минобороны РФ. На Северском направлении наши бойцы закрепились в селе Звановка. Российские войска закрепились в Купянске-Узловом с севера;
🟥 "Пэтриоты" покинули киевский аэропорт Жуляны;
🟥 В октябре ВС РФ выпустили по целям на Украине на 46% больше ракет, чем в сентябре;
🟦 Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции вместе с Венгрией и Чехией;
🟦 Власти Украины готовятся к выборам президента в 2026-м на случай, если будет заключён мир. Оппонентов уже начали дискредитировать;
🟦 Власти Германии разрабатывают законопроект, который лишит украинцев выплаты по безработице.
На запорожском, херсонском и харьковском направлениях продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют уверенное продвижение и наращивание оперативной инициативы. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.